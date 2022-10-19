Теневой лидер против возрождающегося величия. Превью матча «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»

Последние результаты и турнирная таблица

«Манчестер Юнайтед» провел на одну игру меньше «Тоттенхэма» в АПЛ, но не только из-за этого он проигрывает ближайшему сопернику уже семь очков. В этом виноваты слишком частые поражения, в том числе жестокие 3:6 от «Манчестер Сити». Настораживает и последний матч с «Ньюкаслом», в котором «МЮ» даже не забил гол. Однако в последнее время заметна положительная динамика, которая практически закрыла и заставила забыть все проблемы, случившиеся на старте сезона. «МЮ» возрождается, пускай и не быстрыми темпами.

«Тоттенхэм» до начала сезона 2022/23 называли теневым фаворитом и, пока что, он полностью оправдывает это звание. «Шпоры» проиграли за десять туров только однажды («Арсеналу» - 1:3), еще два матча закончились вничью, а остальные встречи остались за лондонцами. Благодаря 23 набранным очкам «Тоттенхэм» делит второе место с «Манчестер Сити», уступая лишь «канонирам» четыре очка. Отчасти в стремительном взлёте «Тоттенхэма» нужно поблагодарить календарь, который на старте сезона уготовил соперников, преимущественно, из нижней части таблицы.

Ориентировочные составы

Начнём с хороших для «МЮ» новостей:

1. В строй вернулся Кристиан Эриксен, чьего креатива сильно не хватило против «Ньюкасла». Полузащитник вернулся и уже провёл тренировку в общей группе.

2. Полностью выздоровел Маркус Рэшфорд, и теперь тен Хагу больше не придётся смотреть на мучения Криштиану Роналду в роли центрфорварда.

А теперь о плохом: Донни ван де Бек, Аарон Ван-Бисака, Харри Магуайр и Антони Марсьяль точно пропустят ближайший матч, но, к счастью, почти никого из них нельзя назвать ключевым игроком.

Антонио Конте тоже не подходит к матчу без потерь. Получивший травму в матче с «Эвертоном» Ришарлисон пропустит 2-3 недели, по той же причине встречу пропустит Джафет Танганга, а Эмерсон продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию. И если первых двух равноценно заменить возможно, то на месте Эмерсона выйдет 30-летний Мэтт Доэрти, к качеству игры которого имеются вопросы.

Статистика и факты

В последних десяти очных матчах на «Олд Траффорд» не было ни одной ничьи. Семь побед одержали хозяева, три - гости.

В последних пяти матчах на домашнем поле «МЮ», соперники четыре раза забивали друг другу.

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн забил девять голов, что в три раза больше, чем у лучшего голеадора «МЮ» Рэшфорда.

«Тоттенхэм» забил 22 гола за десять туров. Лучше результативность только у «Арсенала» (24) и «Манчестер Сити» (33).

Судить матч назначен Саймон Хупер, который считается одним из самых мягких арбитров Англии. За последние 100 матчей он показал лишь девять красных карточек и 326 жёлтых (3,26 в среднем за игру).