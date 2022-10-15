Непобедимость на «Энфилде» и еще три аргумента в пользу «Ливерпуля» в матче против «Манчестер Сити»

ФАКТОР «ЭНФИЛДА»

Как бы нестабильно и порой ужасно ни играл «Ливерпуль», он по-прежнему непобедим на «Энфилде». Стадион заряжает домашнюю команду так, что даже в самый ужасный день их практически невозможно обыграть.

Если брать исключительно матчи АПЛ, то «Ливерпуль» не проигрывает уже на протяжении 27 матчей, а Вирджил ван Дейк, перешедший в январе 2018 года, за всё это время ни разу не познал поражения на «Энфилде».

На поле великого стадиона играть тяжело всем - и «Манчестер Сити» не является исключением. В последних десяти матчах АПЛ «Сити» лишь однажды сумел увезти из Ливерпуля три очка, еще три матча закончились вничью, а шесть матчей остались за хозяевами поля.

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОБЕРТО ФИРМИНО

Одной из главных причин провала «Ливерпуля» на старте сезона называется нескончаемая череда травм, из-за которой Юргену Клоппу приходиться всё чаще обращаться к резерву. Роберто Фирмино был невероятен в первые шесть сезонов, но в прошлом году бразилец потерял место в основе. Центральный нападающий и дальше должен был полировать скамейку, но вместо этого трансформировался в спасителя «Ливерпуля», на счету которого уже восемь голов и четыре голевые передачи в 12 матчах сезона.

Фирмино не так уж часто забивал в ворота «Сити», но он точно станет опасной единицей атаки в ближайшем матче.

ТРАВМА ТРЕНТА АЛЕКСАНДЕРА-АРНОЛЬДА - ЭТО ХОРОШО

Перед началом чемпионата Англии сезона-2022/23 «Ливерпуль» одержал победу в суперкубке страны над «Манчестер Сити» (3:1), где первый гол забил Трент Александер-Арнольд. Его по многим показателям считали лучшим правым защитником мира, но, как показал текущий сезон, англичанин совершенно не похож на себя прежнего. В матче с «Арсеналом» Трент получил травму, которая выбила его на три недели, но это не столько проблема для Клоппа, сколько шанс пересмотреть тактику и игру своей команды, что в дальнейшем может принести результат.

Теперь почти наверняка на фланге появится Джо Гомес, который не сможет приносить много пользы в атаке, как это обычно делает Трент, зато прилично укрепит правую бровку, усложнив комбинации команды Гвардиолы. Да, атакующий арсенал «Ливерпуля» сократится, но против голевой машины «Сити» важнее сыграть более надежно в обороне.

ФОРМА САЛАХА

Мохамед Салах довольно скромно по своим меркам начал сезон, но в последних пяти матчах он набрал суперформу, которая позволила ему забить пять голов и отдать одну голевую передачу. Египетский крайний форвард вновь стал лидером клуба, а учитывая его любовь огорчать «Сити» (3+2 в последних пяти матчах), Пепу придется серьезно подумать над тем, как его сдержать.

Отчасти в расцвете Салаха немалую роль сыграл Юрген Клопп, который в начале сезона придерживал египтянина на фланге ближе к полузащите, благодаря чему большую свободу действий получал Александер-Арнольд. В последних матчах Мохамед вернулся на родную позицию, что мгновенно принесло плоды.