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Магия от Поттера. Как преобразился «Челси» при новом тренере?

Новый главный тренер Грэм Поттер сумел за несколько туров исправить то, что натворил бывший тренер Томас Тухель. А что именно сделал англичанин?
Магия от Поттера. Как преобразился «Челси» при новом тренере?
19 октября 2022 23:11
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Челси"

В начале 2022 года Роман Абрамович покинул «Челси», а вместе с ним, потихоньку, стали уходить многие, кто был приближен к успехам «синих» в последние десятилетия. Одним из оставшихся с прошлой эры являлся Томас Тухель, но и он продержался всего до сентября, после чего был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

На смену ему пришёл Грэм Поттер, сумевший ранее приблизить скромный «Брайтон» к топ-клубам. Сразу после назначения главный тренер добыл ничью против «РБ Зальцбург» (1:1), а затем «Челси» одержал пять побед подряд, включая 5:0 по сумме двух матчей против чемпиона Италии прошлого сезона «Милана». За один месяц Поттер сделал огромный объём работы.

А благодаря чему именно «Челси» так преобразился?

Построение атаки

После ухода Ромелу Лукаку и Тимо Вернера и без того тухлое нападание «Челси» сбавило обороты, забив лишь восемь голов в семи играх, что невероятно мало для клуба с приставкой «топ». Пришедший Пьер-Эмерик Обамеянг также не стал спасителем для Тухеля, но к нему и к другим игрокам нашел подход Грэм Поттер, при котором «Челси» забил 13 голов в шести играх.

Примечательно, что расцвели все игроки атаки. Например, тот же Обамеянг уже забил три гола за шесть неполных матчей. Свой гол даже забил 21-летний албанский форвард Армандо Броя, для которого он стал дебютным в этом сезоне.

Стабилизация защиты

Летом команда потеряла Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, которые составляли главную пару в центре обороны для Томаса Тухеля - и тренер не смог пережить потери. Даже хваленый Калиду Кулибали и 80-миллионный Уэсли Фоффана не стабилизировали игру «синих».

Но как и в случае с нападающими, защитники преобразились с приходом Поттера, благодаря чему «Челси» стал пропускать гораздо меньше. При Тухеле «арисократы» пропустили семь голов в десяти матчах, сохранив свои ворота в неприкосновенности лишь в одном из них, а при новом тренере защита пропустила лишь два гола, причём в четырёх матчах подряд «Челси» не пропускает. Это не случайность, а магия Поттера.

Очнувшийся резерв

Помимо всех вышеперечисленных игроков, положительная динамика в игре прослеживается у многих других игроков, в том числе от тех, от кого мало этого ждали.

Кепа Аррисабалага, на котором поставили крест двумя сезонами ранее, вновь напомнил, почему он обошелся английскому клубу в 2018 году в 80 млн евро. Четыре «сухих» матча - в том числе его заслуга, ведь он больше остальных предотвратил голов, если опираться на статистику, которая выглядит так:

Кепа («Челси») - 3,2

Аллисон («Ливерпуль») - 2,7

Пикфорд («Эвертон») - 2,6

И это при том, что соседи Кепы по статистике провели на шесть матчей больше.

Тоже самое касается Трево Чалоба, при участии которого в ворота «Челси» не смогли еще забить ни разу. Поттер уделяет внимание не только лидерам, но и на абсолютно всех других игроков, давая им веру в то, что каждый из них может принести результат. Это подход топ-тренера, который просто не мог не дать результат.

источник: «Советский спорт»
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