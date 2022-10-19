«Он сумел объединить ребят идеей» - Федотов хвалит Абаскаля, Зарема не верит тренеру ЦСКА

Вчера в сети появился ролик перепалки Федотова и Абаскаля. Вот «монолог» Федотова, некоторые слова запиканы.

«Что ты там рассказываешь, пии?! Что ты там машешь своими руками, пии?! Езжай домой, пии, клоун, пии!»

Больше всего претензий к Федотову вызвала реплика, про «клоуна», которому нужно ехать домой. Да, уж, получилось весьма неприглядно: Федотов адресует эту фразу иностранцу.

Но сегодня наставник ЦСКА резко сдал назад, и даже похвали не только Абаскаля, но и еще одного иностранного тренера – наставника «Оренбурга» Марцела Личку. Это можно интерпретировать так: ничего против иностранцев в нашем футболе не имею.

«С обеих сторон были какие-то эмоциональные выкрики, никакого конкретного смысла не имевшие. Повторяю: мы с коллегами едим один хлеб. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Допустим, с большим удовольствием наблюдаю за работой в «Оренбурге» чеха Марцела Лички, с которым хорошо знаком.

Во время флеш-интервью перед матчем мне задали вопрос, в чем хорош соперник. Я ответил, что командной игрой. По-другому результаты не добываются. Мы видели в каждом их матче страсть, желание побеждать. Это - заслуга тренера. Он сумел объединить ребят идеей», - сказал Федотов в интервью «Спорт-экспрессу».

Опять не сдержалась супруга экс-владельца «Спартака» Зарема Салихова. Вчера она заметила по поводу Федотова «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА».

Сегодня активная женщина отреагировала на миролюбивый тон Федотова.

«Получается, что «бегало-прыгало» было после рукопожатия? Блистательный поступок. Какой смысл тогда в таких рукопожатиях? Во всей истории один вывод: если российские специалисты говорят в пренебрежительном тоне, значит, у «Спартака» прекрасный тренер. Пожелаем ему и команде удачи в сегодняшнем матче. Вперед, «Спартак!», – завершила победным кличем Салихова свой текст в соцсети.