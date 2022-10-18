Неужто круче Мане только Бензема? Цифры, факты и недоразумения «Золотого мяча»

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Начать стоит с эмоциональной стороны вручения. В понедельник вечером в парижском театре «Шатле» была на удивление теплая обстановка. Конечно, футбольные звезды всегда приветствуют друг друга и поздравляют победителей с наградами, но на этот раз это было особенно нежно. Наверное, потому, что каждый был рад стать свидетелем завершения уникальной (и во многом созданной искусственно) эпохи противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду, и не нашлось никого, кто бы не оценил по достоинству сумасшедший сезон Карима Бензема.

Выбор лучшего игрока не вызывал ни споров, ни сомнений. Многие коллеги уже собрали статистические подборки, наглядно демонстрирующие силу форварда в прошлом сезоне. С «Реалом» он выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, а со сборной Франции – Лигу наций. В то же время поразил индивидуальной статистикой – 50 голов в 55 матчах, звание лучшего бомбардира ла лиги и Лиги чемпионов.

Есть и более тонкие показатели. Например, по итогам прошлого сезона Карим вошел в 1% лучших игроков топ-5 лиг по количеству и точности передач, а также продвигающим пасам, в 3% лучших по голам без учета пенальти, xG без учета пенальти, xG (без учета пенальти) + xA, количеству предударных действий и действий в чужой штрафной. А если отбросить сухие цифры, то просто творил магию, особенно в плей-офф Лиги чемпионов, где «Реал» по игре был хуже едва ли не каждого соперника.

Так что уверен – собравшиеся в столице Франции были единодушны в том, кто должен получить главную награду.

ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ ЗИДАНА

При этом стоит признать, что отчасти уютная обстановка на церемонии вызвана и тем, что впервые за долгое время награду от французского издания выиграл, собственно, француз. В последний раз такое удавалось Зинедину Зидану еще в прошлом веке (1998 году).

А вообще странам обладатели «Золотого мяча» распределились следующим образом:

Франция, Аргентина, Германия, Нидерланды и Португалия – по 7;

Бразилия, Англия и Италия – по 5;

Испания – 3;

СССР – 2;

Украина – 1.

Примечательно, что оба представителя Советского Союза также украинцы, так что transfermarkt даже объединил их вместе с Андреем Шевченко, но мы будем придерживаться исторических рамок, иначе можно далеко уйти. Например, отнять с Испании две награды Альфредо ди Стефано, выигранные им после смены аргентинского футбольного гражданства.

РЕВНОСТЬ МБАППЕ

Пожалуй, единственным, кто выглядел заметно недовольным происходящим, был партнер Бензема по сборной Килиан Мбаппе. Сомневаюсь, что он ожидал выйти на сцену за наградой, тем не менее, всего лишь шестое место в голосовании его явно разочаровало. Он как будто не скрывал, что находится в зале из обязательств, а не по собственному желанию.

Оно и не удивительно. Сверхтрепетное за гранью разумного отношение руководителей «ПСЖ» может свести с ума любого. Кажется, Мбаппе преисполнился непоколебимой уверенности в том, что он абсолютно выдающийся игрок, и даже в спальне не снимает корону. А еще, наверное, пожалел, что дал слабину и не перешел в «Реал» прошедшим летом, когда была такая возможность. И теперь не один год будет вынужден наблюдать чужие триумфы.

ПРИЗНАНИЕ В 34 ГОДА

Еще пара примечательных фактов о победе Бензема. Благодаря ей «Реал» сравнялся с «Барселоной» по количеству «Золотых мячей» - по 12. В составе «сливочных» награду брали Криштиану Роналду (4), Альфредо ди Стефано (2), Раймон Копа, Луиш Фигу, Роналдо, Фабио Каннаваро, Лука Модрич и Бензема, а блауграну прославляли Лионель Месси (6), Йохан Кройфф (2), испанец Луис Суарес (не путать с уругвайским нападающим), Христо Стоичков, Ривалдо и Роналдиньо.

Также отметим, что Бензема самый возрастной обладатель «Золотого мяча» с 1956 года, когда эту награду получил 41-летний (!) сэр Стэнли Мэтьюз. Собственно, это было первое голосование такого рода.

«МАН СИТИ» ТОЧНО ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА?

В целом, распределение наград получилось логичным. Организаторы отметили очередной великолепный сезон Роберта Левандовского (приз лучшему бомбардиру имени Герда Мюллера) и выдающуюся игру Тибо Куртуа (приз лучшему вратарю имени Льва Яшина), а также талант Гави (приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку).

Тем не менее, нашлось место и недовольству. Так, достаточно неожиданно лучшим клубом мира был признан остановившийся в полуфинале ЛЧ «Манчестер Сити». Удивляет формула определения лучших команд – по количеству номинантов на звание лучших игроков, причем учитывался не только мужской зачет, но и женский.

В результате «горожане» и мерсисайдцы «выкатили» по шесть представителей, а «Реал» и «Лион» (!) – по пять. Причем у французов все игроки – девушки. А если бы их было на парочку больше? «Лион» был бы признан лучшим? Кроме того, не учитывается и итоговая позиция игроков. У того же «Реала» четыре футболиста в топ-10, а у «Сити» только один. В общем, какая-то ерунда.

