Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Даешь больше таких, Рассказов! «Спартак» победил «Факел» в Кубке России

Благодаря голам Рассказова и Николсона красно-белые одержали в Кубке четвертую победу подряд, пропустив лишь первый мяч в турнире.
Даешь больше таких, Рассказов! «Спартак» победил «Факел» в Кубке России
19 октября 2022 20:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Спартак"

АБАСКАЛЬ ПРЕДСТАВИЛ 18-ЛЕТНЕГО ДЕБЮТАНТА ЗОРИНА

Для Воронежа приезд «Спартака» событие всегда значимое. Тем более, в нынешних обстоятельствах, когда у хозяев появился неплохой шанс зацепиться за результат, ведь красно-белые после трех побед на старте группового этапа практически обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

Понимал это и Гильермо Абаскаль, позволивший взять передышку большой группе игроков после выматывающего дерби с ЦСКА. Из игроков основы в этот вечер в старте появились только Квинси Промес и Даниил Хлусевич. Впрочем, даже в этом виде состав москвичей не выглядит слабым. За исключением дебютанта команды 18-летнего Даниила Зорина и Николая Рассказова, каждого можно легко представить в матче РПЛ, а Антон Зиньковский так вообще сыграл ключевую роль в дерби с армейцами.

Перед игрой команды почтили минутой молчания Виктора Скачилова – профессора, доктора технических наук и воронежского конструктора, стоявшего у истоков создания «Факела». Он в возрасте 87 лет скончался 14 октября.

РАССКАЗОВ ЗАБИЛ В ЧУЖИЕ! ВЫ ЭТО ВИДЕЛИ?

Из-за желания дать поиграть максимальному количеству свежих игроков Абаскалю не хватило профильных центральных полузащитников, чтобы предстать в привычной расстановке 4-3-3, поэтому он вернулся к хорошо работавшей на старте 4-4-2 с ромбом в центре, в котором помимо Пруцева и Зорина действовали Зиньковский и Хлусевич.

Хозяева в первых трех турах Кубка не набрали ни одного очка (разница мячей 0-6), так что прекрасно понимали, что очередная осечка снизит шансы даже на третью строчку до минимума. К тому же с назначением Дмитрия Пятибратова главным тренером проиграли в шести матчах всего раз и удостоверились в том, что конкурентоспособны в играх с командами премьер-лиги.

Поэтому не стоит удивляться, что имя соперника их только мотивировало. «Факел» дерзко начал атаковать с первых минут и оказывал солидное давление примерно до середины первого тайма, а незадолго до свистка на перерыв два опасных момента, пришедших со стандартов. Особенно понравился хитрый розыгрыш штрафного, в результате чего Руслан Магаль под углом вывалился к воротам, но не сумел перехитрить Александра Максименко.

Честно говоря, воронежцы в первом тайме были ближе к голу, но на перерыв ушли, все же уступая в счете. Прямо перед паузой счет неожиданно открыл… Николай Рассказов, выскочивший из-за спин защитников на подачу Зиньковского и с нескольких метров переправивший мяч в ворота. В этом эпизоде спартаковцам повезло, ведь адресат передачи Шамар Николсон (чудом избежавший удаления несколькими минутами ранее) по мячу не попал, благодаря чему Рассказов избежал положения вне игры. Вместе с тем стоит признать, что сработала затея Абаскаля с высокими позициями крайних защитников.

МЕВЛЯ СИНОНИМ СЛОВА «ФЕЙЛ»

Абаскаль уже заслужил репутацию тренера, круто использующего время в перерыве и неизменно усиливающего игру своей команды. Подтвердил он ее и на сей раз. С возвращением на поле спартаковцы провели несколько интересных комбинаций, одну из которых завершил Николсон, которому удивительно тонкой передачей на ход ассистировал Хлусевич.

«Факелу» не привыкать отыгрываться на своем поле с 0:2 против московских команд, однако нынешний «Спартак» куда более управляем и предсказуем для тренера, чем «Динамо». Во второй половине красно-белые более отчетливо перешли на игру в пять защитников, что периодически прослеживалось и в первом тайме. Произошло это за счет того, что Хлусевич опустился глубже, а Мацей Рыбус занял позицию левого центрального в тройке защитников.

Гости очень уверенно оборонялись, но выход многострадального Михи Мевли в который уже раз привел к проблемам у их ворот. На сей раз он размахался руками в верховом единоборстве в штрафной и нечаянно откинул мяч в сторону. Максим Максимов уверенно реализовал пенальти. Это первый пропущенный «Спартаком» мяч в текущем розыгрыше Кубка.

Словенский защитник, как засланный казачок, еще разок подарил сопернику голевой момент, оставив Никиту Чернова против двоих соперников, но партнер с эпизодом героически справился. В остальном москвичи хладнокровно контролировали игру и довели ее до заслуженной победы, практически гарантированно отправляющей команду в следующий раунд. Но впереди еще выезд в Самару и Петербург.

Кубок России. Группа C. 4-й тур

«Факел» - «Спартак» - 1:2 (0:1)

Голы: Рассказов, 45+3 – 0:1. Николсон, 51 – 0:2. Максимов, 77 – с пенальти – 1:2.

«Факел»: Городовой, Божин, Дашаев, Смирнов (Калинин, 59), Черов (Альшин, 59), Магаль (Мастерной, 78), Черняков, Шаваев (Дмитриев, 59), Мендель, Ивахнов (Гонгадзе, 46), Максимов.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Маслов (Мевля, 61), Н. Чернов, Рыбус, Хлусевич, Зорин (Зобнин, 70), Пруцев (Денисов, 70), Зиньковский (Мелешин, 61), Промес, Николсон (Игнатов, 88).

