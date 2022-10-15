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Эль класико, в котором не будет ничьи. Превью главного матча чемпионата Испании

«Реал» - «Барселона» - классика футбола, которая всегда становится украшением любого уик-энда. В предстоящем матче решится многое, в том числе имя лидера Ла Лиги. Ждем игры в воскресенье, 16 октября, в 17:15 по московскому времени.
Эль класико, в котором не будет ничьи. Превью главного матча чемпионата Испании
15 октября 2022 15:14
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Барселона"

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Реал» по итогам прошлого сезона с огромным запасом (13 очков) выиграл чемпионат Испании, а начало текущего сезона показало, что «сливочные» вновь намерены забрать очередной титул, но так просто уже не получается это сделать. Команда выиграла в семи из восьми туров, и в четырех из них победа была достигнута лишь с минимальным преимуществом. Однажды «Реал» даже упустил три очка в домашнем матче с «Осасуной» (1:1), из-за чего клуб занимает только вторую позицию в турнирной таблице.

Лидером, как несложно было догадаться, выступает «Барселона», которая набрала столько же очков, но благодаря разнице мячей, опережает «Реал». «Барса» споткнулась лишь в первом туре против «Райо Вальекано» (0:0), после чего одержала восемь побед подряд, всего две из которых стали не разгромными.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Реал» героически вырвал ничью в выездном матче с донецким «Шахтером» (1:1), главным героем которого стал Антонио Рюдигер, забивший гол в компенсированное время, но сделал он это ценой травмы и 20 наложенными швами на лобную часть. Он почти сразу вернулся к тренировкам в общей группе, но Карло Анчелотти может перестраховаться и придержать немца в запасе, дабы не усугубить состояние защитника.

Почти наверняка не сможет принять участие Тибо Куртуа, которого в пятом матче подряд подменит Андрей Лунин. Украинский голкипер нормально справлялся с работой в предыдущих встречах, но как он покажет себя под давлением в эль класико?

У «Барселоны» продолжает отсутствовать целая группа игроков: Жюль Кунде, Мемфис Депай, Рональд Араухо, Эктор Бельерин, Андреас Кристенсен. Трое из них - центральные защитники, из-за чего Хави вынужден ставить в основу 35-летнего Жерара Пике, но в частности последний матч с «Интером» (3:3) показал, что ветеран «Барселоны» уже не тянет высокий уровень, что может стать серьезной проблемой против Бензема и других атакующих игроков мадридской команды.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

В последних десяти домашних матчах «Реала» против «Барселоны», хозяева поля лишь 4 раза сумели забрать три очка, остальные 6 встреч остались за гостями. Примечательно, что ни разу соперники не пришли к ничьей.

«Барселона» больше всех в Ла Лиге забила мячей - 20, и меньше всех пропустила - 1 гол. Распечатать ворота каталонцев сумел только «Реал Сосьедад».

«Барселона» не пропускает в чемпионате Испании 624 минуты, и если Тер Штеген не пропустит против «Реала», то он побьет рекорд чилийского вратаря Клаудио Браво сезона-2014/15.

На острие атаки у «Барселоны» выйдет Роберт Левандовски, забивший 9 голов в 8 турах, что делает его лучшим бомбардиром турнира на данный момент.

источник: «Советский спорт»
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