ЗАЩИТНИКИ – ГОСТИ НА ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ

Еще на одну странность обратил внимание Куртуа, подчеркнувший на тот факт, что в десятке лучших футболистов не оказалось ни одного защитника. Лучший игрок обороны в рейтинге – Вирджил ван Дейк, пришедший 16-м, а всего в топ-30 их оказалось четверо: помимо голландца это Трент Александер-Арнольд (22), Антонио Рюдигер и Жоау Канселу (разделили 25-ю строчку).

«Ладно, хотя бы нам придумали специальный приз», - сказал бельгиец. И действительно, если вратари получают хотя бы отдельную награду, то у защитников шансов уйти с трофеем практически нет. В XXI веке это удалось только Фабио Каннаваро (2006).

КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ «ЗМ» МЕССИ И РОНАЛДУ УХОДЯТ В ТЕНЬ

Нельзя не сказать пару слов и о главных коллекционерах «Золотых мячей» Месси и Роналду. Оба провели откровенно слабый сезон, но чтобы действующий обладатель приза не попал даже в топ-30… Увы, Лео в Париже был настолько невыразителен, хотя, судя по старту этого сезона, в следующем наверняка вновь окажется в рейтинге лучших.

Криштиану, напротив, четко следует по нисходящей: год назад был шестым, теперь 20-м, а в следующий раз рискует вообще пропустить церемонию.

ПАДЕНИЕ ИТАЛИИ

Другие удивительные моменты рейтинга. В нем не оказалось ни одного футболиста из Италии, Испании или Аргентины. Это вау, особенно накануне старта чемпионата мира. Неужели эти сборные настолько ослабли? Выглядит неожиданно, если учесть, что в списки лучших попали представители Норвегии, Сербии, Южной Кореи и Алжира.

Вообще по странам распределение в топе такое:

Франция и Португалия – по 4;

Бразилия и Англия – по 3;

Бельгия и Германия – по 2;

Сенегал, Польша, Египет, Хорватия, Норвегия, Южная Корея, Алжир, Кот-д’Ивуар, Нидерланды, Сербия, Колумбия, Уругвай – по 1.

Россиян здесь, как обычно, нет.

Итальянский футбол France Football вообще не ценит. Лучший игрок из серии А форвард «Милана» Рафаэл Леау стал только 14-м, но с этим трудно спорить. К сожалению, это следствие деградации чемпионата и отсутствия больших звезд, а не предвзятость журналистов. А ведь когда-то это был ведущий европейский национальный турнир, чьи представители уступают по количеству «ЗМ» только ла лиге.

МАНЕ КРУЧЕ САЛАХА И ДЕ БРЕЙНЕ, А ВЛАХОВИЧ – КЕЙНА?

Индивидуально удивляют несколько моментов в итоговом рейтинге. Так, Садио Мане вдруг оказался вторым после Бензема, хотя даже в «Ливерпуле» он точно был не сильнее Мохамеда Салаха, ставшего пятым. В то же время присутствие сразу двоих футболистов мерсисайдцев в десятке выглядит спорно, если учесть, что до победы ни в Лиге чемпионов, ни в АПЛ они не добрались, при том, что из «Ман Сити» в топ-10 только Кевин де Брейне.

В то же время без Куртуа и Винисиуса Жуниора, проведших лучший сезон в карьере, никаких подвигов Бензема не хватило бы для победы «королевского клуба» в Лиге чемпионов и даже ла лиге. Так что их 7-8-я позиции могли быть и повыше.

Отдельно жаль де Брейне. Ему уже 31 год, а он все ходит вокруг «Золотого мяча», но никак не может сделать решающий рывок. Видимо, только победа в Лиге чемпионов или на чемпионате мира позволит ему наконец получить заслуженное признание.

Не очень привычно видеть на 13-й строчке представителя «Аякса» Себастьяна Аллера. Он, конечно, круто выступил в групповом этапе Лиги чемпионов (10 голов в 6 матчах), но вылетел вместе с командой в первом же раунде плей-офф от вполне посильной «Бенфики».

Не меньше вопросов вызывает 17-е место Луиса Диаса и Душана Влаховича, за которыми вообще не значится никаких ярких заслуг. Причем они оказались выше Гарри Кейна (21) и на одном уровне с одним из лучших опорников современности Каземиро.

Также считаю незаслуженно низкой позицией в рейтинге 22-е место игроков «Ман Сити» Бернарду Силвы и Фила Фодена, проведших с клубом выдающийся сезон, в котором им не повезло оступиться в полуфинале ЛЧ с «Реалом». И 25-ю строчку Антонио Рюдигера – возможно, лучшего центрального защитника последних лет наравне с ван Дейком.

А в рейтинге лучших вратарей совсем уж дико смотрится восьмое место Яна Облака, проведшего настолько чудовищный сезон, что по отражению ударов он оказался худшим (!) в чемпионате Испании и одним из – в топ-5 лиг.

ЭПОХА ЛА ЛИГИ

И последнее. С 2009 года «Золотой мяч» только раз покидал пределы Испании. Это произошло в прошлом сезоне, и то – случайно. Тогда Месси взял очередную награду, но перед этим летом успел сменить прописку, отправившись в Париж.

Всего представители ла лиги аж 26 раз забирали трофей. Также в тройке серия А (20) и бундеслига (9), а хваленая АПЛ (6) не намного оторвалась от лиги 1 (3) и чемпионатов Нидерландов и… СССР (по 2), который не проводится уже вот три десятка лет.