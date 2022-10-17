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Салах обошел Джеррарда и еще три неприметных факта по следам матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» и Мохамед Салах не просто переиграли «Манчестер Сити», но и дали поводы обратить внимание на факты, которые нечасто случаются в большом футболе.
Салах обошел Джеррарда и еще три неприметных факта по следам матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
17 октября 2022 13:48
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Ливерпуль»

Чемпионская гонка очередного розыгрыша АПЛ с первых туров сильно отличается от тех, что были годами ранее. «Манчестер Сити» традиционно мощно начал сезон, а их главный соперник последних лет «Ливерпуль» сильно забуксовал, свалившись в кризисную яму. Однако чаще всего, в очных матчах между такими клубами, прошлые результаты и места в турнирной таблице выносятся за скобки, поэтому предугадать победителя практически невозможно.

Несмотря на огромное отставание в 13 очков, «Ливерпуль» все еще имел большие шансы догнать «Сити», но для этого нужно было обыгрывать команду Пепа Гвардиолы, а позже выигрывать другой матч, который у «красных» есть в запасе. 16 октября «мерсисайдцы» выполнили первую задачу, обыграв «Манчестер Сити» со счетом 1:0, не дав атаке «горожан» во главе с Эрлингом Холандом забить впервые в этом сезоне АПЛ. Помимо этого факта, есть несколько других, на которые стоит обратить внимание.

1. Мохамед Салах творит историю

Многие лидеры больших клубов растворяются на поле против топ-клубов, но Мохамед Салах не в их числе. На счету египтянина уже 9 голов и 5 голевые передачи против «Сити». Более того, он стал вторым футболистом в истории АПЛ, которому удалось забить в ворота «МС» в четырех домашних матчах подряд.

Мимолетно Салах перебил результат Стивена Джеррарда, у которого теперь на один гол меньше за «Ливерпуль» в рамках АПЛ. Ему осталось забить всего 8 голов, чтобы сместить с первого места Робби Фаулера, на счету которого 128 голов.

2. Голевая передача Алиссона

Вратарь - это не просто хранитель ворот в философии Юргена Клоппа, а важное звено в создании атак. В прошедшем матче против «Сити» он не только сохранил ворота в неприкосновенности, но и стал соавтором гола, выдав великолепную передачу на Мохамеда через 3/4 поля. Теперь у Алиссона 1 гол и 3 голевые передачи в АПЛ.

3. Ван Дейк - талисман «Ливерпуля»

Некогда один из лучших защитников «Ливерпуля» сильно сдал после тяжелой травмы, и его игра в текущем сезоне оставляет желать лучшего, но даже при этом он остается талисманом для команды, который показывает нечто феноменальное. Вирджил ван Дейк провел для себя очередную встречу на «Энфилде» в АПЛ, в которой он не проиграл - это уже 69-я игра подряд.

4. Поражение «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола не только обидно уступил «Ливерпулю», но и прервал 14-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась со старта сезона. Теперь в АПЛ не осталось команд, которые бы могли повторить, кажется, уже вечный рекорд «Арсенала» сезона 2003/04, в котором он ни разу не проиграл.

источник: «Советский спорт»
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Салах обошел Джеррарда и еще три неприметных факта по следам матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
Салах обошел Джеррарда и еще три неприметных факта по следам матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» и Мохамед Салах не просто переиграли «Манчестер Сити», но и дали поводы обратить внимание на факты, которые нечасто случаются в большом футболе.
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