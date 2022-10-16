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Дмитрий Селюк: Мой прогноз - выиграет «Спартак» и обе команды забьют

В воскресенье тремя матчами завершается 13-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эти игры.
Дмитрий Селюк: Мой прогноз - выиграет «Спартак» и обе команды забьют
16 октября 2022 08:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

«Крылья Советов» - «Сочи». Воскресенье. Начало в 14.00

В Самаре будет интересный матч, обе команды играющие. Будет забито много мячей, поэтому ставка – обе забьют однозначно сыграет.

«Пари НН» - «Зенит». Воскресенье. 16.30

«Зенит» невнятно сыграл в предыдущем туре в Воронеже. Особенно не впечатлили бразильцы, разве что только Малком был хорош.

Думаю, Семак с ними серьезно поговорил. Иначе, если так терять очки, их скоро ЦСКА и «Спартак» догонят. Поэтому «Зенит» выиграет, но не крупно.

ЦСКА – «Спартак». Воскресенье. 20.00

Скорее всего, будет очень интересная игра, но может так получиться, что матч получится закрытым и не очень интересным. Однако будем надеяться на первый вариант.

Думаю, что выиграет «Спартак», но если хотите делать ставку, то я бы взял вариант – обе забьют.

источник: «Советский спорт»
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