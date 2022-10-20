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Команде Конте психологически не готова к топ-матчам. «МЮ» разудало вынес «Тоттенхэм»

«Юнайтед» раздавил соперника в центре поля и нанес 28 ударов. Лишь неимоверные усилия Льориса позволили «шпорам» не допустить разгрома.
Команде Конте психологически не готова к топ-матчам. «МЮ» разудало вынес «Тоттенхэм»
20 октября 2022 08:41
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

И ЭТО ЛУЧШИЙ «ТОТТЕНХЭМ» ЗА ПОЛВЕКА?

Антонио Конте начинает оправдывать свое приглашение в «Тоттенхэм». Прошлый сезон ушел у него на подстройку команды под себя, а в нынешнем пришло время давать результат – «шпоры» в первых 10 матчах АПЛ набрали 23 очка, выдав лучший старт с 1963 года (в переводе на трехочковую систему начисления очков было бы 24).

Тем не менее, нельзя не признать, что лондонцы только учатся побеждать в топ-матчах – «Арсеналу» проиграли (1:3), с «Челси» (2:2) спаслись на 96-й минуте, а игра с «Манчестер Сити» была перенесена. Так что приезд на «Олд Траффорд» стал новым экзаменом в течение этой сессии.

Сдать его гостям было непросто, ведь они были вынуждены предстать в сильно не оптимальном составе из-за отсутствия травмированных вингеровРишарлисона и ДеянаКулусевски, а также дисквалифицированного Эмерсона, удаленного еще 1 октября в игре на «Эмирейтс». Впрочем, их основные проблемы сконцентрировались в средней линии, так что на потери Конте ссылаться не стоит.

Тем более, что Эрику тенХагу, потерявшему из-за повреждений Донниван де Бека, Аарона Ван-Биссаку, Гарри Магуайра и Антони Марсьяля, пришлось не легче. Плюс КристианЭриксен только набирает форму и остался на скамейке запасных рядом с КриштиануРоналду. Португалец в нынешнем сезоне АПЛ выходил в старте лишь дважды. Грустное зрелище.

ЧЕЛОВЕК-ПАУК ЛЬОРИС

«Юнайтед» текущей осенью можно назвать антиподом «шпор». В том смысле, что манкунианцам, напротив, проще играть большие матчи, в которых они могут разбегаться в контратаках, нежели с командами уровнем ниже, готовых запираться в своей штрафной. С позиционной атакой у них все настолько плохо, что в двух последних домашних играх с «Ньюкаслом» (0:0) и кипрской «Омонией» (1:0) они с горем пополам заковыряли только один мяч, зато ранее укладывали на лопатки «Ливерпуль» (2:1) и «Арсенал» (3:1).

Начало матча подтвердило наблюдениео том, что в таких играх, когда соперник больше владеет мячом, вилы «красных дьяволов» куда острее и бьют точнее. За первые 15 минут при владении мячом всего 41% времени они вели по ударам 6-2 и усилиями Антони разок даже зацепили штангу.

Однако даже когда лондонцы, почувствовав неладное, отошли к своим воротам, хозяева не сбавили обороты. Удары сыпались на Уго Льориса со всех позиций. В упор бил МаркусРашфорд, со штрафного закручивал мяч под перекладину БрунуФернандеш, в ближнюю девятку, прибежав на подачу к углу вратарской, бил Люк Шоу, даже Каземиро расчехлил пушку и пробил метров с 35 рядом со штангой. Голкипер «шпор» в первом тайме стал с отрывом лучшим игроком своей команды.

Трио центральных полузащитников гостей РодригоБентанкур – Ив Биссума – Пьер-Эмиль Хейбьерг откровенно не справлялись с оппонентами, чему свидетельством тот факт, что до перерыва Фернандеш, Каземиро и Фред пробили в сумме 11 (!) раз. Особенно хорош был португалец, дирижировавший атаками своей команды – четыре удара и шесть передач под удар.Запредельная продуктивность за 45 минут.

НЕ ТАК СТРАШНО УВИДЕТЬ ФРЕДА, КАК ПОТЕРЯТЬ ЕГО ИЗ ВИДУ

На вторую половину гости вышли передохнувшими, но не сделавшими никаких выводов из происходящего, и пропустили уже через минуту. В очередной раз их опорная зона провалилась, а Биссума бегал за мячиком вместо того, чтобы держать позицию, поэтому не мог помешать Фреду пробить из штрафного полукруга. Может, Льорис спас бы и на сей раз, но его вывел из игры рикошет. Добавлю, что для бразильца это был уже шестой (!) удар за неполные 47 минут.

Парадоксальным образом этот гол как будто сломал игру, потому что «Юнайтед» сразу переключил скорости и стал наблюдать за тем, чем ответит соперник. А «Тоттенхэма» хватало в основном только на то, чтобы наудачу искать в штрафной голову Гарри Кейна. Будь у него в напарниках Ришарлисон, шансы еще были бы, но в одиночестве ему было тяжело.

Но даже сбавив обороты, хозяева сохранили за собой право периодически бегать в контратаки, в которых Антони и Рашфорд без особых трудностей уходили от оппонентов. В итоге очередной выпад завершился тем, что Бруну удачно подкараулил в штрафной рикошет и технично уложил мяч в дальний угол. И после этого всем все стало ясно окончательно – с 75-й минуты команды даже ни разу ни угрожали воротам друг друга.

Эта игра показала, что не все так очевидно в расстановке сил этих команд в текущем сезоне. «МЮ» постепенно обретает себя, становится командой тенХага и готовится включиться в борьбу за топ-4, что должен будет подтвердить в субботу на «Стэмфорд Бридж» (ну, и график!), а «Тоттенхэм» по-прежнему психологически не готов к тому, чтобы по-настоящему бороться с топами.

АПЛ. 12-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» - 2:0 (0:0)

Голы: Фред, 47 – 1:0.БрунуФернандеш, 69 – 2:0.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Далот, Варан, ЛеандроМартинес, Шоу, Каземиро, Фред, Антони (Мактоминей, 76), Бруну Фернандеш, Санчо, Рашфорд.

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер (Давинсон Санчес, 82), Дэвис, Доэрти (Сессеньон, 82), Бентанкур (Скипп, 89), Биссума (Лукас Моура, 82), Хейбьерг, Перишич (Спэнс, 89), Сон Хын Мин, Кейн.

Предупреждения: Каземиро, 52.

Судья: Хупер.

источник: «Советский спорт»
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Команде Конте психологически не готова к топ-матчам. «МЮ» разудало вынес «Тоттенхэм»
Команде Конте психологически не готова к топ-матчам. «МЮ» разудало вынес «Тоттенхэм»
«Юнайтед» раздавил соперника в центре поля и нанес 28 ударов. Лишь неимоверные усилия Льориса позволили «шпорам» не допустить разгрома.
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