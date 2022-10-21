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«Локомотив» и «Динамо». Превью к центральному матчу 14-го тура

22 октября, в 19:00, встретятся две топ-команды РПЛ, которые переживают не лучшие времена. У кого больше шансов победить?
«Локомотив» и «Динамо». Превью к центральному матчу 14-го тура
21 октября 2022 12:05
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ И ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

«Локомотив» провёл провальный старт сезона 2022/23 - это нужно признать. Немецкое руководство и тренерский штаб за 12 туров смогли заработать всего девять очков, из-за чего клуб скатился в зону стыков. Но сейчас уже нет смысла говорить о том периоде, ведь клуб быстро перестроился и теперь, с исполняющим обязанности Андрее Фёдорове при поддержке Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, клуб одержал две победы подряд. Сначала «Локо» выиграл у «Торпедо» в гостях (1:0), а затем закрепил успех кубковым матчем против «Химок» (1:0). «Железнодорожникам» нужно брать три очка в следующем туре, чтобы вылезти из подвала таблицы, что снизит давление на игроков и руководство клуба. И это отличный повод для пари. Ведь в акции «Джекпот «Большой куш» у вас есть шанс одной ставкой получить сразу двойной выигрыш – за успешный прогноз на матч и за счастливый джекпон. Призовой фонд акции составляет 450 миллионов рублей – присоединяйтесь к клубу победителей!

«Динамо» пошло обратным путём и лишилось немецкого тренера ещё летом, на смену которому пришёл Славиша Йоканович. Сербский специалист, пока еще, не может давать стабильный результат, из-за чего серии побед сменяются сериями поражений. «Качели» привели «Динамо» к восьмому месту в турнирной таблице, но плотность настолько высокая, что даже пара побед может приблизить бело-голубых к тройке.

ФК «Динамо» (Москва)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

«Локомотив» не в том положении, чтобы экспериментировать в кубке, поэтому тренерский штаб против «Химок» выставил основной состав, за исключением пары игроков, включая Гильерме, который подменил Худякова.

На данный момент главный вопрос для «Локомотива» заключается в форварде, ведь разыгравшийся в последнее время Иван Игнатьев в последнем матче получил повреждение, серьёзность которого, пока что, не комментировала пресс-служба клуба. Возможно, тренерам придется играть без номинального центрфорварда, либо делать ставку на 22-летнего черногорского нападающего Марко Раконьяца, который не очень впечатлял ранее. Поэтому болельщикам стоит испытать удачу вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Крутите «Колесо фортуны» и получайте возможность выиграть бесплатную ставку до 10 000 рублей и VIP-статус с первого дня! Пройти регистрацию можно тут.

Валерий Карпин после поражения в Кубке России от «Динамо» (1:3) пожаловался, что в отличие от «Ростова», у бело-голубых вышел почти полный основной состав - и это правда. Йоканович не стал прибегать к ротации, сделав ставку на основной костяк, что может сыграть злую шутку в 14-м туре, ведь это будет уже третий энергозатратный матч за неделю.

О физическом состоянии подопечных может судить только тренер, зато уже точно известно, что не сможет помочь основной полузащитник Лука Гагнидзе из-за травмы в последнем матче. «Динамо» и так испытывает проблемы в опорной зоне с самого начала сезона, а теперь, без Норманна и Гагнидзе, станет ещё труднее.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

  • Самый частый результат в последних десяти очных матчах «Локомотива» и «Динамо» на «РЖД Арене» - ничья (4 раза), в других шести встречах каждая из команд победила по три раза;

  • Всего «Локо» и «Динамо» встречались в истории 144 раза, и только шесть раз матчи завершились нулевой ничьей;

  • «Локомотив» и «Динамо» в текущем сезоне на двоих провели 26 матчей, 22 из которых заканчивались не менее, чем с двумя забитыми голами;

  • Ни один игрок из обеих команд не входит в десятку лучших бомбардиров чемпионата. Лучший у «Динамо» - Федор Смолов (5 голов), лучшие у «Локомотива» - Антон Миранчук и Иван Игнатьев (по 4 гола).

источник: «Советский спорт»
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