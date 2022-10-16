Трудно выигрывать, не играя. Но «Динамо» смогло

В вип-ложе «Динамо» царило оживление и даже в хорошем смысле слова столпотворение. Было очевидно, что не только простой болельщик соскучился по победам, но и статусный. Игра с «Оренбургом» предполагала все-таки, как казалось до игры многим, плановые три очка. Тем более что за пару недель до этой встречи бело-голубые уже умудрились проиграть «Оренбургу» в кубковой встрече (ведя в большинстве 2:0 за 10 минут до финального свистка).

Диджеи, самые разные селебы и прочие удовольствия - все это притягивает на футбол, но люди идут сейчас в куда меньшей степени, чем прежде. Проблема, может быть, и в тех причинах, из-за которых многие уехали или прячутся по домам, но все-таки - еще и в отсутствии игры, на которую раньше шли люди.

Сейчас игры нет. Потому и стадион не поддерживал привычным уже гулом ни дикторские объявления, ни энергичные обращения Дмитрия Дерунца - в общей сложности собралось чуть больше 11 тысяч зрителей.

Лев Лещенко сидел на трибуне с Дмитрием Маликовым.

Дмитрий Маликов и банкир Александр Гафин

До матча - сплошь разговоры о тренере. Дескать, из команды приходят слухи, что игроки тренера сливают. Другие приносят невесть откуда взявшуюся инфу, что Славише Йокановичу дали срок три матча, и все пытаются понять, вторничная кубковая игра входит в этот перечень или нет.

Известный адвокат утеплился - тоскливая осень в природе и в игре

Известный адвокат Александр Добровинский рассказывает мне:

- Если честно, у меня есть хорошие связи в Бундеслиге. Если мне укажут на кого-то, кто сейчас из тренеров там свободен, готов съездить и лично переговоры провести.

- А из наших некого?

- Кержаков свободен.

- Ну, он же жен бьет и так себе человек, говорят.

- Но тренер-то хороший, у его команд рисунок всегда виден.

В этот момент проходящий мимо нас генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров жестко пресекает наш диспут:

- Подождите, все еще будет. Дайте тренеру время, он все покажет. То травма у кого, то дисквалификация. То один приедет - другой уедет. Славиша все наладит.

С начальством спорить не принято, хотя и хочется мне вспомнить, что «Динамо», пока налаживается игра, уже сползло во вторую половину таблицы и сезон 100-летия (реального, кстати, а не придуманного, как у «Спартака» или ЦСКА) рискует стать очередным потерянным сезоном. А вот Александр Андреевич настаивает и призывает руководство к ответу:

- Потерпите, - отвечает руководство. - Сегодня удовольствие получите. К тому же мы сегодня, наконец, сыграем 4-4-2.

Разносят составы - и точно: одновременно в составе сразу и Смолов, и Тюкавин.

То есть не один сменяет другого, а оба выходят в с стартовом составе.

Кто бы мог подумать, что за почти 60 минут оба покажут не так уж и много, а вот вышедшие Грулев и Макаров принесут много больше пользы. Но это станет понятно позже, и Йоканович признает свою ошибку.

Кстати, вышло тем самым, что второй матч подряд его замены усилили игру команды, а не наоборот, за что обычно пресса и болельщики ему предъявляли.

Лица генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Александра Тащина и топ-менеджера Вадима Ковалева еще до стартового свистка дают понять, что предстоящее счастье будет трудным

Символический удар по мячу сделали представители славной актерской династии - Александр Лазарев-младший выбежал в центральный круг вместе с сыном. Известно, что Лазарев-старший болел за «Динамо» с 40-х годов прошлого века.

После игры мне пришлось признать, разговаривая с Александром, что забег к центру поля и обратно, а также разыгранная с сыном комбинация были самыми быстрыми и динамичными из всего, что мы увидели за 90 минут.

Приходится признать, что «Оренбург» оставляем весьма симпатичное впечатление в этом сезоне. «Слив» откровенно питерским старшеклассникам 0:8, команда выглядит в чемпионате довольно добротно, умеет бороться на разных этажах и даже постоянные навесы в штрафную не выглядят бессмысленно и уныло - напротив, создают остроту.

«Оренбург» первым мог огорчить соперника, когда на 5-й минуте попал в штангу. Правда, тут же последовал ответный выпад динамовцев, но с совершенно убойной позиции метров с пяти Нгамале ударил головой не в ворота, а куда-то перед собой в землю.

Надо признать, что «Динамо» играло добротно 10 минут в первом тайме и пару отрезков минут по 5-7 во втором. Каждый из этих отрезков заканчивался взятием ворот и… последующей апатией.

Сложно играть на победный результат, если ты вообще не двигаешься. Федор Смолов, хоть и отметился крайне удачным голевым пасом пяткой на Сергея Паршивлюка (удар у того вышел прицельным, но помешала отбить мяч голкиперу еще и неожиданно поучаствовавшая в комбинации попа защитника), но в целом выглядел невнятно. Я, конечно, допускаю, что могу чего-то не понимать в футболе, но когда нападающий принимает мяч постоянно спиной к воротам, а для продолжения атаки постоянно ищет, кому бы отдать назад - ну, вряд ли это и есть красота игры.

Сложилось впечатление, что первые 10 минут динамовцы показывали, как они играть могут, а потом тщательно «сливали» Йокановича. Гости в сетку могли много больше накидать, но им местами не везло.

«Динамо» вышло из анабиоза примерно к 60-й минуте, когда на табло уже горело 1:2. Пара неплохих отрезков - и этого хватило для волевой победы. Но что будет дальше?