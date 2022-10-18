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«Езжай домой, клоун» - тренер ЦСКА нахамил Абаскалю, а Зарема ответила Федотову вместо испанца

В воскресенье дерби ЦСКА – «Спартак» завершилось вничью – 2:2. Страсти кипели не только на поле, но и на бровке. В одном эпизоде устроили словесный баттл наставники команд Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.
«Езжай домой, клоун» - тренер ЦСКА нахамил Абаскалю, а Зарема ответила Федотову вместо испанца
18 октября 2022 20:31
автор: Юрий Волохов
автор фото: ПФК ЦСКА

В сети появился ролик перепалки Федотова и Абаскаля. Правда, слышно там только тренера армейцев, а некоторые слова запиканы.

«Что ты там рассказываешь, пии?! Что ты там машешь своими руками, пии?! Езжай домой, пии, клоун, пии!»

Получилось весьма неприглядно, учитывая, что гражданин Федотов (так назову этого субъекта) обращается к иностранцу.

Кстати, коллеги из других изданий просмотрели еще несколько треков с Владимиром Федотовым. На одном он кричит игроку «Спартака»: «, вставай ты, ».

КДК рассмотрит поведение Федотова и Абаскаля. Очевидно, что тренера армейцев точно ждет какое-то наказание.

Не выдержала супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова, которая довольно долго не взрывала футбольный инет.

«Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА», - лаконично и остроумно высказалась Зарема.

Супругу Федуна поддержал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Считаю, что КДК РФС должен наказать Федотова и команду за такое поведение. Не знаю, как именно, этот вопрос не ко мне. Но Федотов повел себя как настоящий быдлан, это мягко говоря недостойно», — приводит слова Губерниева «РБ Спорт».

А вот Сергей Юран почему-то выказал недовольство словами Заремы и заступился за Федотова.

«Не знаю, что сподвигло Зарему на такие выражения. Федотов все-таки тренер, который чего-то добился в этой жизни. Салиховой нужно извиниться перед Федотовым за свои слова. Если у человека есть самоуважение — при этом человек интеллигентный — то он никогда не позволит себе высказывать такие вещи. Я уверен, что она даже не знакома с тренером ЦСКА. Очень печально слышать такие вещи», – сказал Юран в интервью «Чемпионату».

Юрану вторит еще одна легенда российского футбола Александр Мостовой.

«Не хватало еще высказываний Заремы. Зарема Салихова — это вообще кто? Кто это? Это хорошо, что есть Федун. Но чего ее слушать? Понятно, что когда ты 15 лет крутишься в футбольном обществе, то ты будешь что-то понимать и порой говорить правильные вещи.

Другое дело, что зачем это слушать? Я не обращаю внимания на ее высказывания, и, надеюсь, потихоньку многие тоже не будут обращать», — сказал Мостовой.

источник: «Советский спорт»
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«Езжай домой, клоун» - тренер ЦСКА нахамил Абаскалю, а Зарема ответила Федотову вместо испанца
«Езжай домой, клоун» - тренер ЦСКА нахамил Абаскалю, а Зарема ответила Федотову вместо испанца
В воскресенье дерби ЦСКА – «Спартак» завершилось вничью – 2:2. Страсти кипели не только на поле, но и на бровке. В одном эпизоде устроили словесный баттл наставники команд Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.
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