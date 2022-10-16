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Алексей Сафонов: ЦСКА выиграет у «Спартака» - 2:1, Чалов и Соболев забьют

В воскресенье тремя матчами завершается 13-й тур РПЛ. Футбольный агент Алексей Сафонов дает прогноз на эти игры.
Алексей Сафонов: ЦСКА выиграет у «Спартака» - 2:1, Чалов и Соболев забьют
16 октября 2022 09:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

«Крылья Советов» - «Сочи». Воскресенье. Начало в 14.00

«Крылья» играют в интересный футбол. Ломаев провел, на мой взгляд, худший матч в пока еще не долгой карьере со «Спартаком». Право на ошибку он исчерпал. Но и «Сочи» играют результативно. Поэтому ставлю на то, что будет результативная ничья – 2:2.

«Пари НН» - «Зенит». Воскресенье. 16.30

Разгрома, конечно, не будет. Но «Зенит» выше классом, должен выигрывать. Не крупно, но выиграет.

ЦСКА – «Спартак». Воскресенье. 20.00

Я симпатизирую ЦСКА, поэтому предположу, что ЦСКА выиграет. «Спартак» набрал ход, поймал кураж. Промес и Соболев очень прилично играют.

Но у армейцев прагматичный тренер - Федотов. «Спартак» будет больше играть в атаку, ЦСКА сделает ставку на контратаки. Поэтому рискну предположить, что ЦСКА выиграет 2:1, Чалов и Соболев забьют.

Главное, чтобы судья чего-нибудь не отчебучил. А то весь матч испортит. Но вроде Карасева назначили, на сегодня это наш лучший арбитр. Будем надеться, что в плане судейства все будет хорошо.

источник: «Советский спорт»
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