Нападающий «Манчестер Юнайтед» снова оказался в тюрьме

Если в случае с Криштиану клубу особо переживать не из-за чего - португалец уже пятикратный обладатель заветной статуэтки, то история с 21-летним Мейсоном Гринвудом снова становится для «МЮ» головной болью и репутационной проблемой.

В январе этого года воспитанник прославленного английского клуба оказался главным действующим лицом в деле об изнасиловании и избиении девушки. Причем своей девушки - модели Гарриет Робсон, которая обвинила футболиста в крайне жестоком обращении. Робсон выложила в своем аккаунте фотографии с разбитой губой и синяками на теле со словами: «Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной».

«Манчестер Юнайтед» среагировал на эту ситуацию моментально - нападающий, который играет за основу с 2018 года, был сразу отстранен от тренировок и матчей. Затем к делу подключалась и полиция, которая арестовала Гринвуда. Ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и угрозах убийства. Однако уже через несколько дней Мейсона отпустили под залог до проведения дальнейшего расследования. Казалось бы, громкую историю, больно ударившую по имиджу клуба, взяли под контроль. Но позже высказался главный на тот момент тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник: «Проблема Мэйсона стала катастрофой для всех. Это человеческая и личная катастрофа. Очевидно, что произошедшее не принесло ничего хорошего ни ему самому, ни его семье, ни клубу».

И в этом он был прав, как предчувствовал, что ситуация эта просто так не закончится и получит свое продолжение. Несмотря на то, что залог с февраля дважды продлевался и футболист все это время не играл, хотя исправно получал от клуба зарплату в размере 75 тысяч фунтов в неделю, Мэйсон все же решил окончательно себя «закопать». В эти выходные нападающий сорвался и нарушил условия залога - по причине, которая следствием пока не озвучивается, Гринвуд снова попытался выйти на контакт с потерпевшей. Полиция эту попытку не оценила: как итог - нападающий «Манчестер Юнайтед» опять оказался под арестом. И хотя юристы футболиста сообщили, что будут подавать ещё одно ходатайство об освобождении под залог, в камере Мейсон Гринвуд проведет до 21 ноября, после чего предстанет перед Королевским судом.

Ради чего бы ни отправился к своей бывшей девушке нападающий «красных дьяволов», есть подозрение, что терпение »Манчестер Юнайтед» на исходе.

Последний раз Гринвуд выходил на поле 22 января 2022 года. Да, статистика у него неплохая: Мейсон провёл за «красных дьяволов» 83 матча в АПЛ, в которых забил 22 гола и отдал четыре голевые передачи. Но с каждым последующим днем этого расследования репутационные потери тоже становятся существеннее. А как мы знаем, футбольные клубы не любят сталкиваться с подобного рода скандалами, потому что риск оказаться не на той стороне всегда повышенный, да и удар по имиджу наносится серьезный. И как бы ни закончилось это расследование, главный вопрос все равно так и останется открытым: почему истории с футболистами и домашним насилием происходят все чаще, и откуда все это произрастает - из больших ли зарплат, из-за ментальных проблем в головах, или все дело в неправильной работе клубов со своими спортсменами?