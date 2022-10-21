«Локомотив» сразится с «Динамо», «Зенит» сыграет с «Сочи»

«Локомотив» — «Динамо»

Шанс для Йокановича

Многим болельщикам и экспертам казалось, что матч с ЦСКА станет для Славиши Йокановича последним в роли главного тренера «Динамо». Но сербу повезло — благодаря голу Федора Смолова в конце первого тайма москвичи смогли закончить матч в ничью и отсрочить отставку коуча. Главный вопрос — на сколько? Ведь ожидания у поклонников бело-голубых огромные — на фоне третьего места в прошлом сезоне под руководством Сандро Шварца нынешнее положение команды их явно не устраивает. Матч с «Локомотивом» — одна из ключевых игр Йокановича за все его (пусть и весьма непродолжительное) время работы в Москве. Хотя, конечно, даже удача с железнодорожниками Славише ничего не гарантирует. Тем более, что дальше «Динамо» ждет не самый легкий календарь. Кроме «Химок» совсем уж проходных соперников нет: в РПЛ — «Ростов» и ЦСКА, в Кубке — «Ахмат» и «Оренбург». То есть, по сути, в течение этого отрезка, завершится который паузой на чемпионат мира, у Йокановича нет права на ошибку — и так на старте сезона упущено непозволительно много.

Жизнь после немецкого проекта

У «Локомотива» ситуация, надо сказать, ничуть не лучше. Сейчас клуб переживает процесс перестройки. Причем изменения коснутся всего клуба, а не отдельной его части (как, например, часто происходило в «Спартаке», где регулярно менялись люди на руководящих должностях, а по факту всем продолжал рулить Леонид Федун). Перестановки в руководстве и в тренерском штабе, произошедшие в результате провала немецкого проекта красно-зеленых, в перспективе должны полностью поменять вектор развития «Локомотива». «Локомотив» изменит стратегию: бюджет будет снижен на 20 млн евро в сравнении с прошлым сезоном – в январе клуб пойдет в другом направлении, повышая средний возраст команды за счёт более опытных игроков» — объяснял экс-тренер «Локомотива» Фадлу Давидс, говоря о будущем москвичей. То есть железнодорожники будут создавать относительно краткосрочный проект, рассчитывая добиться результата здесь и сейчас, не формируя команду на перспективу. Разумеется, это означает, что во время зимнего перерыва красно-зеленые проведут масштабную трансферную кампанию. Особенно проблемными кажутся зоны в центре и на флангах обороны, а также на месте атакующего полузащитника. Думаю, громких приобретений ждать все же не стоит, но и совсем без усилений под нового специалиста (которого в ближайшее время должны назначить; по слухам, это будет Михаил Галактионов, ныне возглавляющий «Нижний Новгород) ждать от «Локо» прогресса было бы наивно.

Поэтому для Андрея Федорова, который после ухода Йозефа Циннбауэра был назначен исполняющим обязанности главного тренера, матч с «Динамо» может стать последним в этой должности: среди топ-клубов у нас не принято давать шанс малоизвестным отечественным тренерам — даже, если при них команда показывает относительно неплохие результаты.

«Зенит» — «Сочи»

Фарм-клуб

С того момента, как «Сочи» поднялся в РПЛ, их противостояние с «Зенитом» обросло множеством слухов. Многочисленные странные трансферы между двумя клубами заставили болельщиков сомневаться в честности матчей между этими командами — южан обвиняли в том, что они, явно находясь в тесной связи с питерцами, им поддаются и «дарят» очки, когда сине-бело-голубым это особенно необходимо. Такой миф раскручивался на протяжении почти года — до тех пор, пока южный клуб не возглавил Владимир Федотов. Да, поначалу ему тоже не удавалось навязывать питерцам борьбу, но в прошлом сезоне тенденция переломилась — в двух встречах с «Зенитом» «Сочи» смог в сумме набрать четыре очка, что во многом помогло команде занять рекордное второе место в РПЛ, обогнав «Динамо».

После триумфа Федотов ушел в ЦСКА, лидеров распродали, из-за чего сочинцы вступали нынешний сезон не как одни из фаворитов в борьбе за чемпионство, а как середняки, которым будет суждено войти, в лучшем случае, в топ-6.

Вадим Гаранин, делавший боеспособные команды даже в «Твери» и «Енисее», пока не оправдывает возложенных на него надежд. Из-за того, что у южан не до конца выстроена атака, забивает «Сочи» немного и делает это крайне нестабильно. Если поражения от ЦСКА и «Спартака» еще можно как-то оправдать, то неудачи против «Крыльев Советов», «Оренбурга» и «Торпедо» и «Урала» в Кубке — нет. «Сочи» как никому необходима длительная пауза, чтобы наладить игровые связи в позиционной игре, а также поработать над обороной, ведь на счету команды всего на один мяч меньше пропущенных, чем у «Факела», «Химок», «Нижнего Новгорода» и уже упомянутого «Урала». Ситуация в этом плане очень близка к катастрофе.

Интрига

Летом мы все гадали — насколько долго соперники «Зенита» в течение сезона смогут составлять ему конкуренцию и поддерживать в РПЛ хоть какую-то интригу. Кто-то отдавал предпочтение «Спартаку» во главе с новым тренером Гильермо Абаскалем, декларировавшим атакующий и доминирующий футбол. Кто-то ставил на ЦСКА — предполагалось, что армейцы благодаря крутым трансферам создадут хороший запас прочности и выдержат длинную турнирную дистанцию. А кто-то даже прочил в фавориты сезона «Краснодар» и «Ростов» — казалось, перспективная молодежь в этих командах сможет сотворить сенсацию. Однако, постепенно приближаясь к середине чемпионата, все изначальные прогнозы и расклады уже не кажутся реалистичными. Ростовчане и краснодарцы сейчас находятся в затяжном кризисе. В последних пяти матчах (с учетом Кубка) команды они одержали всего лишь по одной победе. Постепенно сдает и ЦСКА — то, играет вничью с не самым сильным «Динамо», то в Кубке проигрывает «Торпедо». Непонятно, когда красно-синим удастся выйти из зоны турбулентности, но делать это надо как можно быстрее. Без больших спадов идет только «Спартак», однако болельщикам красно-белых все равно не стоит заниматься шапкозакидательством — в результатах москвичей огромную роль играют эмоции, поэтому если их запас неожиданно иссякнет, никто не знает, насколько серьезно это отразится на команде.

Надо признать — интрига в РПЛ начинает умирать. Да, это происходит не так быстро, как могло бы быть, но шансов, что ситуация переломится, от тура к туру становится все меньше.