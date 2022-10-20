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«В Лужниках произошел инцидент, имеются пострадавшие». 40 лет трагедии на главном стадионе СССР

Около сотни погибших в давке на лестничном пролете, еще больше пострадавших, а в СМИ молчок – таковы итоги матча-ужасов 1/8 финала Кубка УЕФА «Спартак» - «Хаарлем» (Нидерланды) на Большой спортивной арене в Лужниках, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. 20 октября 1982 года красно-белые без проблем обыграли голландцев 2:0, сильнее москвичи были и в ответном матче (3:1). Только вот эти победы оказались пирровыми.
«В Лужниках произошел инцидент, имеются пострадавшие». 40 лет трагедии на главном стадионе СССР
20 октября 2022 21:46
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФК «Спартак»

Минуло уже 40 лет со дня трагедии, а спартаковцы и их болельщики каждый год приносят цветы на место трагедии. Так что случилось в матче со скромным в те времена «Хаарлемом», в котором фаворитом считалась московская команда?

Накануне матча в Москве ударил первый мороз, выпал снег. На улице «-10». На стадионе около 20 тысяч зрителей. Их всех разместили на одной трибуне – раньше она называлась Западной, напротив памятника Ленину. Хозяева вели 1:0 благодаря голу Эдгара Гесса. Перед финальным свистком народ потянулся на выход. Почему-то оказался открыт только один из них. Попутно болельщики начали игру в снежки с милиционерами. Те, обозлившись, стали подгонять людей. И тут форвард Сергей Швецов (тот самый, жена которого дружила с супругой тренера Константина Бескова) после подачи с углового забивает второй мяч. Часть болельщиков, оказавшихся на лестничном проеме, развернулась, чтобы… Нет, повторы тогда на табло не показывали. В результате два потока столкнулись. Началась давка. Милиция продолжала гнать людей с трибуны. Хотя на том же табло для них (чтобы они не торопились) запустили популярный тогда мультик – как животные в футбол играли и топтали человека-судью.

В основном пострадали низкорослые люди, от удушья. Среди которых было немало молодых. Если человек падал, то его затаптывали. Очевидцы рассказывали, что многие безжизненные тела продолжала нести толпа. Трупы складировали штабелями около памятника Ленину. По официальной информации, погибло около 80 человек. Журналистское расследование дало другие цифры – за сотню.

Голландцы ничего не знали об инциденте. Приняв душ, они оперативно покинули Лужники на автобусе от выхода с Восточной трибуны.

Гол Шевцова назвали «голом смерти», его автор потом признался: «Лучше бы я этот мяч не забивал». Нападающий, перешедший в «Спартак» из «Зенита», получил психологическую травму, да так и не оправился. Вскоре его переквалифицировали в защитника, и карьера пошла под откос.

Автор этих строк узнал о случившемся на… занятии по математике в одном популярном московском вузе. Преподаватель листал свежую «Вечёрку» и вдруг спросил: «Пишут, что в Лужниках на матче произошло происшествие. Имеются пострадавшие».

Заметка размером со спичечный коробок вряд ли привлекла внимание читателей. Но когда на доске объявлений вуза появился некролог на троих студентов, отдавших жизни на стадионе в тот морозный вечер, многое прояснилось. Хоронили парней в закрытых гробах. С родителей взяли подписку о неразглашении. Разумеется, никакой компенсации семьям погибших не выплатили.

Домашний матч 1/8 финала против «Валенсии» в конце ноября «Спартак» проводил в Тбилиси и довольствовался нулевой ничьей. В Испании хозяева взяли верх 2:0.

Еврокубковую кампанию следующего сезона красно-белые начали в Лужниках победой 2:0 над финским ХИКом, в ответном матче в Хельсинки был разгром – 5:0. Следующим соперником красно-белых стала английская «Астон Вилла» - на тот момент действующий обладатель Кубка европейских чемпионов. Домашний матч «Спартак» проводил в Петровском парке на стадионе «Динамо». Еще утром в день игры мало кто из болельщиков знал, где состоится встреча. Ваш покорный слуга ушел с занятий и поехал за билетами. Отстоял несколько часов в очереди, тянувшейся через весь парк. И не напрасно: матч закончился вничью 2:2 (оба мяча на счету Юрия Гаврилова), а в Бирмингеме красно-белые сенсационно выиграли 2:1 благодаря дублю лучшего футболиста того сезона Фёдора Черенкова.

Стадион в Лужниках закрыли на ремонт, трибуны разделили на верхний и нижний ярус, они обрели буквенное обозначение – A, B,C,D. Увы, жизней людей было не вернуть.

источник: «Советский спорт»
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«В Лужниках произошел инцидент, имеются пострадавшие». 40 лет трагедии на главном стадионе СССР
«В Лужниках произошел инцидент, имеются пострадавшие». 40 лет трагедии на главном стадионе СССР
Около сотни погибших в давке на лестничном пролете, еще больше пострадавших, а в СМИ молчок – таковы итоги матча-ужасов 1/8 финала Кубка УЕФА «Спартак» - «Хаарлем» (Нидерланды) на Большой спортивной арене в Лужниках, где проходили церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80. 20 октября 1982 года красно-белые без проблем обыграли голландцев 2:0, сильнее москвичи были и в ответном матче (3:1). Только вот эти победы оказались пирровыми.
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