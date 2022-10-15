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Почему эксперты не верят в «Спартак»? ЦСКА фаворит дерби «Всея Руси»

В воскресенье, 16 октября, в рамках 13-го тура РПЛ армейцы примут на своем поле красно-белых (20:00).
Почему эксперты не верят в «Спартак»? ЦСКА фаворит дерби «Всея Руси»
15 октября 2022 19:04
автор: Сергей Иванов
автор фото: ПФК ЦСКА

После перерыва на международную паузу «Спартак» смотрится очень уверенно. В пяти последних матчах одержаны пять побед, три из них – с крупным счетом, но не стоит делать выводы по спартаковским разгромам о фаворите предстоящего дерби. Неслучайно эксперты букмекерской компании Tennisi.bet полагают, что шансы ЦСКА предпочтительнее. На успех армейцев можно поставить с коэффициентом 2.16, в то время как красно-белые идут за 3.18.

Доводы за такой прогноз вполне убедительные. ЦСКА не проигрывает в этом сезоне на своей арене. Семь побед с общим счетом 21:6 при одном ничейном результате – в последнем туре дерби с «Динамо» завершилось 1:1, хотя хозяева смотрелись в нем лучше и упустили кучу голевых моментов. А теперь посмотрим, кому в чемпионате проигрывал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля уступила вышестоящим на сегодня командам – «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4). Было также поражение от «Динамо» (0:1) в тот момент, когда бело-голубые еще не свалились в кризис.

Источник фото: ФК «Спартак»

Получается, что спартаковцы пока не нашли рецепта, как успешно играть с примерно равными себе по классу. ЦСКА всего на очко отстает от земляков, тут тоже можно ставить знак равенства в плане уровня игроков и, пожалуй, тренеров. Абаскаль успел убедить в том, что специалист он не без таланта. Но пока нет у него даже локальных больших побед. Отчасти таковой можно считать викторию над «Зенитом» в Кубке России (3:0), но все же с оговорками – матч был не решающий, состав у питерцев неоптимальный.

Впрочем, у «Спартака» также давно в лазарете Виктор Мозес и Мартинс Перейра. В дерби также не примет участия полузащитник Наиль Умяров. У него повреждение плюсневой кости, полученное в матче с «Крыльями Советов» (5:2). У ЦСКА существенная потер одна, но очень важная. Речь об Игоре Дивееве. Без ведущего центрального защитника игра команды Владимира Федотова в обороне в последних матчах не была так надежна. Снова в лазарете Бруно Фукс, но к этому уже все привыкли.

Источник фото: ПФК ЦСКА

«Спартак» наверняка постарается найти бреши в центре обороны соперника. «Динамо» это удалось. Бело-голубые смогли отыграться, хотя по игре смотрелись хуже оппонента. Красно-белые по забитым мячам идут вторыми в лиге (29) после «Зенита» (33). Однако не надо забывать, что чемпион наколотил 8 мячей «Оренбургу». Команда Абаскаля результативный футбол показывает регулярно, опять же с пометкой – против команд из середины и нижней части таблицы.

ЦСКА забивает в среднем ровно два гола за матч, пропуская чуть менее одного. Тотал больше 2,5 за 1.69 – очень перспективная ставка. Совсем не верится, что армейцы смогут удержать на замке свои ворота, несмотря на неувядающее мастерство Игоря Акинфеева. На то что «Спартак» забьет с коэффициентом 1.3 можно «грузить» без особого риска, у красно-синих такая же ставка не очень привлекательна в финансовом плане – всего 1.19.

Источник фото: ПФК ЦСКА

Для любителей рискнуть можно предложить поверить в ничью. Она идет за 3.7. А почему бы ей не случиться? Пока не видно, в чем предстоящие соперники превосходят друг друга, чтобы добиться решающего перевеса. Если ЦСКА посильнее в центре поля, то «Спартак» имеет превосходство в атакующей линии, где в порядке Квинси Промес и Александр Соболев. Шамар Николсон, похоже, также прошел пик кризиса, армейцы же очень зависят от игры Федора Чалова. Не пойдет у него – выручать придется средней линии.

На опыт Акинфеева гости могут ответить лучшей «физикой». В последних матчах красно-белые отлично проводят концовки. «Спартак» забьет только во втором тайме - за 2.94. А почему бы и нет?

Ориентировочные составы

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Роша, Набабкин, Мойзес, Гайич, Мухин, Карраскаль, Кучаев, Мендес, Чалов.

«Спартак»: Селихов, Хлусевич, Джикия, Литвинов, Денисов, Зобнин, Зиньковский, Пруцев, Промес, Соболев, Николсон.

источник: «Советский спорт»
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