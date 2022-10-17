Федот, да не тот. Все ждали 100-й гол Смолова, а героем 13-го тура стал другой Федор – Чалов

«100 ГОЛОВ – ЭТО УРОВЕНЬ»

Итак, 8 октября Федор Смолов забил гол в ворота ЦСКА. Это мяч стал для нападающего «Динамо» 99-м в чемпионатах России. Конечно, тут же все стали ждать юбилейного, сотого.

Это всегда отличный информповод для журналистов. Каждый раз, когда какому-то спортсмену (обычно футболисту или хоккеисту) остается сделать один небольшой шаг, чтобы попасть в историю, про это начинают писать все. На будущего «юбиляра» начинает оказываться огромное давление, часто он с этим давлением не может справиться. Сколько было таких случаев в истории спорта, что юбилейного гола приходилось ждать довольно долго.

Накануне тура мы беседовали с легендарным советским футболистом Евгением Ловчевым. Разговор о Смолове и его 100-м мяче, конечно, тоже зашел.

- Сто голов – это цифра, и не надо сейчас вспоминать это избитое, что Смолов забивал «Реалу» и «Барселоне». Сто голов в нашем чемпионате - это показатель класса. Забьет Федор сотый именно «Оренбургу»? Выйдет в основе и забьет – если не с игры, так с пенальти, - выразил уверенность Ловчев.

С игры Федор не забил, а пенальти в ворота «Оренбурга» арбитр не назначил. Правда, Смолов отдал изящный голевой пас под удар Паршивлюку. Быстро оценил обстановку, понял, что останавливать мяч на линии штрафной в окружении соперников – только потерять. И в касание переправил мяч дальше на Паршивлюка.

А на 58-й минуте Федора заменил Грулев, который через шесть минут сравнял счет – 2:2.

В 14-м туре «Динамо» играет с «Локомотивом». Очевидно, все теперь будут ждать от Федора того самого гола. Не забьет «Локо», будут ждать дальше, пока это не случится. После этого давление на Смолова сразу резко спадет. Таковы законы жанра.

ЧАЛОВ ДОКАЗАЛ АБАСКАЛЮ – ЗРЯ ТОТ ЕГО ПОСАДИЛ НА ЛАВКУ

Итак, Смолов не забил, но главным героем тура стал другой Федор – Чалов. Два его гола «Спартаку» в дерби дорогого стоят.

Во-первых, это дерби, голы в нем запоминаются надолго и часто дают дополнительный психологический импульс авторам мячей. Во-вторых, Чалов еще никогда не забивал «Спартаку», а тут – целый дубль.

В-третьих, Федор забил команде, которую тренирует Гильермо Абаскаль, тот самый, который «зачехлил» Федю во время его недолгой аренды в «Базель».

Федор после возвращения из швейцарской командировки сказал, что не знает, почему, когда Абаскаль пришел в «Базель» в разгар сезона, посадил Федора на лавку, но никаких претензий к испанцу у него нет.

Нет так нет, но как же приятно забить своему бывшему тренеру, который не поверил в тебя.

- Федя просто молодец! Наконец, он распечатал «Спартак», да еще дважды. Забил своему бывшему тренеру, который в «Базеле» посадил его на скамейку. Показал ему, что, если б Абаскаль не посадил его на лавку, может до сих пор работал бы в «Базеле», а Федя там играл бы, - прокомментировал в интервью «Советскому спорту» дубль Чалова футбольный агент Дмитрий Селюк.

Интересное замечание про «Базель»: если б клуб стал чемпионом, на не занял второе место, глядишь, оба до сих пор трудились бы Базеле.