Три тактических идеи Абаскаля, благодаря которым «Спартак» не проиграл ЦСКА

«Спартак» отстоял ничью против ЦСКА, и несмотря на выигрышный счет в определенный промежуток времени второго тайма, красно-белые сильно уступили своим визави в количестве и качестве созданных моментов. Фактически, как показывает система xG, «Спартак» наработал лишь на 0,42 гола против 1,56 голов у «армейцев». Именно поэтому результат для номинальных гостей можно назвать удовлетворительным, но даже и его могло не быть, если бы не Гильермо Абаскаль, сделавший несколько важных изменений, спасших игру.

Трансформация защиты

Перед матчем с ЦСКА Гильермо Абаскаль потерял Наиля Умярова, из-за чего перед ним было два варианта развития событий:

1. Поставить в центре защиты Георгия Джикию и Миху Мевлю, а Руслана Литвинова перевести в опорную зону

2. Вновь прибегнуть к схеме с тремя центральными защитниками

Но испанец выдумал нечто гибридное, стоящее между двумя этими путями. В послематчевом интервью он сказал, что «Спартак» не играл в три защитника, а так могло показаться в связи с тем, что Литвинов опускался ниже, особенно при владении мячом соперника.

На самом же деле Гильермо не уточнил еще одну деталь, которая выделяла этот матч от других. Миха Мевля при владении мячом «Спартака» выдвигался выше остальных защитников, создавая дополнительный вариант для выхода из обороны. Словенец здорово продвигал мяч (3 точные дальние передачи из 4 попыток) и 86% точных коротких пасов - больше только у одного игрока «Спартака».

Своевременные замены

И если Мевля преуспевал в передачах, то в защите словенец проваливался раз за разом. Как раз из под него был забит гол Федором Чаловым, поэтому Абаскаль в перерыве заменил Миху на Павла Маслова, и далеко не каждый тренер делает подобные рокировки посреди игры с центральными защитниками. Но даже на этом Гильермо не остановился и снял с игры еще и Литвинова, которого заменил Антон Зиньковский.

В итоге Данил Пруцев опустился на место опорного полузащитника, чем окончательно усложнил задачу «армейцев» по прессингу и отбору мяча на ранних стадиях атак «Спартака». А Антон Зиньковский получил полную свободу в атаке, что принесло результат в виде забитого мяча уже через семь минут после начала тайма. Ассистировал вингеру, кстати, как раз Маслов. Суперуспешные замены от главного тренера.

Переход на три нападающих

Изначально «Спартак» использовал схему с двумя нападающими, где на острие был Александр Соболев, а помогал ему Квинси Промес. Затем, проигрывая в счете всего 0:1, Абаскаль решился на схему с тремя форвардами, в которой Соболев по-прежнему был главным завершителем, а Зиньковский и Промес стали фланговыми нападающими, что сразу принесло плоды.

Абаскаль здорово надавил на неумение защищаться Хорхе Карраскаля и Хесуса Медина, которые попросту не понимали как действовать против Зиньковского и Промеса, которые часто разыгрывали комбинации на полуфлангах, а опорная зона ЦСКА не подстраховывала. «Спартак» мог забить ее больше, но Владимир Федотов, пускай запоздало, но заменил провалившихся игроков на 65-й минуте.

Абаскаль ранее заявлял, что хочет сделать «Спартак» гибким и, судя по матчу с ЦСКА, это не просто слова, а реальный и очень трудный процесс, эффект которого уже приносит результат.