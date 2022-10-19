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Владимир Быстров: Только клоуны могут говорить о том, что эпизод с Соболевым – это пенальти

Бывший полузащитник «красно-белых» подвел итоги матча с ЦСКА.
Владимир Быстров: Только клоуны могут говорить о том, что эпизод с Соболевым – это пенальти
19 октября 2022 08:08
автор: Вадим Федотов

– Хорошая игра ровных соперников. Результат отображает то, что происходило на поле. Хорошо, что судья справился со столь тяжелым матчем и никому не помог.

– Тем не менее, много разговоров пошло о том, что арбитр испортил игру…

– Абсолютно не разделяю эту точку зрения. Из тех моментов, что я видел, судья трактовал так, как было надо, и дал командам бороться одиннадцать на одиннадцать. Прямая нога? Сначала играет в мяч, а затем засадил в ногу. Да, грубо, неприятно, но по трактовке УЕФА – это желтая карточка. Почему не вынес предупреждение – это второй вопрос. Промес? Да, немного отмахнулся, но не настолько, чтобы удалять его. Ну, а в любом матче, который привлекает внимание болельщиков, будут как довольные, так и недовольные.

– А если говорить про пенальти на Соболеве?

– Только клоуны могут говорить о том, что это пенальти. Соболев сам прекрасно понимает, что симулировал тот момент. Поэтому никаких вопросов судье даже не должно возникать.

– Первый гол можно связать потерей концентрации?

– Здесь, прежде всего, чистый промах спартаковцев. Зобнин, потеряв мяч, стал разводить руками – это чистый идиотизм, потому что считать, что кто-то из команды соперника будет тебе что-либо дарить, либо помогать, как-то глупо. Я считаю, что игроки ЦСКА правильно сделали. Ведь спартаковцы не остановили игру, когда видели, что лежат игроки соперника. На что рассчитывал Зобнин, не знаю. Может, надеялся, что игроки ЦСКА остановятся. Так что стечение обстоятельств и чисто заслуженный гол.

– Была ли вина Акинфеева, когда забивал Зиньковский?

– Нет, конечно. Великолепный удар был в дальний угол. Будь удар в ближний, можно было бы и сказать, что Акинфеев ошибся. Здесь стоит ее отметить и то, что тренер молодец: не стал ждать 60 или 70-й минуты, а просто сделал коррективы в игре, выпустив других футболистов, которые воспользовались его доверием, вышли, усилили игру и переломили ход поединка. Зиньковский – молодец. Знаю его хорошие качества. Ему надо отложить это в голове и в каждом матче так действовать. Тогда у нас в чемпионате будет хорошая конкуренция.

– А что скажете про второй гол «красно-белых»?

– Ситуация так складывалась, что Соболев должен был побить этот рекорд. И главный совет ему - чтобы не останавливался и не впадал в эйфорию, а продолжал приносить пользу клубу, пока здоровье позволяет и набрал отличную форму.

– Справедливо ли то, что ЦСКА отыгрался?

– Конечно. Хозяева поля не заслуживали поражения в этом матче, действовали тоже хорошо. В прошлой встрече не повезло с «Динамо», которое сравняло счет. В этот раз повезло в концовке. Так что всё закономерно. Ну и гол был – без шансов для вратаря. Даже защитника не берусь винить, поскольку он всё правильно делал – пошел на первооткрывание. А дальше Чалов отвалился, и передача пошла за спину защитнику. Последовал великолепный удар о землю, и у вратаря не было никаких шансов.

источник: «Советский спорт»
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