«Неуместное» джентльменство Зобнина, ошибки Сафонова, возвращение Гилерме

СЕМЬ ЛЕГИОНЕРОВ ЦСКА ПРОТИВ ТРОИХ ВОСПИТАННИКОВ «СПАРТАКА»

Сложно представить, что может затмить в качестве главного события тура «Дерби Всея Руси». Давно ЦСКА и «Спартак» не встречались, будучи в столь приличной форме. Игра показала, что команды равны по качеству игры – 2:2.

Примечательно, что к одному и тому же результату (они ведь еще и соседи по турнирной таблице) можно прийти столь разными маршрутами. У армейцев в составе оказалось всего трое россиян (Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Федор Чалов) – столько же, сколько у спартаковцев воспитанников (Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов). И вообще у красно-белых оказалось только два легионера – лидер Квинси Промес и разочаровывающий Миха Мевля.

«НЕУМЕСТНОЕ» ДЖЕНТЛЬМЕНСТВО ЗОБНИНА

Битва получилась очень жаркой. Команды на двоих собрали пакет из восьми предупреждений, а еще несколько фолов обсуждались по ходу игры и после нее в качестве прямых красных карточек. Так, в начале матча ВАР разглядывал, как Квинси Промес в неигровом эпизоде пнул сзади Виллиана Рошу, а в концовке Никите Ермакову повезло отделаться предупреждением за то, что чуть не вывернул стопу Даниле Пруцеву.

Тем не менее, нашелся в матче и момент для fair play. Правда, он получился со скандальным оттенком и привел к голу Федора Чалова. Полузащитник Роман Зобнин увидел, что в разных частях поля лежат спартаковец и два армейца и решил остановить игру, но сделал это как-то странно – будучи с мячом на своей половине, просто остановился, руками показав, мол, не играю. Милан Гайич подхватил мяч и начал голевую атаку, выбившую «Спартак» из игры до конца тайма.

Этот эпизод вызвал большие дискуссии после игры. Одни жаловались на неджентльменское поведение соперника, другие указывали, что Зобнин виноват сам. Истина, как водится, лежит где-то посередине. Во-первых, паузу следовало взять арбитру Сергею Карасеву, ведь из игры выбыли сразу три футболиста, а «Спартак» владел мячом на своей половине поля, так что свисток не срывал потенциально опасную атаку. Во-вторых, Зобнин сам повел себя странно, просто бросив играть вместо выноса мяча в аут. Думаю, эти двое и должны разделить вину за инцидент. С той только разницей, что Роман проявил себя джентльменом (пусть и не вполне уместно), так что за сам посыл заслуживает похвалы.

Ну, а Гайич и Чалов имели полное право идти в атаку. Это прописано и в правилах, и все это знают. Вот когда в августе лидер «Ахмата» Бернард Бериша подхватил мяч, неудачно выбитый в сторону бровки защитником «Арсенала» Урошем Радаковичем, увидевшим лежащего на газоне Горана Чаушича, это было поистине подло, потому что серб акцентированно выбивал мяч за пределы поля, а Зобнин сотворил непонятно что, пусть и из лучших побуждений.

ЧАЛОВ ОЖИЛ ПРИ… АБАСКАЛЕ

Так Чалов открыл счет, а во втором тайме ему же пришлось его уже сравнивать, поскольку «Спартаку» удалось перевернуть игру. Форварда вполне заслуженно и признали игроком матча. Наконец он стал забивать, как в первом прорывном сезоне.

Ирония в том, что ему удалось перезагрузиться благодаря полугодичной командировке в «Базель», где его тренером был… Гильермо Абаскаль. Вот уж кто точно должен был понимать, как остановить Федора, но, видимо, не смог донести свои идеи до проведшего еще один крайне слабый матч Михи Мевли.

Стоит отдать должное и Владимиру Федотову. Он мастер использовать сильные стороны футболистов, а Чалов очень мобилен и умеет здорово открываться в штрафной и между линиями, поэтому стабильно имеет массу моментов. Поэтому по xG он лидер РПЛ – 8,62, это более чем на один «ожидаемый гол» больше, чем у ближайшего преследователя Промеса (7,31).

