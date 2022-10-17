Эпохе Роналду и Месси конец. «Золотой мяч» отдали Бензема!

В понедельник вечером сливки мирового футбола собрались на самую звездную ежегодную встречу лучших из лучших. Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Дидье Дешам, Жан-Пьер Папен, Роналдо Андрей Шевченко и многие другие прибыли в театр «Шатле» в Париже, чтобы лично поприветствовать лучшего футболиста планеты по итогам сезона-2021/22. Это нововведение, ведь раньше награды раздавали по итогам календарного года.

Впервые за долгое время к вручению главной индивидуальной награды в мировом футболе был солидный интерес, ведь наконец его разыгрывали не Криштиану Роналду с Лионелем Месси – безусловно, великие футболисты, но их гегемония всех порядком утомила. Лишь в 2018-м в их противоборство вклинился Лука Модрич, и вот на наших глазах эпоха величайшего персонального противостояния в истории футбола завершилась.

Торжественную церемонию вел обладатель Лиги чемпионов вместе с «Челси» Дидье Дрогба. Началась она с приза Kopa Trophy лучшему молодому игроку. Она абсолютно заслуженно ушла полузащитнику «Барселоны» и лидеру сборной Испании Гави.

В топ-10 по версии France Football также вошли: Эдуардо Камавинга («Реал»), Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Райан Гравенберх («Бавария»), Букайо Сака («Арсенал»), Карим Адейеми («Боруссия» Дортмунд) и Флориан Виртц («Байер»). Примечательно, что более половины из них (шестеро) выступают в бундеслиге, а серия А оказалась единственной топ-лигой без единого претендента.

С этого года в Париже стали вручать новую индивидуальную награду – приз имени Сократеса, выдающегося бразильского футболиста, активно боровшегося с военным режимом на родине. Он умер в 2011 году, а приз его имени вручается теперь футболистам, которые наиболее активно участвуют в благотворительных проектах и проявляют гражданскую активность. Неужели первым призером мог быть кто-то, кроме сенегальца Садио Мане («Бавария»), вкладывающего огромные деньги в помощь соотечественникам?

Лучшей футболисткой мира признана нападающий «Барселоны» Алексия Путельяс, выигрывавшая эту награду в прошлом году.

Приз имени Герда Мюллера, а вместе с ним и звание лучшего нападающего сезона предсказуемо отошел главному бомбардиру современности Роберту Левандовскому («Бавария»), которого в 2020 году несправедливо обошли вниманием. Тогда, напомню, он привел мюнхенцев к победе в Лиге чемпионов, но из-за ковида «Золотой мяч» не вручался. И о значимости этого снайпера для «Баварии» говорит тот факт, что она испытывает огромные проблемы после отъезда поляка в «Барселону» даже в бундеслиге.

Трофей лучшему вратарю сезона имени Льва Яшина вручал борющийся с раком нападающий «Боруссии Себастьян Аллер, занявший 13-е (!) место в общем голосовании. Для футболиста «Аякса» (он там играл весной до переезда в Дортмунд) это феноменальное достижение.

Именно из его рук награду ожидаемо принял Тибо Куртуа («Реал»). Кажется, по итогам той Лиги чемпионов других вариантов не было. Так в финале вратари в XXI веке, кажется, не играли, но и до этого он был великолепен. Забавно, что к моменту вручения этой награды организаторы уже объявили, что в общем голосовании он финишировал седьмым, так что интригу сохранить им не удалось.

Среди номинантов также оказались Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Майк Меньян («Милан») и Эдуар Менди («Челси»).

Лучшим клубом мира по итогам прошлого сезона был признан не победитель Лиги чемпионов «Реал», а «Манчестер Сити». Судя по всему, жюри учитывало заслуги и женских команд, за счет чего победитель АПЛ и обошел конкурента из Мадрида.

В течение вечера организаторы постепенно вывешивали рейтинг лучших футболистов мира, а десятку самых-самых приберегли для самой церемонии, чтобы хоть как-то сохранить интригу. Потому что всем еще с мая было понятно, что других вариантов, кроме Карима Бензема, нет и быть не может. С волшебством, которое он творил в плей-офф Лиги чемпионов, могли сравниться только гениальные спасения Тибо Куртуа, без которых «королевский клуб» не добрался бы до 14-й победы в ЛЧ. И это логично, ведь награды, напомню, вручались по итогам прошлого сезона.

Ожидания мадридских болельщиков и поклонников французского форварда полностью оправдались. На финише он обошел Мохамеда Салаха, Садио Мане (оба – «Ливерпуль»), Кевина де Брейне («Ман Сити») и Левандовского. Символично, что «Золотой мяч» Бензема вручил Зидан, под руководством которого нападающий провел в «Реале» 217 матчей, больше чем при ком-либо другом (108 голов и 49 передач).

БЕНЗЕМА – ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ СЕЗОНА-2021/22

Карим стал самым возрастным футболистом с 1956 года, получившим эту награду, а «Реал» по количеству «Золотых мячей» догнал «Барселону» (по 12).

В завершение добавим, что в топ-30 не оказалось Месси, а Роналду пришел лишь 20-м.

Еще более невероятный факт: в рейтинге лучших не нашлось места ни одному футболисту из Италии, Испании и Аргентины, при том, что серб Душан Влахович за какие-то заслуги добрался до 17-й строчки…

Топ-30 лучших футболистов мира по итогам сезона-2021/22 по версии France Football:

1. Карим Бензема («Реал»)

2. Садио Мане («Ливерпуль»)

3. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

4. Роберт Левандовски («Бавария»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. Тибо Куртуа («Реал»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Лука Модрич («Реал»)

10. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

11. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

12. Рияд Марез («Манчестер Сити»)

13. Себастьян Аллер («Аякс»)

14. Фабиньо («Ливерпуль»), Рафаэл Леау («Милан»)

16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. Каземиро («Реал»), Душан Влахович («Ювентус»), Луис Диас («Порту»)

20. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

21. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

22. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

25. Йозуа Киммих («Бавария»), Майк Меньян («Милан»), Антонио Рюдигер («Челси»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Дарвин Нуньес («Бенфика»).