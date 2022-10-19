Даешь больше таких, Рассказов! «Спартак» победил «Факел» в Кубке России

АБАСКАЛЬ ПРЕДСТАВИЛ 18-ЛЕТНЕГО ДЕБЮТАНТА ЗОРИНА

Для Воронежа приезд «Спартака» событие всегда значимое. Тем более, в нынешних обстоятельствах, когда у хозяев появился неплохой шанс зацепиться за результат, ведь красно-белые после трех побед на старте группового этапа практически обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

Понимал это и Гильермо Абаскаль, позволивший взять передышку большой группе игроков после выматывающего дерби с ЦСКА. Из игроков основы в этот вечер в старте появились только Квинси Промес и Даниил Хлусевич. Впрочем, даже в этом виде состав москвичей не выглядит слабым. За исключением дебютанта команды 18-летнего Даниила Зорина и Николая Рассказова, каждого можно легко представить в матче РПЛ, а Антон Зиньковский так вообще сыграл ключевую роль в дерби с армейцами.

Перед игрой команды почтили минутой молчания Виктора Скачилова – профессора, доктора технических наук и воронежского конструктора, стоявшего у истоков создания «Факела». Он в возрасте 87 лет скончался 14 октября.

РАССКАЗОВ ЗАБИЛ В ЧУЖИЕ! ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ?

Из-за желания дать поиграть максимальному количеству свежих игроков Абаскалю не хватило профильных центральных полузащитников, чтобы предстать в привычной расстановке 4-3-3, поэтому он вернулся к хорошо работавшей на старте 4-4-2 с ромбом в центре, в котором помимо Пруцева и Зорина действовали Зиньковский и Хлусевич.

Хозяева в первых трех турах Кубка не набрали ни одного очка (разница мячей 0-6), так что прекрасно понимали, что очередная осечка снизит шансы даже на третью строчку до минимума. К тому же с назначением Дмитрия Пятибратова главным тренером проиграли в шести матчах всего раз и удостоверились в том, что конкурентоспособны в играх с командами премьер-лиги.

Поэтому не стоит удивляться, что имя соперника их только мотивировало. «Факел» дерзко начал атаковать с первых минут и оказывал солидное давление примерно до середины первого тайма, а незадолго до свистка на перерыв два опасных момента, пришедших со стандартов. Особенно понравился хитрый розыгрыш штрафного, в результате чего Руслан Магаль под углом вывалился к воротам, но не сумел перехитрить Александра Максименко.

Честно говоря, воронежцы в первом тайме были ближе к голу, но на перерыв ушли, все же уступая в счете. Прямо перед паузой счет неожиданно открыл… Николай Рассказов, выскочивший из-за спин защитников на подачу Зиньковского и с нескольких метров переправивший мяч в ворота. В этом эпизоде спартаковцам повезло, ведь адресат передачи Шамар Николсон (чудом избежавший удаления несколькими минутами ранее) по мячу не попал, благодаря чему Рассказов избежал положения вне игры. Вместе с тем стоит признать, что сработала затея Абаскаля с высокими позициями крайних защитников.

МЕВЛЯ СИНОНИМ СЛОВА «ФЕЙЛ»

Абаскаль уже заслужил репутацию тренера, круто использующего время в перерыве и неизменно усиливающего игру своей команды. Подтвердил он ее и на сей раз. С возвращением на поле спартаковцы провели несколько интересных комбинаций, одну из которых завершил Николсон, которому удивительно тонкой передачей на ход ассистировал Хлусевич.

«Факелу» не привыкать отыгрываться на своем поле с 0:2 против московских команд, однако нынешний «Спартак» куда более управляем и предсказуем для тренера, чем «Динамо». Во второй половине красно-белые более отчетливо перешли на игру в пять защитников, что периодически прослеживалось и в первом тайме. Произошло это за счет того, что Хлусевич опустился глубже, а Мацей Рыбус занял позицию левого центрального в тройке защитников.

Гости очень уверенно оборонялись, но выход многострадального Михи Мевли в который уже раз привел к проблемам у их ворот. На сей раз он размахался руками в верховом единоборстве в штрафной и нечаянно откинул мяч в сторону. Максим Максимов уверенно реализовал пенальти. Это первый пропущенный «Спартаком» мяч в текущем розыгрыше Кубка.

Словенский защитник, как засланный казачок, еще разок подарил сопернику голевой момент, оставив Никиту Чернова против двоих соперников, но партнер с эпизодом героически справился. В остальном москвичи хладнокровно контролировали игру и довели ее до заслуженной победы, практически гарантированно отправляющей команду в следующий раунд. Но впереди еще выезд в Самару и Петербург.

Кубок России. Группа C. 4-й тур

«Факел» - «Спартак» - 1:2 (0:1)

Голы: Рассказов, 45+3 – 0:1. Николсон, 51 – 0:2. Максимов, 77 – с пенальти – 1:2.

«Факел»: Городовой, Божин, Дашаев, Смирнов (Калинин, 59), Черов (Альшин, 59), Магаль (Мастерной, 78), Черняков, Шаваев (Дмитриев, 59), Мендель, Ивахнов (Гонгадзе, 46), Максимов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов (Мевля, 61), Н. Чернов, Рыбус, Хлусевич, Зорин (Зобнин, 70), Пруцев (Денисов, 70), Зиньковский (Мелешин, 61), Промес, Николсон (Игнатов, 88).

Предупреждения: Николсон, 42. Мендель, 90+4. Божин, 90+4. Хлусевич, 90+4.

Судья: Сухой (Люберцы).