АБАСКАЛЬ РОСКОШЕН В ПЕРЕРЫВАХ

Сам Абаскаль, кстати, в очередной раз подтвердил крутость своих умений работать с командой в перерыве. Это не в полной мере матч-менеджмент в том смысле, что испанцу не слишком удается управлять игрой команды по ходу таймов, но в перерывах он – король.

Первую половину красно-белые проиграли вчистую (3-8 по ударам), тогда как во второй были как минимум не хуже соперника, а временами его заметно превосходили. Отлично сработала и замена Антона Зиньковского, забившего сколь роскошный, столь и классический для себя мяч – ударом под углом со средней дистанции после индивидуального смещения в центр.

В прошлом туре чертановский воспитанник после выхода на замену записал на свой счет результативную передачу, а теперь гол в дерби. Может, он уже созрел для игры в основе вместо как-то потерявшегося Михаила Игнатова?

«ЧТО-ТО ПРЫГАЛО» ОТ ФЕДОТОВА – ПРОСТО НЕУДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА

Эмоционально Абаскаль сильно напоминает любимца красно-белой торсиды Доменико Тедеско. Тот тоже во время матчей бил рекорды по прыжкам в высоту. На сей раз такое поведение наставника получило продолжение даже после финального свистка, когда Федотов на пресс-конференции сказал про «что-то прыгало».

В соцсетях это выражение вызвало бурю негодования. Как и по эпизоду с Зобниным, большинство болельщиков и журналистов разделились на два лагеря. В основном, в зависимости от клубных предпочтений. Тем не менее, на мой взгляд, высказывание тренера армейцев не несло негативной окраски. На бумаге это выглядит жестко, но посмотрите запись этого эпизода.

Журналист спросил его о том, что Абаскаль бросился на него в перерыве, на что Федотов в довольно дружелюбной манере попытался снизить градус конфликта, ответив, что не стоит его преувеличивать, а потом неудачно выразился. «Что-то рядом прыгало, да, я не знаю. Но не бросился. И я его не понял вообще, о чем идет речь». Формулировка чудовищная, но посыла оскорбить явно не было. Так что зачехляем пушки.

КЛАУДИНЬО ЕЩЕ МОЖЕТ

Ну, а главный итог Дерби – отрыв «Зенита» от преследователей, увеличившийся до семи очков. Чемпион добился крупной победы в Нижнем Новгороде (3:0), даже не вспотев. Голевые моменты ему даются все тяжелее, но бразильцев пока хватает, чтобы делать разницу. Особенно хорош был гол Клаудиньо, технично разобравшегося в штрафной сразу с двумя оппонентами. Для него это всего лишь второй результативный удар в розыгрыше РПЛ, и вообще в нынешнем сезоне был бледной тенью себя прошлогоднего.

Ну, а у ни разу не пробивших за 90 минут в створ нижегородцев серия без побед продлилась до четырех матчей – одна ничья и три поражения. На этом фоне несколько удивительно выглядят слухи о том, что «Локомотив» хочет переманить главного тренера Михаила Галактионова. Говорят, он приступит к работе в Черкизово в зимнюю паузу, хотя пока остаются вопросы – не сыроват ли пока молодой специалист для клуба такого масштаба, если даже имеющему куда более весомое резюме Андрею Талалаеву удалось зацепиться только за должность в «Торпедо»?

КАРПУКАС ПОСТАВИЛ «ТОРПЕДО» НА МЕСТО

Автозаводцы тем временем выясняли у «Локомотива», кто же «пятое колесо». Ответ и без того был очевиден, но «не только игрок, но и фанат «Локо» Артем Карпукас окончательно поставил точку в этом споре – железнодорожники объективно сильнее.

Интересно, что они всего во второй раз в сезоне удержали ворота на замке, а удалось это дождавшемуся возвращения в основу Маринато Гилерме. И.о. главного тренера Андрей Федоров не стал мудрить, сделав ставку на опытного вратаря, и тот не подвел. Правда, реально потревожили его соперники лишь одним попаданием в створ. Тут справился бы и Даниил Худяков.

Еще примечательно, что наставник выпустил в старте всего двоих игроков без российского паспорта (Франсуа Камано и Вильсона Изидора), тогда как Гирано Керк, Педриньо и Тин Едвай появились только во втором тайме.

Что до «Торпедо», то зимой Андрею Талалаеву точно потребуется не менее пяти новых футболистов, чтобы удержать команду в элите.

