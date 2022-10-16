Проект «Хави» пора сворачивать? Как «Реал» выиграл эль класико и сместил «Барселону» с первого места

Весной «Барселона» разгромила в гостях «Реал» — 4:0, после чего в проект Хави поверили по-настоящему. Дело было не только в сенсационном результате, но и в яркой игре каталонской команды. Боссы сине-гранатовых решили сделать на легенду клуба ставку, летом серьезно потратились на трансферном рынке, чтобы усилить состав, выполняя пожелания «главного». Но пока от «ковровых» закупок стало только хуже, пишут наши партнеры из дружественного издания «Плеймейкер».

На старте сезона ничего не предвещало резкого спада в игре «Барсы», в чемпионате она забралась на первое место, опережая «Реал» по лучшей разнице мячей. Но последовал провал в Лиге чемпионов, которая, по сути, уже помахала Левандовски и компании ручкой – за два тура до окончания группового турнира. Теоретические шансы на выход в плей-офф клуб еще сохраняются, но фактически их нет. Ничья с «Интером» на «Камп Ноу» (3:3) равносильна поражению.

В том матче, кстати, обнажились все сегодняшние проблемы каталонцев. В первую очередь речь об обороне, которая не выглядит монолитом. Центральная зона также не убеждает, с нее и начались проблемы у гостей в Эль Класико.

У «Реала» центр просто роскошный. Первый гол хозяева создали после блестящей игры Крооса в середине поля. Немец в падении сумел прокинуть мяч вперед, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном, несмотря на то что на Тони фолили. Голкипер вышел на перехват и отразил удар бразильца, но мяч отскочил на набегающего Бензема, который ударом в касание поразил цель.

Сине-гранатовые практиковали позиционные атаки, которые не приводили ни к какой остроте. Играть на Левандовски нынешняя «Барса» пока не научилась, поляк большей частью вынужден искать свои шансы, снуя вдоль линии штрафной словно голодный волк. С «Интером» Роберт сумел сделать дубль, но не скажешь, что его голы стали следствием командной игры. Скорее индивидуальной.

«Сливочные» совсем не возражали, что мяч больше контролирует соперник. В своей стихии быстрых атак они чувствовали себя как рыба в воде. Второй гол состоялся уже в первом тайме и также пришел после размашистой атаки сходу. Менди получил мяч на левом углу штрафной и по диагонали выкатил его назад на Вальверде, тот сделал шаг вперед, вошел в полукруг и идеальным ударом положил мяч в нижний угол.

Тер Штеген не выручил. Мог ли? Возможно, но не его вина, что игрок «Реала» получил столько свободного места и времени, чтобы подготовить свою атаку с убойной позиции. Опорная зона у «Барселоны» не сработала.

Не изменилась ситуация на поле и сразу после перерыва. Можно было задаваться вопросом: а кому тут надо отыгрываться? «Реал» владел инициативой, продолжал создавать моменты у ворот тер Штегена. Его визави Андрей Лунин, заменивший в этом матче травмированного Тибо Куртуа, явно скучал в раме. По-настоящему голевой момент был у гостей за час игры только один, когда Левандовски с метра не смог замкнуть дальнюю штангу, в падении запустив мяч над перекладиной после прострела Рафиньи через вратарскую. Де Йонг до мяча также не дотянулся.

Ровно через час игры Хави сделал тройную замену. Ферран Торрес, Альба и Гави появились вместо Рафиньи, Бальде и Бускетса. Чуть позже Фати сменил Дембеле, у которого игра явно не пошла. Возможно, не успел восстановиться после Лиги чемпионов, где отдал на неделе много сил. Свежие игроки заставили хозяев прижаться к своей штрафной, давление на оборону «Реала» было серьезным, а гол Феррана Торреса не только шикарным, но и логичным.

Комбинация у «Барсы» получилась на загляденье. Фати разогнал атаку по левому флангу, ворвался в штрафную, прострелил на Левандовски, который пяткой красиво подправил мяч дальше, и Торрес в касание вогнал его в цель.

Ситуация не оставляла каталонцам иного выбора, как идти ва-банк большими силами, оголяя тылы. В одной из контратак мадридцы заработали 11-метровый, который был назначен только после остановки игры при подсказке ВАР. «Реал» так быстро убежал к воротам гостей, что арбитр не успел быть близко к месту действия, а на мониторе увидел, как Гарсия наступил в штрафной на ногу Родриго.

Бразилец сам четко исполнил пенальти, «Реал» заслуженно победил в первом эль класико сезона и вышел на чистое первое место, опережая «Барселону» на три очка. Проект под кодовым названием «Хави» буксует все больше…

Чемпионат Испании. 9-й тур

«Реал» (Мадрид) – «Барселона» (Барселона) – 3:1 (2:0)

Голы: Бензема, 11 – 1:0. Вальверде, 35 – 2:0. Ферран Торрес, 83 – 2:1. Родриго, 90+1, с пенальти – 3:1.

«Реал»: Лунин, Карвахаль (Рюдигер, 88), Алаба, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 78), Кроос, Тчуамени, Вальверде, Бензема (Асенсио, 88), Винисиус Жуниор (Родриго, 85).

«Барселона»: тер Штеген, Серджи Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Бальде (Альба, 60), Бускетс (Гави, 60), де Йонг, Педри (Кессиэ, 83), Левандовски, Дембеле (Фати, 73), Рафинья (Ферран Торрес, 60).

Предупреждения: Винисиус Жуниор (30), Модрич (75), Гави (81), Кессиэ (90).