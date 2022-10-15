Кто станет главным конкурентом для «Зенита»? Чего ждать от дерби ЦСКА – «Спартак»

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

ЦСКА с приходом Владимира Федотова вновь вырос в топ-клуб России, и болельщики уже забыли, что их клуб два года подряд не входил даже в первую четверку РПЛ. В нынешнем сезоне ЦСКА проиграл лишь дважды, но если первый раз был вполне предсказуем - против «Зенита» (1:2), то второе ожидал мало кто - против «Торпедо» (0:1). Но в целом, уже после 12 туров можно констатировать, что «армейцы» стали гораздо стабильнее. Именно этим они славились в лучшие годы, но именно этой стабильности им не хватало в последних сезонах.

Благодаря ровному старту чемпионата ЦСКА располагается на четвертой строчке, и даже в случае поражения он останется там же, ведь «Краснодар» отстает на три очка. Если же команда Федотова сумеет обыграть «Спартак», а «Ростов» упустит победу против «Урала», то уже ЦСКА станет главным догоняющим для «Зенита».

Источник фото: ПФК ЦСКА

И если Владимир Федотов только подтвердил свой уровень в ЦСКА, то Гильермо Абаскаль стал настоящим открытием сезона. Ведь он сумел из среднего по прошлому сезону «Спартака» превратить команду в претендента на высочайшие места. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

В начале сентября у красно-белых был трудный этап, в котором они проиграли «Зениту» (1:2) и «Ростову» (2:4), после чего поползли слухи о потере контроля над командой у Абаскаля, но он их зарубил на корню, выдав отличнейшую серию из пяти побед. «Спартак» дважды выиграл в кубке, в том числе у «Зенита» (3:0), а также набрал девять очков в трех матчах РПЛ, а последняя игра - против «Крыльев Советов» (5:2) - стала настоящим украшением тура и примером того, какую игру хотят видеть болельщики постоянно. «Спартак», несмотря на три поражения, опережает ЦСКА в турнирной таблице на одно очко, благодаря чему занимает третье место.

Источник фото: ФК «Спартак»

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

У Владимира Федотова нет новых проблем, но из числа старых стоит упомянуть отсутствие Игоря Дивеева, который будет восстанавливаться еще около трех месяцев, прежде чем вновь сможет забетонировать центр защиты. А пока эта функция лежит на Виллиане Роше, которому помогают Георгий Щенников и Кирилл Набабкин. Они оба провели не самый удачный матч против «Динамо», во многом из-за которых ЦСКА потерял очки, но других альтернатив у главного тренера нет.

Главная приятная новость для «Спартака» - возможность появления Георгия Джикии после травмы в матче с «Крыльями». Зато не сможет восстановиться Наиль Умяров, который, вероятнее всего, пропустит матч не только против ЦСКА, но и против других ближайших соперников. Не исключено, что из-за этого Литвинову придется выдвинуться в опорную зону, а в центре защиты его подменит Миха Мевля. В остальном Абаскаль не станет выдумать ничего нового и доверится составу из прошлого матча. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

• «Спартак» не играет вничью 11 туров подряд.

• ЦСКА провел 6 домашних поединков, 5 из которых закончились победами, и только «Динамо» смог отстоять ничью. Разница голов впечатляющая - 18:5.

• В последних 10 очных матчах между командами почти равенство, но небольшое преимущество все же у ЦСКА - на их счету на одну победу больше.

• В последний раз «ЦСКА» и «Спартак» сыграли со счетом 0:0 в далеком 2003 году.

• «Спартак» за 12 туров забил 29 голов, больше только у «Зенита» - 33.