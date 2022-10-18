Бензема – вне конкуренции, Роналду и Месси – по бриллиантовому мячу за выдающийся вклад в футбол

ЧМ-2022 НЕ УЧЛИ, ЧТОБ НЕ ОБИДЕТЬ БЕНЗЕМА?

Обычно год заканчивается и в декабре, когда все футболисты в отпуске, France Football раздает слонов. Почему сейчас отошли от многолетней традиции? Во-первых, уверен, на это повлияло нестандартное решение ФИФА провести чемпионат мира 2022 года в Катаре в ноябре-декабре. Очень хочется надеяться, что главный турнир по летнему виду спорта впредь и окончательно вернется в лето.

И, во-вторых, предположу, чемпионата не стали дожидаться, чтоб не обидеть Карима Бензема. На данный момент форвард «Реала» явный фаворит с большим отрывом. Главный герой плей-офф Лиги чемпионов, он и в чемпионате Испании заколачивал гол за голом. Кто знает, как сложится чемпионат для Карима и сборной Франции. В заявке трехцветных в глазах рябит от звезд, а часто на поле это собрание громких имен выглядит крайне неубедительно. А Бензема действительно заслужил «Золотой мяч», как никто.

France Football уже обидел в 2020-м Роберта Левандовски, который также, как сейчас Бензема, был явным фаворитом. Но французский еженедельник не стал вручать приз, сославшись на ковид. Странная логика – турниры-то игрались.

Но это, повторю, только моя догадка, возможно, ничего такого никто и не думал.

ВСЕМ – ПО ЗАСЛУГАМ

Бензема, как и ожидалось, получил главный приз. Перед Левандовски «извинились» призом лучшему нападающему, который вполне заслуженно и очень символично носит имя великого «бомбардира нации» Герда Мюллера.

Роберт, еще играя в «Баварии», как раз побил вечный рекорд Мюллера по забитым голам в одном сезоне за «Баварию».

Ну, и, конечно, Тибо Куртуа – без него «Реалу» не видать Лиги чемпионов. Бензема забивал в плей-офф, а бельгиец неоднократно спасал ворота мадридистов, казалось, в безнадежных ситуациях. Поэтому Куртуа и получил приз «Льва Яшина», лучшему вратарю.

Полный список всех номинантов смотрите ниже, скажу лишь, что совершенно согласен с составом первой десятки. Вне зависимости от места.

Лука Модрич - только за его фантастический голевой пас шведой на Родриго, кажется, это было в ответном матче с «ПСЖ», заслужил место среди лучших. Винисиус Жуниор совершал потрясающие забеги, заканчивающиеся голами. Эрлинг Холанд в Лиге чемпионов с «Боруссией» ничего не добился, но что норвежец творит сейчас в «Манчестер Сити»!

А что герои минувший дней – Криштиану Роналду и Лионель Месси? Роналду на 20-м месте, Лео не попал даже в тридцатку.

Увы, их время проходит. Ничего вечного не бывает. Из их 11 «Золотых мячей» на двоих, некоторые вызывали нарекания, но, как говорится, момент заигран, награды давно получены. Однако вклад этих величайших футболистов в величайшую игру неоспорим.

Я сегодня пообщался с футбольным агентом Дмитрием Селюком, который высказал отличную идею – наградить за выдающийся вклад в футбол двух великих «Золотыми мячами» с бриллиантами, или просто потратиться на небольшие бриллиантовые мячи. Ну, ведь заслужили же!

Топ-30 лучших футболистов мира по итогам сезона-2021/22 по версии France Football:

1. Карим Бензема («Реал»)

2. Садио Мане («Ливерпуль»)

3. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

4. Роберт Левандовски («Бавария»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. Тибо Куртуа («Реал»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Лука Модрич («Реал»)

10. Эрлинг Холанд («Боруссия» Д)

11. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

12. Рияд Марез («Манчестер Сити»)

13. Себастьян Аллер («Аякс»)

14. Фабиньо («Ливерпуль»), Рафаэл Леау («Милан»)

16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

17. Каземиро («Реал»), Душан Влахович («Ювентус»), Луис Диас («Порту»)

20. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

21. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)

22. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

25. Йозуа Киммих («Бавария»), Майк Меньян («Милан»), Антонио Рюдигер («Челси»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Дарвин Нуньес («Бенфика»).