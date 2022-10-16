Дмитрий Селюк: Мой прогноз - выиграет «Спартак» и обе команды забьют

«Крылья Советов» - «Сочи». Воскресенье. Начало в 14.00
В Самаре будет интересный матч, обе команды играющие. Будет забито много мячей, поэтому ставка – обе забьют однозначно сыграет.
«Пари НН» - «Зенит». Воскресенье. 16.30
«Зенит» невнятно сыграл в предыдущем туре в Воронеже. Особенно не впечатлили бразильцы, разве что только Малком был хорош.
Думаю, Семак с ними серьезно поговорил. Иначе, если так терять очки, их скоро ЦСКА и «Спартак» догонят. Поэтому «Зенит» выиграет, но не крупно.
ЦСКА – «Спартак». Воскресенье. 20.00
Скорее всего, будет очень интересная игра, но может так получиться, что матч получится закрытым и не очень интересным. Однако будем надеяться на первый вариант.
Думаю, что выиграет «Спартак», но если хотите делать ставку, то я бы взял вариант – обе забьют.