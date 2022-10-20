Суперлига возрождается. Новый директор рассказал о нововведениях несостоявшегося проекта

В апреле 2021 года, без слухов и видимых на то причин, 12 топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги, которая намеревалась перевернуть устоявшиеся десятками лет футбольные традиции и ценности. Но, встретив жесткую реакцию болельщиков и угрозы УЕФА и ФИФА, проект быстро завернули, а клубы постепенно «переобулись», пытаясь свалить вину друг на друга.

«Милан», «Интер», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал» и «Ливерпуль» вышли из Суперлиги, но до настоящего момента в ней до сих пор числятся «Реал», «Барселона» и «Ювентус», которые продолжают гнуть свою линию, не оставляя попыток запустить грандиозный проект.

18 октября 2022 года компания «A22 Sports Management», которая фактически является юридическим представителем Суперлиги, заявила о смене генерального директора, что уже автоматически намекнуло на то, что проекту пытаются дать новую жизнь. Новым руководителем стал Бернд Рейхарт, ранее работавший в одной из ведущих европейских медиакомпаний RTL Deutschland.

Первые слова 48-летнего Бернда Рейхарта сразу дали понять, что Суперлига уходит от радикальной и даже несколько бескомпромиссной стратегии, поэтому теперь она готова к диалогу, в том числе с УЕФА. Помимо этого, поменяется и сама структура лиги, которая больше не будет напоминать закрытые чемпионаты по типу американских NBA, NHL и других. Проект Флорентина Переса и других влиятельных боссов европейских клубов намерен открыть лигу, дав возможность в неё войти другим клубам, а также новый гендиректор подметил, что в лиге не будет неприкасаемых клубов, которым бы гарантировалось место.

Неизвестно, как отреагирует УЕФА на возрождении Суперлиги, но Рейнхарт уже заявил, что первый запуск планируется в 2024 году. Видимо, за два года руководство Суперлиги намерено проработать стратегию развития и регламент турнира, ведь именно они, а точнее их непрозрачность вызвали массу негодований в 2021 году. Тогда, кажется, боссы клубов поспешили и надеялись разобраться на ходу, но теперь они осознали ошибки и принялись действовать более планомерно.