«РОСТОВ» НЕ СМОЖЕТ ВСЕГДА ВЫЕЗЖАТЬ НА СТАНДАРТАХ УТКИНА

Возвращаясь к теме отсутствия чемпионской гонки, стоит обратить внимание, что в топ-6 команд РПЛ победу в туре одержал только «Зенит», тогда как остальные пятеро набрали в сумме два очка, которые разделили между собой «Спартак» и ЦСКА.

У «Ростова» дает о себе знать короткая скамейка. Валерию Карпину долгое время удавалось обходиться без поражений и даже дышать «Зениту» в спину, но все это было как будто не по-настоящему, поскольку в составе всего два игрока, способных приносить забитые мячи – Николай Комличенко и Даниил Уткин. Но и они больше придумывают на стандартах, тогда как с игры ростовчане создают критично мало. Показательно, что по созданным моментам без учета пенальти (а их ростовчане пробили уже 10 в 13 турах) и автоголов «Ростов» в РПЛ четвертый с конца (12,44)! А если отсечь из этой статистики и штрафные Уткина?

И все же домашнее поражение от «Урала» (1:2) оказалось весьма неожиданным. Зато команда Виктора Гончаренко одержала четвертую победу в пяти последних турах и вырвалась из подвала.

«СОЧИ» СТАЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОМАШНИМ

Схожие проблемы и у «Сочи», у которого вся игра держится на Кристиане Нобоа и Артуре Юсупове. Когда один из них выпадает, потенциал атаки заметно снижается. При этом команда очень слабо выступает на выезде – всего четыре очка в семи гостевых играх. На сей раз не удалось ничего привезти из Самары, где блистал Сергей Пиняев.

Парень сначала долго сидел под лидерами вроде Зиньковского, потом выбыл из-за проблем со здоровьем, но все преодолел и сегодня смотрится классно. Особенно он хорош в контратаках, в которых может убежать, кажется, от любого. В игре с «Сочи» ему удался классный гол ударом почти с линии штрафной.

ДРИБЛИНГ АХМЕТОВА, ОШИБКИ САФОНОВА

Также индивидуально в туре хотелось бы отметить возрождающегося Ильзата Ахметова. В ЦСКА его низвели до опорного полузащитника, а вот в «Краснодаре» он начинает напоминать, за что вообще армейцы обратили на него внимание. В каждом туре Ахметов отмечается ярким дриблингом. Результат пока стабильно делать не получается, но в ворота «Ахмата» он придумал два гола, для оформления которых Сперцяну и Михайло Баньяцу оставалось только подставить ногу.

Тем не менее, все его старания перечеркнула неожиданно слабая игра Матвея Сафонова, позволившего Артему Тимофееву и Ивану Олейникову забить ударами из-за пределов штрафной. Особенно грустно было наблюдать за вратарем, когда экс-спартаковец мягко пробил «щекой». Очень простой удар. Олейников хотя бы попал в самый угол, пусть и ближний. Стоит добавить, что в предыдущем туре в Ростове победный мяч Сафонов пропустил под собой в ближний угол. Может, ему нужна передышка?

«ДИНАМО» И «ОРЕНБУРГ» - КОМАНДЫ РАВНОГО КЛАССА?

Матч на «ВТБ Арене» подтвердил справедливость соседства «Динамо» и «Оренбурга» в турнирной таблице. Гости смотрелись даже интереснее и могли забить куда больше двух мячей, которые записал на свой счет Владимир Сычевой, но все-таки в концовке бело-голубые оказались настойчивее. Тем не менее, им стоит задуматься, насколько удачно они провели летнюю трансферную кампанию. Пока в обороне по-прежнему караул.

Ну, а «Оренбург» остается единственным клубом лиги, ни разу не сыгравшим вничью – шесть побед, семь поражений и девятое место в таблице.

ХОРОВОД ДВИЖЕТСЯ В СТОРОНУ ФНЛ

Химчане же продолжают водить хороводы, но это никак не способствует забитым мячам. Больше одного гола за игру у них по-прежнему было еще при Сергее Юране. В матче с «Факелом» (0:0) команда Спартака Гогниева выглядела довольно бодро (все-таки 16 ударов за матч) и все равно была куда ближе к поражению. После отставки Юрана у «Химок» только два набранных очка в девяти матчах. Карма.