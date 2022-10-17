Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Алексей Сафонов: Дерби удалось, но все обсуждают судейство. Причем недовольны и ЦСКА, и «Спартак»

В 13-м туре РПЛ было несколько обсуждаемых событий. Мы обсудили наиболее интересные с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
Алексей Сафонов: Дерби удалось, но все обсуждают судейство. Причем недовольны и ЦСКА, и «Спартак»
17 октября 2022 17:45
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

- Начнем с незабитого сотого гола Смолова. Хотя классный голевой пас отдал Паршивлюку.

- Не забил, забьет в следующем матче. Вот «Динамо» на Кубок играет с «Ротовом», может, там забьет.

- На Кубок не считается, это у Смолова в чемпионате 99 голов, а всего намного больше, он уже давно в Клубе Федотова.

- Следующая игра с «Локомотивом» - непросто будет забить. Как там немцев разогнали, защита перестала быть проходной. А по составу команда приличная.

Посмотрим…

- Что в целом по игре «Динамо» можете сказать?

- Если б «Оренбург» не испугался своей прыти, мог выиграть матч. Там очень приличные латиноамериканцы, они делают разницу.

- Сычевой продолжает удивлять, два уже «Динамо» на выезде забивает. Недавно парень в первой лиге играл.

- Дай бог, чтобы это был игрок не на один сезон. Агаларов как в прошлом сезоне играл, а сейчас пропал.

А в «Динамо» мне понравился Кутицкий, молодой парень, опорник, воспитанник клуба. Хорошо мяч отбирал.

- Главный герой тура Федор Чалов, забивший два гола в дерби.

- Мы с вами перед туром давали прогноз, немного не угадали. Я сказал, что ЦСКА выиграет 2:1, Чалов и Соболев забьют.

ЦСКА в конце сравнял, считаю, ничья более справедливый результат.

И еще мы говорили, будет хорошо, если после матча не будут обсуждать судейство. А судейство обсуждают все, причем недовольны обе стороны.

- Ну, если по эпизоду с Зобниным, Карасев прав – свистка нет, игра продолжается. А Зобнин взял на себя обязанности арбитра, призывал Гайича остановится. Первый гол на его совести.

- Карраскаль лежит, но мяч-то никто не выбил, свистка нет, игра продолжается. Гайич даже не понял, что от него хочет Зобнин.

- И правильно, нагрузил на Чалова, тот «сделал» Мевлю и забил.

- Согласен, но недовольство не из-за этого, претензии к Карасеву по карточкам, Причем с обеих сторон, карточек было много.

- Чалов впервые «Спартаку» забил, два забил и тренеру, который его «зачехлил» в «Базеле». Не посадил бы на лавку, может до сих пор работали бы вместе в «Базеле».

- Согласен, но есть хорошая поговорка – знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А вообще, матч мне понравился, борьба шла до последней минуты.

- По остальным матчам что скажете?

- «Крылья» полностью переиграли «Сочи». Не знаю, что с «Сочи» - то выигрывают крупно, но вчистую проигрывают.

«Торпедо» с «Локомотивом», как мы и говорили, у «Локомотива» лучше состав, он и выиграл. На «Торпедо» давит малое количество очков. Тяжело им придется.

«Зенит» на классе переиграл «Пари НН». Тут, конечно, им не помогли новости, что Галактионова зовут в «Локомотив». Пошли разговоры, что тренер последний матч проводит, на футболистов это влияет.

Но «Зенит» по любому выиграл бы – слишком большая разница в классе игроков.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Алексей Сафонов: Дерби удалось, но все обсуждают судейство. Причем недовольны и ЦСКА, и «Спартак»
Алексей Сафонов: Дерби удалось, но все обсуждают судейство. Причем недовольны и ЦСКА, и «Спартак»
В 13-м туре РПЛ было несколько обсуждаемых событий. Мы обсудили наиболее интересные с футбольным агентом Алексеем Сафоновым.
17.10.2022 17:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
Три тактических идеи Абаскаля, благодаря которым «Спартак» не проиграл ЦСКА
Три тактических идеи Абаскаля, благодаря которым «Спартак» не проиграл ЦСКА
«Спартак» был ближе к поражению, но Гильермо Абаскаль спас игру.
17.10.2022 17:10
Футбол
автор: Никита Шмытов
Прав Федотов или нет? Тренер ЦСКА жестко прошелся по спартаковскому коллеге
Прав Федотов или нет? Тренер ЦСКА жестко прошелся по спартаковскому коллеге
Высказывания Владимира Федотова по поводу Гильермо Абаскаля произвели эффект разорвавшейся бомбы на блогеров и журналистов.
17.10.2022 16:48
Футбол
автор: Сергей Терехов
«Неуместное» джентльменство Зобнина, ошибки Сафонова, возвращение Гилерме
«Неуместное» джентльменство Зобнина, ошибки Сафонова, возвращение Гилерме
Главные впечатления от 13-го тура РПЛ обозревателя «Советского спорта» Артема Зибрака.
17.10.2022 16:45
Футбол
автор: Артем Зибрак
Федот, да не тот. Все ждали 100-й гол Смолова, а героем 13-го тура стал другой Федор – Чалов
Федот, да не тот. Все ждали 100-й гол Смолова, а героем 13-го тура стал другой Федор – Чалов
Интересным получился 13-й тур РПЛ. Перед ним было три интриги – забьет ли свой 100-й год Федор Смолов, как закончится дерби ЦСКА – «Спартак». Ну, и еще локальная битва «Торпедо» - «Локомотив» вызывала интерес - в обеих командах сменились тренеры.
17.10.2022 15:43
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт. Почему это правильно
«Зенит» предложит Кузяеву новый контракт. Почему это правильно
Объясняем логику питерских менеджеров.
17.10.2022 15:20
Футбол
автор: Матвей Морозов
Салах обошел Джеррарда и еще три неприметных факта по следам матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
Салах обошел Джеррарда и еще три неприметных факта по следам матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» и Мохамед Салах не просто переиграли «Манчестер Сити», но и дали поводы обратить внимание на факты, которые нечасто случаются в большом футболе.
17.10.2022 13:48
Футбол
автор: Никита Шмытов
Дмитрий Селюк: Чалов доказал Абаскалю, что тот зря посадил его в «Базеле» на лавку
Дмитрий Селюк: Чалов доказал Абаскалю, что тот зря посадил его в «Базеле» на лавку
13-й тур РПЛ завершился центральным матчем ЦСКА – «Спартак». Ничья получилась в пользу «Зенита».
16.10.2022 23:07
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дубль, джокеры и несостоявшийся переворот. Культовое дерби принесло результативную ничью
Дубль, джокеры и несостоявшийся переворот. Культовое дерби принесло результативную ничью
Лидеры атак непримиримых соперников Федор Чалов и Александр Соболев выстрелили: первый забил два мяча, второй вывел красно-белых вперед и мог принести волевую победу. Тренеры угадали с заменами. Вышедший после перерыва Антон Зиньковский голом-красавцем внес перелом в игру, а свежий Иван Обляков чудо-передачей вернул паритет.
16.10.2022 22:18
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Проект «Хави» пора сворачивать? Как «Реал» выиграл эль класико и сместил «Барселону» с первого места
Проект «Хави» пора сворачивать? Как «Реал» выиграл эль класико и сместил «Барселону» с первого места
Вслед за неудачей в Лиге чемпионов «Барселона» потерпела чувствительное поражение в Мадриде, уступив королевскому клубу 1:3.
16.10.2022 20:56
Футбол
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика