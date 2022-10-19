Форвард «ПСВ» лучше Холланда. В следующем сезоне он может стать одноклубником Бензема

Эрлинг Холланд в нынешнем сезоне затмил всех мировых звёзд футбола, включая Криштиану Роналду, Лионеля Месси и даже Киллиана Мбаппе, став самым обсуждаемым игроком. Добился он этого не скандалами и конфликтами, а невероятной игрой, которую давно, а может, и никогда никто не показывал. Норвежский сверхчеловек забил 20 голов и отдал 3 голевые передачи за 13 матчей в «Манчестер Сити», но что если я вам скажу, что он не один показывает такую феноменальную статистику?

Воспитанник «ПСВ» Коди Гакпо, рождённый на год раньше Эрлинга, показывает следующее: 13 голов и 12 голевых передач в 17 матчах. Да, чемпионат Нидерландов и Лигу Европы нельзя сравнивать с чемпионом Англии и Лигой чемпионов, но просто так игнорировать результаты форварда нельзя. На данный момент он лучший в Европе по системе гол+пас.

Результаты Гакпо - не вспышка, а регулярная работа над собой и стабильная статистика, которая отслеживается еще с сезона 2019/20:

2019/20: 8+9 в 39 матчах

2022/21: 11+3 в 29 матчах

2021/22: 21+15 в 47 матчах

Очевидно, что с такими результатами он не мог не привлечь внимание более статусных клубов. Летом «Манчестер Юнайтед» вдовесок к 100-миллионному Антони собирался купить Гакпо, но денег не осталось. В последний момент «Лидс» готов был оформить трансфер, но «ПСВ» запросил слишком много для середняка АПЛ.

Почти наверняка «Лидс» и «Юнайтед» вернутся к обуждению трансфера зимой или следующим летом, но как утверждает Дэвид Орнштейн из The Athletic, 23-летний нидерландец отказался от этих вариантов, и даже в случае согласия «ПСВ» на трансфер, Коди настоит на другом клубе. Лишь инсайдер Фабрицио Романо уверен, что ситуацию может перевернуть агенство Гакпо, которое так же представляет интересы главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага, что играет не последнюю роль в подобных трансферах.

Гакпо, со своей скорострельностью, разумеется намерен играть исключительно в Лиге чемпионов, поэтому вариант с «Лидсом» сразу же отсекается, а «МЮ», далеко не факт, что удержится на четвёртой строчке АПЛ. Тот же The Athletic утверждает, что самым выгодным вариантом для Гакпо является мадридский «Реал», который может гарантировать не только участие в ЛЧ, но и регулярную борьбу за трофей.

Следующим летом «сливочных» покинет Марко Асенсио, а так же «Реал» вновь попробует «скинуть» Эдена Азара, который при всех попытках Карла Анчелотти, так и не смог показать даже часть того, что он демонстрировал в «Челси». У «Реала» останется всего три атакующих игрока, что незамедлительно сподвигнет Флорентина Переса подписать новичка.

Летом «ПСВ» требовало за лидера атак около 40 млн евро, но учитывая его результаты в начавшемся сезоне, а также возможно успешную игру на предстоящем ЧМ, цена на нидерландца может сильно увеличиться. Так или иначе, но Гакпо уже со следующего сезона может стать очередным футболистом нового поколения, о котором будут говорить куда больше, чем сейчас.