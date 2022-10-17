Алексей Сафонов: Дерби удалось, но все обсуждают судейство. Причем недовольны и ЦСКА, и «Спартак»

- Начнем с незабитого сотого гола Смолова. Хотя классный голевой пас отдал Паршивлюку.

- Не забил, забьет в следующем матче. Вот «Динамо» на Кубок играет с «Ротовом», может, там забьет.

- На Кубок не считается, это у Смолова в чемпионате 99 голов, а всего намного больше, он уже давно в Клубе Федотова.

- Следующая игра с «Локомотивом» - непросто будет забить. Как там немцев разогнали, защита перестала быть проходной. А по составу команда приличная.

Посмотрим…

- Что в целом по игре «Динамо» можете сказать?

- Если б «Оренбург» не испугался своей прыти, мог выиграть матч. Там очень приличные латиноамериканцы, они делают разницу.

- Сычевой продолжает удивлять, два уже «Динамо» на выезде забивает. Недавно парень в первой лиге играл.

- Дай бог, чтобы это был игрок не на один сезон. Агаларов как в прошлом сезоне играл, а сейчас пропал.

А в «Динамо» мне понравился Кутицкий, молодой парень, опорник, воспитанник клуба. Хорошо мяч отбирал.

- Главный герой тура Федор Чалов, забивший два гола в дерби.

- Мы с вами перед туром давали прогноз, немного не угадали. Я сказал, что ЦСКА выиграет 2:1, Чалов и Соболев забьют.

ЦСКА в конце сравнял, считаю, ничья более справедливый результат.

И еще мы говорили, будет хорошо, если после матча не будут обсуждать судейство. А судейство обсуждают все, причем недовольны обе стороны.

- Ну, если по эпизоду с Зобниным, Карасев прав – свистка нет, игра продолжается. А Зобнин взял на себя обязанности арбитра, призывал Гайича остановится. Первый гол на его совести.

- Карраскаль лежит, но мяч-то никто не выбил, свистка нет, игра продолжается. Гайич даже не понял, что от него хочет Зобнин.

- И правильно, нагрузил на Чалова, тот «сделал» Мевлю и забил.

- Согласен, но недовольство не из-за этого, претензии к Карасеву по карточкам, Причем с обеих сторон, карточек было много.

- Чалов впервые «Спартаку» забил, два забил и тренеру, который его «зачехлил» в «Базеле». Не посадил бы на лавку, может до сих пор работали бы вместе в «Базеле».

- Согласен, но есть хорошая поговорка – знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А вообще, матч мне понравился, борьба шла до последней минуты.

- По остальным матчам что скажете?

- «Крылья» полностью переиграли «Сочи». Не знаю, что с «Сочи» - то выигрывают крупно, но вчистую проигрывают.

«Торпедо» с «Локомотивом», как мы и говорили, у «Локомотива» лучше состав, он и выиграл. На «Торпедо» давит малое количество очков. Тяжело им придется.

«Зенит» на классе переиграл «Пари НН». Тут, конечно, им не помогли новости, что Галактионова зовут в «Локомотив». Пошли разговоры, что тренер последний матч проводит, на футболистов это влияет.

Но «Зенит» по любому выиграл бы – слишком большая разница в классе игроков.