Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стало известно, сколько клубы получат за ФОНБЕТ Кубок России

ФОНБЕТ Кубок России стартовал почти 2 месяца назад, но до сегодняшнего дня не было никакой информации по призовым для клубов РПЛ. Наконец, ситуация изменилась.
Стало известно, сколько клубы получат за ФОНБЕТ Кубок России
20 октября 2022 16:38
автор:
автор фото: ФК «Спартак»

Документы, где наконец-то был прописан регламент выплат, нашел информированный телеграм-канал «Кошелек». Каждая команда РПЛ заработает по 28,2 млн рублей уже просто за участие в групповом раунде. Каждая победа на групповом раунде стоит 9,5 млн рублей.

Максимальные призовые на первом этапе могут составить 85,2 млн рублей — это за участие и 6 побед. Выплаты в плей-офф зависят от сетки турнира — в верхней «части» клубы заработают 303 млн рублей, в нижней — 151 млн.

Суммарно 151 млн рублей получат участники Суперфинала Кубка России — 37,8 млн проигравший и 113,2 млн победитель.

Максимальные призовые (за 6 побед в группе и победу в Суперфинале), что может заработать клуб, составят 319 млн рублей.

Для сравнения: в прошлом сезоне «Спартак», выигравший турнир, суммарно заработал 44 млн рублей, из которых 40 за победу в финале. То есть премиальные возросли более чем в 7 раз. Не зря клубы так боролись за формат «двойного выбывания» и групповой раунд только для своих.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Стало известно, сколько клубы получат за ФОНБЕТ Кубок России
Стало известно, сколько клубы получат за ФОНБЕТ Кубок России
ФОНБЕТ Кубок России стартовал почти 2 месяца назад, но до сегодняшнего дня не было никакой информации по призовым для клубов РПЛ. Наконец, ситуация изменилась.
20.10.2022 16:38
Футбол
Владимир Быстров: Когда «Зениту» нужно побеждать, команда это делает
Владимир Быстров: Когда «Зениту» нужно побеждать, команда это делает
Перед сегодняшним матчем ФОНБЕТ Кубка России на вопросы «Советского спорта» ответил бывший полузащитник «Зенита».
20.10.2022 15:49
Футбол
автор: Вадим Федотов
Про вино и виски можно забыть, зато пиво рекой: что ждет болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре
Про вино и виски можно забыть, зато пиво рекой: что ждет болельщиков на ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. Турнир впервые примет мусульманская страна. Известно, что футбол без пива – деньги на ветер. Мы попытались разобраться, что ждет приезжих болельщиков в плане алкоголя.
20.10.2022 11:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
Суперлига возрождается. Новый директор рассказал о нововведениях несостоявшегося проекта
Суперлига возрождается. Новый директор рассказал о нововведениях несостоявшегося проекта
В 2021 году Суперлига потерпела крах, но теперь руководство изменило подход к турниру. Когда запустится соревнование, и что будет нового?
20.10.2022 08:56
Футбол
автор: Никита Шмытов
Команде Конте психологически не готова к топ-матчам. «МЮ» разудало вынес «Тоттенхэм»
Команде Конте психологически не готова к топ-матчам. «МЮ» разудало вынес «Тоттенхэм»
«Юнайтед» раздавил соперника в центре поля и нанес 28 ударов. Лишь неимоверные усилия Льориса позволили «шпорам» не допустить разгрома.
20.10.2022 08:41
Футбол
автор: Артем Зибрак
Игуаин завершил карьеру. Как провел последний сезон и чем запомнился в карьере?
Игуаин завершил карьеру. Как провел последний сезон и чем запомнился в карьере?
Был не нужен «Реалу», побил рекорд Серии А и покупался за 90 млн евро. Легендарный форвард уходит из футбола.
19.10.2022 23:22
Футбол
автор: Никита Шмытов
Магия от Поттера. Как преобразился «Челси» при новом тренере?
Магия от Поттера. Как преобразился «Челси» при новом тренере?
Новый главный тренер Грэм Поттер сумел за несколько туров исправить то, что натворил бывший тренер Томас Тухель. А что именно сделал англичанин?
19.10.2022 23:11
Футбол
автор: Никита Шмытов
Форвард «ПСВ» лучше Холланда. В следующем сезоне он может стать одноклубником Бензема
Форвард «ПСВ» лучше Холланда. В следующем сезоне он может стать одноклубником Бензема
Холланд - не единственный форвард Европы, которым нужно восторгаться. В Нидерландах есть игрок, который уже сейчас лучше норвежца по некоторым показателям.
19.10.2022 22:57
Футбол
автор: Никита Шмытов
Талалаев побеждает ЦСКА. Пока в Кубке. Но правильно ли отменили гол армейцев?
Талалаев побеждает ЦСКА. Пока в Кубке. Но правильно ли отменили гол армейцев?
В бородатом 1991 году ЦСКА дважды подряд обыграл «Торпедо»: сначала в чемпионате (3:1), а через несколько дней – в финале Кубка СССР (3:2). Теперь тот же фокус повторили автозаводцы, которым для победы в Лужниках и на «ВЭБ Арене» хватило одного гола. Сегодня главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев отпраздновал свой первый успех с новой командой.
19.10.2022 22:51
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Даешь больше таких, Рассказов! «Спартак» победил «Факел» в Кубке России
Даешь больше таких, Рассказов! «Спартак» победил «Факел» в Кубке России
Благодаря голам Рассказова и Николсона красно-белые одержали в Кубке четвертую победу подряд, пропустив лишь первый мяч в турнире.
19.10.2022 20:15
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кудерметова рвется в Техас, Шевченко меняет Россию на Казахстан. Новые приключения наших нейтралов
Стартовал предпоследний женский турнир теннисного сезона, где определяются все восемь участниц финала года. Хорошие шансы попасть туда имеют Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова – в Гвадалахаре обе россиянки начали с побед.
Закон суров, но справедлив ли? Как Федотова и Абаскаля «забанили» за слитое в сеть видео
КДК РФС обнародовал вердикт в отношении главных тренеров «Спартака» и ЦСКА Гильермо Абаскаля и Владимира Федотова по следам их перепалки во время дерби.
Овечкин продолжает штамповать голы в 37 лет. А как чувствовали себя в этом возрасте другие супербомбардиры НХЛ?
Александр Овечкин не оставляет попыток побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. До Великого еще больше ста шайб, но российский капитан «Вашингтона» не снижает темпов и перешагнув 37-летний рубеж. Насколько это нормально для лучшей хоккейной лиги мира?
«Позор, он ставит себя выше клуба!» Как Роналду взорвал ситуацию в «МЮ» очередным демаршем
Криштиану Роналду никак не смирится с потерей статуса примы и решился на новую некрасивую выходку.
У красно-синих — черно-белый комплекс! Как ЦСКА второй раз подряд проиграл «Торпедо»
В группе D Кубка России красно-синие на своем поле уступили автозаводцам 0:1 - с таким же счетом, как не так давно в РПЛ.
«Спартак» — непобедим! По крайней мере в Кубке России
В четвертом туре Кубка России москвичи взяли три очка в матче с «Факелом» (2:1), сохранили лидерство в группе B и гарантировали себе путевку в плей-офф.
Слепая вера в «Барселону» обошлась Дрейку в 833 тысячи долларов. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Бах продлил санкции против России, Ничушкина оправдали по делу о допинге, Канте пропустит ЧМ-2022
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта.
«Как Овечкин, только лучше». Что говорят об Андрее Кузьменко, который намерен покорить НХЛ
Пробился за океан в 26 лет и сразу влюбил в себя заокеанских болельщиков, хотя в России его порой отправляли «в ссылку» во вторую лигу. «Плеймейкер» рассказывает об Андрее Кузьменко - нашем лучшем новичке НХЛ-2022/23.
«Если б не верили в идеи Йокановича, не показывали бы такую игру». Динамовец Грулев — после победы над «Ростовом»
Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев подвел итоги кубкового матча с «Ростовом» (3:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика