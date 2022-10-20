Стало известно, сколько клубы получат за ФОНБЕТ Кубок России

Документы, где наконец-то был прописан регламент выплат, нашел информированный телеграм-канал «Кошелек». Каждая команда РПЛ заработает по 28,2 млн рублей уже просто за участие в групповом раунде. Каждая победа на групповом раунде стоит 9,5 млн рублей.

Максимальные призовые на первом этапе могут составить 85,2 млн рублей — это за участие и 6 побед. Выплаты в плей-офф зависят от сетки турнира — в верхней «части» клубы заработают 303 млн рублей, в нижней — 151 млн.

Суммарно 151 млн рублей получат участники Суперфинала Кубка России — 37,8 млн проигравший и 113,2 млн победитель.

Максимальные призовые (за 6 побед в группе и победу в Суперфинале), что может заработать клуб, составят 319 млн рублей.

Для сравнения: в прошлом сезоне «Спартак», выигравший турнир, суммарно заработал 44 млн рублей, из которых 40 за победу в финале. То есть премиальные возросли более чем в 7 раз. Не зря клубы так боролись за формат «двойного выбывания» и групповой раунд только для своих.