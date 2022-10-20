Владимир Быстров: Когда «Зениту» нужно побеждать, команда это делает

НА БОЛЬШОМ ПОЛЕ ПИТЕРЦАМ ЛЕГЧЕ ПОБЕЖДАТЬ

- Ожидали разгрома, который учинил «Зенит» в Нижнем Новгороде?

- В прошлом туре команда не добрала два очка. В этот раз приехала на стадион, где великолепное поле, большое и ровное. Ну, и все эти разговоры о смене тренера и его уходе не идут на пользу «Нижнему»..

- Насколько поле является значимым моментом?

- Для команды, которая выше классом, конечно, важно. Либо трава не растет, либо поле узкое. Все это создает проблемы команде, которая выше классом.

- О «Пари НН» можно говорить, как о потенциальном кандидате в стыковые матчи или на прямой вылет?

- Все покажет турнирная таблица. Ну и многое будет зависеть от того, кто будет тренером, как команда к новому наставнику отнесется.

- Не было такого ощущения, что игра идет до первого забитого мяча?

- То, что «Зенит» забьет первым, шансов было много. Ну, а если бы хозяева поля открыли счет, то вряд ли бы это создало опасность для соперника.

- Лучшим игроком матча в Нижнем Новгороде признали Клаудиньо. Разделяете ли такую точку зрения?

- У каждого свое мнение. Здесь Геннадий Сергеевич Орлов выбирал…

КУБОК - ФИГНЯ ПОЛНАЯ

- Как Вы думаете, в сегодняшнем кубковом матче Сергей Семак будет экспериментировать?

- Это вопрос тренера. Сам и решит. Просто формат Кубка непонятен. «Зениту» проще занять третье место в группе, чтобы с сильными соперниками не встречаться на следующем этапе.

- Какими видите шансы «Зенита» на победу?

- Когда «Зениту» нужно побеждать, команда это делает.

- Как относитесь к новой формуле Кубка России?

- Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой.

- В Самаре питерцы проиграли. Не ожидали?

- Нет. Это говорит об уровне футболистов, которые сидят на скамейке запасных и показывает то, что иностранцы, которые выходят в основе, выигрывают конкуренцию. Ну и еще можно констатировать, что в «Зените» тренеры не доверяют молодежи, а дают шанс пенсионерам играть в футбол. Хотелось бы, чтобы обращали внимание на молодежь, которая играет в ЮФЛ, в дубле, в «Зените-2». Ведь эти команды тоже созданы для того чтобы обкатывать молодых футболистов. Легче всего сказать, что они подходят, что их нет. Как мы привыкли видеть. Особо им никто не доверяет, а сейчас это прекрасное время. В тех же «Крыльях» люди играют. Хоть и не ярко, но мы видим, что они начинают прогрессировать. То же самое можно сказать и про 0:3 в Москве. «Спартак» - принципиальная команда, а «Зенит» не хотел уступать…

В ВОРОТАХ «ЗЕНИТА» И Я МОГУ ВСТАТЬ

- Как вам дебют Ивана в воротах?

- В воротах «Зенита» и я дебютирую в следующем матче, и вы скажете, что я в порядке. Результат не давит, с большей вероятностью ты выходишь из этой группы. Даже если скажут, что мяч руками не ловить. Посмотрите, сколько мячей побывало в воротах бразильца. Ну, а в чемпионате мы видим не Ивана, а Кержакова. Если выйдет основа в кубковых встречах, то мало шансов будет у кого-то победить.