Предупреждения: Николсон, 42. Мендель, 90+4. Божин, 90+4. Хлусевич, 90+4.

Судья: Сухой (Люберцы).

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Даешь больше таких, Рассказов! «Спартак» победил «Факел» в Кубке России
Даешь больше таких, Рассказов! «Спартак» победил «Факел» в Кубке России
Благодаря голам Рассказова и Николсона красно-белые одержали в Кубке четвертую победу подряд, пропустив лишь первый мяч в турнире.
19.10.2022 20:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Он сумел объединить ребят идеей» - Федотов хвалит Абаскаля, Зарема не верит тренеру ЦСКА
«Он сумел объединить ребят идеей» - Федотов хвалит Абаскаля, Зарема не верит тренеру ЦСКА
Два дня все бурно обсуждали эпизод, случившийся перед перерывом в матче ЦСКА – «Спартак». На кромке поля тренеры команд обменялись «любезностями». Но на записи хорошо слышно только наставника армейцев Владимира Федотова.
19.10.2022 15:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
Теневой лидер против возрождающегося величия. Превью матча «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
Теневой лидер против возрождающегося величия. Превью матча «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм»
19 октября, в 22:15 начнётся матч, который напрямую влияет на чемпионскую гонку АПЛ.
19.10.2022 08:14
Футбол
автор: Никита Шмытов
Владимир Быстров: Только клоуны могут говорить о том, что эпизод с Соболевым – это пенальти
Владимир Быстров: Только клоуны могут говорить о том, что эпизод с Соболевым – это пенальти
Бывший полузащитник «красно-белых» подвел итоги матча с ЦСКА.
19.10.2022 08:08
Футбол
автор: Вадим Федотов
Очередной российский клуб под угрозой исчезновения
Очередной российский клуб под угрозой исчезновения
Один из новичков Первой лиги этого сезона - клуб «Уфа» - может вскоре прекратить свое существование. Правда, генеральный директор уфимцев попросил прессу краски пока не сгущать - на сегодня речь идет только об уведомлении сотрудников о возможном сокращении.
19.10.2022 00:06
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Смолов делает разницу! «Динамо» вырвало победу у «Ростова» в Кубке
Смолов делает разницу! «Динамо» вырвало победу у «Ростова» в Кубке
Топовый выход Федора Михайловича на замену – за 22 минуты забил сам и ассистировал Грулеву.
18.10.2022 22:37
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Поезжай домой, клоун» - тренер ЦСКА нахамил Абаскалю, а Зарема ответила Федотову вместо испанца
«Поезжай домой, клоун» - тренер ЦСКА нахамил Абаскалю, а Зарема ответила Федотову вместо испанца
В воскресенье дерби ЦСКА – «Спартак» завершилось вничью – 2:2. Страсти кипели не только на поле, но и на бровке. В одном эпизоде устроили словесный баттл наставники команд Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.
18.10.2022 20:31
Футбол
автор: Юрий Волохов
Бензема – вне конкуренции, Роналду и Месси – по бриллиантовому мячу за выдающийся вклад в футбол
Бензема – вне конкуренции, Роналду и Месси – по бриллиантовому мячу за выдающийся вклад в футбол
Вчера в парижском театре «Шатле» вручали футбольный Оскар – «Золотой мяч». Впервые действо проходило в разгар сезона. Организаторы даже не стали дожидаться чемпионата мира.
18.10.2022 16:13
Футбол
автор: Юрий Волохов
Неужто круче Мане только Бензема? Цифры, факты и недоразумения «Золотого мяча»
Неужто круче Мане только Бензема? Цифры, факты и недоразумения «Золотого мяча»
Подводим итоги.
18.10.2022 14:49
Футбол
автор: Артем Зибрак
Нападающий «Манчестер Юнайтед» снова оказался в тюрьме
Нападающий «Манчестер Юнайтед» снова оказался в тюрьме
Последние несколько дней как-то не задались для «Манчестер Юнайтед» в плане имиджевых стратегий: пока один нападающий пролетел в Париже мимо «Золотого мяча», второй в Боудоне отправился за решетку.
18.10.2022 09:04
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
«Спартак» — непобедим! По крайней мере в Кубке России
В четвертом туре Кубка России москвичи взяли три очка в матче с «Факелом» (2:1), сохранили лидерство в группе B и гарантировали себе путевку в плей-офф.
Слепая вера в «Барселону» обошлась Дрейку в 833 тысячи долларов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Кризис Карпина все глубже. Как «Динамо» победило «Ростов» и возглавило группу Кубка России
В четвертом туре группового раунда Кубка страны москвичи победили ростовчан 3:1.
Есть жизнь после немцев! Как «Локомотив» вышел в плей-офф Кубка России
В четвертом туре группового раунда москвичи победили подмосковную команду 1:0 благодаря голу Антона Миранчука с пенальти.
Кто тут «клоун», а кто «быдлан»? Ссора Федотова и Абаскаля во время дерби ЦСКА — «Спартак» обросла новыми подробностями
Эмоции после воскресного дерби ЦСКА – «Спартак» (2:2) едва успели угаснуть, как во вторник вспыхнули с новой силой.
Выходные отменяются! Гран-при России — это шесть недель фигурного катания в режиме нон-стоп
Во вторник 18 октября начинается первый этап Гран-при – серии турниров с участием всех сильнейших фигуристов страны.
От Лэма Бэнкера до Боба Маккюна: правила беттеров, которые стабильно зарабатывают на ставках
Люди, заработавшие миллионы долларов на беттинге, не скрывают секретов своего успеха. «Плеймейкер» собрал советы главных авторитетов в мире ставок на спорт.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика