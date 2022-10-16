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Борис Рапопорт: В Нижнем «Зенит» может нарваться на неприятности

Своими размышлениями о сегодняшней встрече поделился бывший наставник «Зенита».
Борис Рапопорт: В Нижнем «Зенит» может нарваться на неприятности
16 октября 2022 08:18
автор: Вадим Федотов

Две игры подряд не выигрывать - такого быть не может. Поэтому жду обязательной победы «Зенита». Предполагаю, что игра будет непростой, потому что у соперника команда боеспособная, играет на своем стадионе и готова оказать упорное сопротивление.

«Пари НН» силен контратаками и стандартными положениями. Гоцук - мощный защитник, хорошо играет вверху и неплохо исполняет стандартны. Сулейманов - очень приличный игрок из «Локомотива», высокий и мощный, головой играет очень хорошо. У них опасные стандарты и плюс быстрый выход из обороны. «Зенит» будет ловить на контратаках.

После игры в Воронеже, где «Зениту» ужасно трудно было играть («Факел» забил в начале матча и тем самым усложнил нам задачу), в Нижнем Новгороде команду ждет новый прекрасный стадион, который был построен к чемпионату мира. Поэтому «Зенит» должен показать прекрасную игру. Думаю, что всё будет в порядке. Не должна наша команда в игре с соперниками, находящимися внизу, терять очки. Да еще и две игры подряд. Главное, чтобы после воронежской игры «Зенит» отнесся серьезно к предстоящему поединку. Нельзя недооценивать соперника, потому что можно нарваться на неприятность.

- Чем нынешняя команда Михаила Галактионова отличается от коллектива под руководством Александра Кержакова?

- Я думаю, что разницы большой нет. Единственное, Галактионов пытается построить игру на определенном контроле мяча. При Кержакове команда играла в более простой и прямолинейный футбол. Команда Кержакова была более простой и боевитой, билась за каждое очко, поскольку вышла только что из ФНЛ в РПЛ. Эта команда не такая психологическая устойчивая и жесткая в борьбе, но в каких-то эпизодах игровых мне она нравится, поскольку неплохой контроль мяча, есть наигранные комбинации и стандарты. Кержакову, учитывая то, что команду пришлось собирать перед началом чемпионата, удалось передать команде свой характер. Команда билась! У Галактионова - командный характер, всё построено на контроле мяча! Быстра атака, большими силами обороняются, умеют быстро перейти в контратаку. У Галактионова это налажено!

Главная опасность - исполнение стандартов. Надо меньше фолить. А уж если назначают, то быть предельно внимательными. Не могу сказать, что нынешняя нижегородская команда сильней. Мне нравилась и та команда, и нынешняя.

- Могут ли возникнуть проблемы у «Зенита»?

- Только в одном случае - если «Зенит» недооценит соперника. Других проблем нет. Состав «Зенита» просто несопоставим. Но футбол тем и интересен, что в нём всё может быть. Ответить всем Письма на тему Николай Яременко 05:44 Борис Рапопорт: В Нижнем «Зенит» может нарваться на неприятности Своими размышлениями о сегодняшней встрече поделился бывший наставник «Зенита». Вадим ФЕДОТОВ Две игры подряд не выигрывать - такого быть не

источник: «Советский спорт»
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Борис Рапопорт: В Нижнем «Зенит» может нарваться на неприятности
Борис Рапопорт: В Нижнем «Зенит» может нарваться на неприятности
Своими размышлениями о сегодняшней встрече поделился бывший наставник «Зенита».
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