Прав Федотов или нет? Тренер ЦСКА жестко прошелся по спартаковскому коллеге

Не очень понятно, отчего такой шум. Бывали со стороны тренеров и пожестче рулады в адрес коллег. Но тут, видимо, повлияла нервная атмосфера самого дерби. Команды сыграли вничью, то есть обе проиграли «Зениту». Кроме того, скандалов с судейством было хоть отбавляй, причем свой свисток Карасев методично проглатывал в обе стороны. А уж разговоры про fair-play и о странном поведении Зобнина будут вестись еще долго.

Подходили к этой игре команды по-разному. То есть вроде бы обе летели вверх, обе были на ходу. Но у «Спартака» были перед дерби пять побед подряд. У ЦСКА формально результат был похуже. По дистанции клуб шел не слишком стабильно, теряя очки с земляками - поражение от «Торпедо» и ничья с «Динамо», которая тоже чуть не обернулась про отыщем. Но на этом всё преимущество Абаскаля перед Федотовым и заканчивалось.

В этом матча «армейский» тренер тоже начисто переиграл оппонента. Даже там, где начинало казаться, будто хозяева поплыли, они находили чем удивить. Гости смогли показать свой футбол только в первые 20 минут после перерыва.в е остальное время игру контролировали игроки ЦСКА.

Замены «армейцев» сработали. Причем, убирать с поля Карраскаля казалось безумием. Но именно это и сработало. Без латиноамериканцев вновь вышел на первый план Чалов и сделал второй гол.

Шли годы - Федор не забивал «Спартаку». А тут не было гроша, да вдруг алтын. Сразу дубль!

И вот теперь к высказываниям Федотова, который на послематчевой пресс-конференции позволил себе по поводу Абаскаля произнести: «Что-то рядом прыгало».

Огромное количество людей пишет, что слова вырваны из контекста - мы пересмотрели высказывание целиком, ничего подобного. Все так, как и поняли.

«Спартак» в случае с первым голом наказал себя сам - его принципы fair-play не сильно интересовали: он-то начал атаку при лежащем на газоне сопернике, а вот когда лег уже свой, неудачно наступив на мяч, то начал апеллировать к судьям.

То есть в этой ситуации Федотову точно не за что оправдываться. Но форма, в которой он говорил о визави - это некрасиво. Хотя бы грамматически - говорить о человеке в среднем роде не есть комильфо.

И тут сразу все вытянули список претензий к Федотову, который копился все эти годы.

Тут значится и уход из «Оренбурга» в «Сочи» с переносом матча между этими командами посередине сезона три года назад; и некрасивое празднование победы со счетом 10:1 над детьми из «Ростова» - так, будто «Сочи» обыграл первый состав; ну, и свеженькое, недавнее, то, что позволило говорить многим, что Федотов - «человек с душком», речь идет об уходе из «Сочи», несмотря на договоренность о продлении контракта.

Так что кредитная история у Владимира Валентиновича та еще.

Но лично мне сейчас интересно другое - будет Федотов, войдя в образ, «жестить» дальше или же начнет понемногу отыгрывать?