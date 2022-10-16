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Дмитрий Селюк: Чалов доказал Абаскалю, что тот зря посадил его в «Базеле» на лавку

13-й тур РПЛ завершился центральным матчем ЦСКА – «Спартак». Ничья получилась в пользу «Зенита».
Дмитрий Селюк: Чалов доказал Абаскалю, что тот зря посадил его в «Базеле» на лавку
16 октября 2022 23:07
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о дерби вся Руси.

- Дерби удалось, была борьба, игроки показали большое желание, но сказал бы, что эта ничья с небольшим преимуществом «Спартака», и в пользу «Зенита», - говорит Селюк. – Эта ничья приблизила «Зенит» к чемпионству.

- Зобнин напрасно взял на себя роль арбитра. В футбольных школах учат с детских лет – пока судья не свистнул игра продолжается.

- Совершенно согласен. Зобнин хотел продемонстрировать фейр-плей, но игра идет до свистка. Только судья решает, когда давать свисток. Упал игрок, не упал – не твое дело. Не остановился бы – не было бы гола. Надо доигрывать эпизод, это показатель профессионализма. Но, думаю, урок пошел впрок, в следующий раз он так не сделает.

- Абаскаль поменял схему в перерыве. Это помогло.

- Да, все правильно, он понял, что в этом матче в три центральных играть не надо. Перестроился, и это дало результат. Зиньковский вышел и опять забил. Полностью изменил игру, забил гол-красавец.

И честно, не понимаю, почему Абаскаль его не выпускает с первых минут. Сил ему на весь матч не хватает? Чертановская школа показывает свой уровень.

- Соболев опять очень хорош…

- Мне всегда Соболев нравился, еще с того времени, когда он перешел в «Спартак». Всегда предельно заряжен и боевит, ощущение, что каждый матч он играет, будто это финал еврокубка.

- Лучшим игроком матча признан Федор Чалов. Два гола в дерби – это круто.

- Федя просто молодец! Наконец, он распечатал «Спартак», да еще дважды. Забил своему бывшему тренеру, который в «Базеле» посадил его на скамейку. Показал ему, что, если б Абаскаль не посадил его на лавку, может до сих пор работал бы в «Базеле», а Федя там играл бы.

И пару слов хочу сказать про Мевлю. Когда его пригласили в «Спартак», я сказал, что это игрок не уровня «Спартака». Это уровень ФНЛ – имел выигрышную позицию при первом голе. Но Чалов его опередил и забил. Приглашать человек в таком возрасте – это ошибка. Тем более, он себя ничем не проявил в «Зените» и «Сочи». Думаю, надо с ним расторгнуть контракт, выплатить оставшуюся зарплату и отправить домой.

источник: «Советский спорт»
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