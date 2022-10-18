Смолов делает разницу! «Динамо» вырвало победу «Ростова» в Кубке

КОМЛИЧЕНКО И СМОЛОВ НА СКАМЕЙКЕ

После первого круга группового этапа динамовцы достаточно неожиданно оказались лишь третьими, но от лидирующего «Ахмата» отставали всего на пару очков, так что к этой встрече подходили с уверенностью в своих силах. Тем более, что тремя днями ранее прервали серию без побед, вымучив домашние три очка в матче с «Оренбургом» (3:2), тогда как команда Валерия Карпина оступилась в родных стенах в игре с «Уралом» (1:2).

Не все тренеры команд РПЛ относятся к кубковым играм серьезно, но Славиша Йоканович понимает, что в чемпионате больших успехов уже не достичь, а завоевать трофей очень хочется. Поэтому состав бело-голубых в этот вечер был вполне близок к оптимальному. Да, в запасе остались Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Николас Маричаль и Федор Смолов, но у всех есть достойные сменщики. Плюс в центре поля вышел Александр Кутицкий, но Матиас Норманн пока травмирован, так что и тут все логично.

Валерий Карпин, в свою очередь, как раз не так трепетно отнесся к этой игре, сохранив нетронутой только полузащиту и вратарскую линию. При этом главный нападающий команды Николай Комличенко уступил место на поле Егору Голенкову, рядом с ним расположился Степан Мельников, а на левом краю обороны появились Николай Поярков и Андрей Лангович. По сути, в старте оказалось только два опытных игрока: Сергей Песьяков и Дмитрий Полоз.

ОДИН МАКАРОВ МОГ ЗАБИТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЕСЬ «РОСТОВ»

Обе команды играют по одной и той же схеме 4-3-3, так что развитие позиционных атак во многом зависело от качества индивидуальных единоборств, коих было логично много. В этом у хозяев было заметное преимущество, потому что у них в передней линии больше игроков, способных зацепиться за мяч под давлением.

Кроме того, несмотря на выбор исполнителей, Карпин не отошел от тактики с высоким подключением крайних защитников, отчего гости оставляли за спиной много свободного пространства, чем в первую очередь пользовались Денис Макаров (на правом краю) и Константин Тюкавин (опускался между линиями по центру). Эти двое и организовали самую опасную атаку с игры, когда форвард здорово открылся на скорости и передачей на ход вывел вингера один на один с вратарем, но тому в который уже раз не хватило эффективности в завершающей стадии.

Напор Макарова рано или поздно должен был дать плоды, и это произошло перед самым перерывом. Ростовские полузащитники сбились в кучу и оставили Даниила Фомина в одиночестве, а тот тонкой передачей выкатил мяч в штрафную Макарову. Вингер с разворота аккуратно отправил мяч мимо уставшего тащить удар за ударом Песьякова.

«Ростов» же за 45 минут не придумал ничего стоящего, нанеся всего один неточный удар. В гостей впереди выделялся только Полоз, а вот Голенков и Степан Мельников все это время пробегали вхолостую. Мяч до них банально не доходил, а выгрызть его в противостоянии с защитниками им не удавалось. В перерыве Карпин предсказуемо заменил обоих на Комличенко и Романа Тугарева.

ФАКТОР КОМЛИЧЕНКО

Появление свежего Комличенко сильно изменило характер встречи. Теперь у ростовчан появился таргетмен, которого имеет смысл искать в центре штрафной. И в течение следующих нескольких минут экс-динамовец сначала заработал угловой, а затем после его розыгрыша и пенальти – Роберто Фернандес не успел за рывком Николая и вцепился в его футболку. Артем Любимов благодаря помощи ВАР нарушение разглядел, а Полоз привел в исполнение самое суровое в футболе наказание.

Команда Карпина, конечно, невероятна эффективна на стандартах, при том что с игры моменты ей даются невероятно тяжело. О штрафных Уткина уже ходят легенды, а по умению заработать пенальти ростовчанам вообще нет равных. В 13 турах РПЛ они били 11-метровые аж 10 раз, а в четырех кубковых играх – три! Собственно, в игре первого круга на Кубок с «Динамо» хозяева открыли счет благодаря точному удару с «точки» Егора Голенкова.

УБОЙНЫЙ ВЫХОД СМОЛОВА

Йокановичу были нужны три очка, поэтому он ответил своей тройной заменой в линии нападения, выпустив Смолова, Муми Нгамале и Вячеслава Грулева. И кто говорил, что у динамовцев не полный комплект в атаке? Пожалуй, с заменой Даниила Лесового наставник даже затянул. Он провел крайне посредственный матч, ни разу не сверкнув фирменным дриблингом и запоров крутой момент, созданный им незадолго до замены Тюкавиным – форвард затылком скинул ему мяч в свободную зону, но удар с ходу у Лесового совсем не получился.

С выходом Смолова доставка мяча в штрафную низом стала куда перспективнее. Спустя всего несколько минут Федор открылся под передачу Кутицкого, придержал мяч в окружении защитников и аккуратно покатил набегавшему Грулеву, а под занавес встречи метким ударом под дальнюю штангу установил окончательный счет – 3:1.

При этом стоит особо отметить, что победная голевая атака началась с отчаянного отбора у чужой штрафной в исполнении Эли Дасы. Вообще израильский защитник сыграл в этот вечер очень круто, успевая не только сзади, но и несколько раз грамотно доставив мяч в штрафную. Так, именно он делал ту подачу на Тюкавина, которую он превратил в скидку на Лесового. Пожалуй, именно Дасу я бы и признал игроком матча.

В итоге «Динамо» впервые в сезоне одержало две победы подряд и вышло на первое место в группе, а «Ростов» потерпел второе поражение за несколько дней. Но и для команды Карпина еще не все потеряно, ведь в среду имеющий столько же очков едет в Оренбург.

Кубок России. Группа C. 4-й тур

«Динамо» - «Ростов» - 3:1 (1:0)

Голы: Макаров, 44 – 1:0. Полоз, 55 – с пенальти – 1:1. Грулев, 79 – 2:1. Смолов, 87 – 3:1.

«Динамо»: Шунин, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Лаксальт, 76), Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров (Грулев, 76), Лесовой (Нгамале, 69), Тюкавин (Смолов, 69).

«Ростов»: Песьяков, Лангович (Е. Чернов, 70), Сильянов, Мелехин, Поярков, Миронов (Щетинин, 76), Глебов, Уткин, Мельников (Тугарев, 46), Полоз, Голенков (Комличенко, 46).

Предупреждения: Голенков, 29. Лещук, 29. Миронов, 45+1. Скопинцев, 59. Комличенко, 70. Мелехин, 75.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).