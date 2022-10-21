Дерби ЦСКА и «Спартака», которое состоялось в прошлое воскресенье, обсуждает уже без малого семь дней. Несмотря на кубковые матчи середины недели, оно остается главное новостью. Значит, зрелище получилось. Удалось, можно сказать, как никогда. В том числе и за счет тренерской дуэли. Ведь когда еще такое у нас было – взрослый уральский мужик, игравший в футбол на снегу, и молодой и дерзкий испанец, который на профессиональном уровне не играл вовсе. Разная философия, разные подходы, разный менталитет. Они так и не выявили, кто сильнее.

Но у обоих тренеров оказалась одна общая черта – и Владимир Федотов, и Гильермо Абаскаль оказались очень эмоциональными. На трибунах сейчас практически нет активных болельщиков, поэтому именно тренерские эмоции обеспечили дерби нужный накал. Наставники пожали друг другу руки, никто не оскорбился, не написал жалобу. Однако оба пропустят по матчу, то есть посмотрят его с трибуны, из-за абсолютно несуразного решения КДК.

Одиннадцать членов КДК РФС напомнили скучного человека в веселой компании, которому музыка громкая, салат невкусный и водка теплая. Таких называют душнилами. Очень хорошее и подходящее определение для безликих футбольных чиновников, которые решили украсть праздник.

К слову, праздник они украли у болельщиков. На следующих матчах РПЛ Абаскаль и Федотов не придут на пресс-конференции и не поделятся с журналистами и болельщиками своим видением игры и эмоциями. Управлять же командой с трибуны сейчас при наличии смартфона, наушника и микрофона проще простого, поэтому само по себе наказание выглядит, как и состоявшийся товарищеский суд, отколоском социалистической дисциплины прошлого века.

Как вообще эти скучные и непонятные люди, о них чуть ниже, решили рассмотреть поведение тренеров? Ведь не было рапортов судей и заявлений от клубов. Хотя, казалось бы, если бы случилось действительно чрезвычайное событие, его увидели бы и дали оценку в протоколе матча. Сейчас три судьи в поле, один резервный, два судьи VAR, а еще инспектор и делегат. Восемь пар глаз! Еще есть представители команд, которые могут подать претензии. Однако этого никто не сделал.

Оказывается, один или несколько душнил из КДК посмотрели трансляцию, а потом еще хайлайты в Интернете и решили, что им нужно обсудить и наказать. То есть, по сути, придумали себе работу. Потому что никакой иной работы, приносящей российскому футболу пользу, они не ведут.

Собственно, это не впервые. Уже был наказан за высказанное судье желание подарить билеты в цирк игрок «Динамо» Денис Макаров. Судья опять же после матча никуда не жаловался, а члены КДК увидели запись, сделанную «Матч-ТВ».

И это тоже убивает футбол! Только теперь не для болельщиков на стадионе, а для телезрителей и тех, кто смотрит футбол в виде хайлайтов в Интернете. Уже очень скоро клубы научатся мешать вещателю снимать то, что происходит за полем. Поверьте, возможности у хозяев стадиона есть. Где-то погаснет свет, где-то стюард что-то не поймет и не пустит оператора, где-то игроки пойдут не через ту мист-зону. Штрафы за такие нарушения предусмотрены небольшие, а телезрители останутся без зрелища.

Ведь только футбольные гики следят за тем, сколько каждый футболист пробежал и сколько сделал передач. Для большинства российский футбол это – Владимир Сычевой, который делает предложение девушке прямо на поле после гола. И только добрых слов заслуживает судья Артем Любимов, который должен был показать вторую желтую карточку игроку, но не сделал этого. Потому что он не только знает правила, но и понимает дух футбола. Судивший ЦСКА-«Спартак» Сергей Карасев – опытный арбитр и он наверняка заметил перепалку двух главных тренеров, однако не стал поднимать шум и писать это в протокол. Потому что он тоже понимает дух футбола и видит, что нравится болельщикам. Тем более что Карасев судил в Европе, поэтому понимает те стандарты и то отношение к футболу, которые приняты в ведущих футбольных лигах.

Так кто же такие, эти душнилы, пытающиеся украсть у нас эмоции?

Вы в Интернете не найдете биографию главы КДК Артура Григорьянца. Будто он какой-то партизан или разведчик. Ни единого слова, а тем более о том, какое он имеет вообще отношение к футболу.

Вообще в КДК к футболу имеют отношение из одиннадцати человек три – бывший футболист Владимир Кулик, бывший судья Виктор Филиппов и сын известного в прошлом футболиста Эрнест Маркаров, который сейчас работает в ветеранском футболе. Все остальные – доцент юридического университета, полковник МВД в отставке, чиновник правительства Москвы и все в таком духе. Стоит ли говорить, что ни болельщики, ни журналисты в КДК не представлены, а заседания закрыты так, что позавидует даже Совет Безопасности России, там хоть вступительное слово президента Владимира Путина транслируется по телевидению.

При этом что же секретного обсуждают эти люди? Почему ни болельщики, ни пресса не знают, кто это такие и какие у них компетенции. Мы знаем компетенции Сергея Карасева, судившего финал Суперкубка Европы, и его бригады. Они были на дерби, получили хорошие оценки за работу, и ничего требующего дополнительного наказания не увидели. Почему полковник МВД в отставке и какой-то чиновник, коих не узнает никто даже из футболистов, не говоря уже о болельщиках, ставят принятые судьями решения под сомнение? Промолчать и не заострять внимание, это в данном случае именно принятое восемью парами глаз решение.

А ведь, повторю, вердикты КДК могут иметь очень серьезные последствия. Вместо того, чтобы перепалки тренеров и другие проявления эмоций разбирать на мемы, класть под них музыку и делать клипы, привлекая в футбол молодежь, скучные люди будут выписывать штрафы, будто работают совсем не в РФС, заинтересованном в продвижении футбола, а в отделении полиции с планами по наказаниям.

Между тем, сейчас футбол – одно из немногих доступных в России зрелищ. Концерты из-за известных событий отменяются, а кино к нам не привозят из-за санкций. Поэтому сейчас самое время рассказывать об эмоциях на матчах тем, кто на них никогда не был. Тогда они будут как минимум их смотреть по телевизору, а как максимум на них ходить по сезонным абонементам.

Сейчас много обсуждают феномен успешности Медиалиги. Так вот одна из причин этого в том, что там есть живые эмоции, ибо до проекта еще не добрались душнилы из КДК. Так что не удивляйтесь, что хайлайты Медиалиги смотрят больше народа, чем хайлайты РПЛ.