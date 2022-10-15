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Сергей Рыжиков: Смотрел на Бекиича – и только плечами пожимал

Знаменитый голкипер выпускает автобиографическую книгу «Вратарь из народа». Мы договорились о публикации самых ярких её фрагментов.
Сергей Рыжиков: Смотрел на Бекиича – и только плечами пожимал
15 октября 2022 18:51

Встреча с Каном

«Когда начинал взрослую карьеру, образцом вратаря для меня был Оливер Кан. Я восторгался его игрой за «Баварию» и сборную Германии! Мне нравилось в Кане всё — лидерские качества, уверенность, атлетизм, прыгучесть, манера командовать партнёрами. С Каном у меня связана потрясающая история. Однажды я встретил его на улице! Году в 2010-м мы были с «Рубином» на сборе в Австрии, поехали погулять в Мюнхен - и там в центре города я встретил Оливера Кана! Я даже опешил - он в трёх метрах от меня прошёл. Его, кстати, никто не узнавал, никто к нему не подходил. У меня был порыв с ним сфотографироваться, взять автограф, но я заколебался, да и ручки при себе не было. Так он и ушёл. Думаю, встреть я его сейчас - такого трепета уже бы не испытал. И, наверное, подойти к нему желания бы не возникло. Сейчас я к этому отношусь намного спокойнее. В 2010-м году встреча с Каном впечатлила меня намного глубже, чем могла бы впечатлить сейчас».

Экстравагантный Евсеев

«В Локомотиве» мне помогал освоиться земляк Алексей Поляков. Он всё показывал, приютил у себя дома, кормил. Перед моей первой тренировкой в «Локомотиве» указал на место в раздевалке: «Садись рядом со мной, вратари здесь располагаются». Когда один за другим стали заходить полевые игроки, я заволновался. Лоськов, Евсеев, Измайлов, Асатиани, Маминов, Билялетдинов, Гуренко, Сенников… Звёзды, легенды «Локомотива»! Каждый представлялся по имени, хотя их всех я заочно давно знал. А вот слышали когда-нибудь они о вратаре Сергее Рыжикове - это мне было неизвестно. Сразу пошли шутки, разговоры о проведённом отпуске.

Самая экстравагантная манера общения была у Вадима Евсеева, он сам по себе человек экстравагантный. Меня называл «Серенький», а любимым выражением у Вадика было: «Ни в коем случае». Евсеев отличался резкими перепадами настроения. Не с хорошего на плохое, а в эмоциональном градусе. То вдруг взорвётся, то тут же успокоится».

Сны Бышовца

«Перед моим вторым сезоном в «Локомотиве» главным тренером стал Анатолий Бышовец. Его выделяла манера подачи себя. Своеобразный человек, с очень оригинальной манерой общения. О своем игроцком прошлом с восторгом не рассказывал, не было такого, чтоб на каких-то примерах подчеркивал, каким он великим был футболистом. Но говорил часто афоризмами, цитировал стихи, мог подытожить диалог: «Собака лает — караван идёт». Иногда удивлял неожиданными выводами и фразами с загадочным смыслом.

Анатолий Федорович был склонен часто искать подвох, заговор вокруг себя. Как-то стал объяснять о различии взглядов людей. Поднял руку, на ней были часы - золотой «Ролекс». Говорит: «Все люди разные. Один здесь видит пальцы, другой - кисть, кто-то видит золото. Моя задача - чтоб вы все видели одинаково.

На тренировках Бышовец тоже бывал неординарен. Иногда говорил: «Мне сегодня приснилось упражнение, давайте его попробуем». Но выглядело это нормально - все упражнения были футбольными. Запомнилось ещё, что он хорошо играл в теннисбол. Они с тренерами после тренировки часто на маленькой площадке оставались играть».

Два разных чемпионства

«Первое чемпионство «Рубина» оказалось намного труднее, чем второе. В 2008-м у нас было много новичков, мы часто играли вторым номером, нас воспринимали выскочками. А в 2009 году «Рубин» уже стал другим. Состав опытней, уверенней, тогда пришли Сезар Навас и «Чори» (Алехандро Домингес), они добавили команде стабильности и креатива. Мы лучше стали играть в атаке, одержали больше десяти крупных побед, а Чори с Бухаровым забили по 16 мячей. Легким наше второе чемпионство не назову, но турнирного напряжения тогда было намного меньше, чем в 2008-м. Качество футбола во втором сезоне было на голову выше».

Странности Бердыева

«Внутри команды у «Рубина» всегда был коллектив. За исключением одного сезона - при Хави Грасия. Тогда накупили футболистов, которых Грасия не просил, причем привезли новичков ещё до его прихода. Да и после возвращения Бердыева коллектива в «Рубине» тоже не было. Мы часто тренеров не понимали. У Бердыева и Кафанова проскакивала странная фраза: «А вот у нас в «Ростове» было так». Это могло прозвучать где угодно - на поле, на теоретическом занятии или в раздевалке.

«А у нас в «Ростове», а у нас в «Ростове»... Эти слова для меня были как ножом по сердцу. Мы переглядывались с Гекденизом Караденизом и недоумевали, при чём здесь «Ростов». Они там работали только два с половиной года. Что такое этот срок по сравнению со временем в «Рубине», по сравнению с достижениями, которых штаб Курбана Бердыева в Казани добился?! Меня эти слова, с упоминанием их предыдущего клуба, коробили. Я про себя думал: «Бекиич, ты как тренер вырос в «Рубине», все трофеи выиграл в Казани, откуда здесь взялся этот «Ростов»?! Мы только плечами пожимали».

Показуха и коварство «Красавы»

«Когда я получил предложение стать главным тренером «Красавы», меня предостерегли сразу. Я шёл туда работать с братом Андреем – он тренер вратарей – и помощником Георгием Микадзе. Они засомневались. В первую очередь из-за параллельной деятельности Савина. Сказали: «Серый, он же блогер. Это несерьезно». Их настороженность и по ходу работы никуда не пропадала.

Ежедневно на тренировках сказывалась шоу-направленность проекта. К постоянной публичности пришлось привыкать. Камеры были везде! И происходящее в раздевалке на видео снималось, и дроны на тренировках летали. Это не мешало, но вносило дискомфорт. А вот мешало, когда видеооператор во время упражнения вбегал в квадрат с камерой. Я сразу свистел, спрашивал: «Что ж ты делаешь»?!

С Жекой мы обсуждали это каждый день, он заверил, что будем находить компромисс: что снимать можно, что нельзя. Но останься мы в «Красаве» надолго - я не смог бы так работать. Я любитель порядка и тишины, последовательной работы. Футболистов на этом уровне надо поддерживать и помогать им развиваться. А не орать матом в раздевалке или бить себя кулаком в грудь».

«Наше сотрудничество с «Красавой» завершилось, когда между первым и вторым сбором я ехал из Белгорода в Казань. Известная история с пивом уже случилась, но мы ее уладили. Казалось, что уладили. А в пути я получил от Савина аудиосообщение, на семь минут! Он сетовал, что мы нагадили ему в душу и уничтожили его мечту. Хотя, когда в последний день сбора он в свою честь слушал тосты, то улыбался и ничего не говорил. В итоге донёс до меня решение: мои помощники уходят, а я с доктором остаюсь». Я сразу ответил, что без своих помощников работать не буду. И выглядело это несправедливо - пиво пили все, а убирать из команды он собирается только двоих. Дальше дискутировать смысла уже не было. Я напоследок сказал: «Жень, перед тем как судить кого-то, посмотри в зеркало на себя». Оказалось, что этот разговор он записал и потом выложил мои слова в ролике».

источник: «Советский спорт»
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