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Бывшие игроки РПЛ, сумасшедшая интрига и еще две причины, почему нужно смотреть «Порту» - «Бенфика»

Главное португальское дерби состоится 21 октября в 22:15. Матч, достойный внимания.
Бывшие игроки РПЛ, сумасшедшая интрига и еще две причины, почему нужно смотреть «Порту» - «Бенфика»
21 октября 2022 14:08
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Бенфика»

1. Турнирная таблица

В прошлом сезоне «Порту» не оставил шансов конкурентам, набрав 91 очко за 34 тура, благодаря чему даже пришедший к финишу вторым «Спортинг» отстал на шесть очков, а «Бенфика» - на 17.

Однако в этом сезоне «орлы» имеют все шансы реабилитироваться за прошлую неудачу, тем более, что старт соответствует намерениям. «Бенфика» в девяти турах одержала восемь побед, лишь раз оступившись против «Гимарайнша» (0:0). Разница мячей тоже поражает - 23:5.

«Порту» мог бы делить первую строчку с «Бенфикой», но этому помешало неожиданное поражение против одного из аутсайдеров чемпионата «Риу Аве» (1:3). Зато, в других матчах, «драконы» были неудержимы, в том числе против сильных команд вроде «Браги» (4:1) и «Спортинга» (3:0).

2. История встреч и принципиальность

«Порту» и «Бенфика» - главные мастодонты португальского футбола, которые за последние 20 лет лишь дважды дали «Спортингу» выиграть чемпионат, а начиная с сезона 2000/01, никто из них ни разу не выпадал за пределы четверки, поэтому будет глупо лишний раз напоминать о принципиальности предстоящей встречи.

Несмотря на 37 чемпионств и более сильное выступление в Лиге чемпионов в последние сезоны, «Бенфика» продолжает регулярно уступать в очных противостояниях. В последних десяти матчах «Порту» аж семь раз оказалась сильнее, а «Бенфика» - лишь однажды, причем случилось это в начале 2019 года. С тех пор «драконы» не проиграли в девяти встречах подряд.

3. Высокий уровень футбола

Нередко в малоконкурируемых лигах ее представители слабо выступают в еврокубках, но этого точно нельзя сказать про португальские команды. «Порту» и «Бенфика» практически вдвоем тащат страну в таблице коэффициентов УЕФА, в которой Португалия чуть-чуть уступает Нидерландам, а там и Франция неподалеку.

Текущий еврокубковый сезон может еще больше улучшить положение, основание для которого есть. «Бенфика», благодаря двум ничьим с «ПСЖ», и победам над «Ювентусом» с «Маккаби», практически гарантировала место в плей-офф за два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов.

«Порту» тоже располагается на второй строчке в своей группе ЛЧ, но его ситуация кардинально отличается. Все зависит от двух последних туров, в результате которых «драконы» могут занять как первое место, так и откатиться на последнее, но точно и с уверенностью можно констатировать, что «Порту» полностью соответствует уровню лучшего клубного турнира.

4. Будущие топ-футболисты и знакомые фигуры

Оба клуба ежегодно проводят масштабные трансферные кампании, прощаясь со сформировавшимися звездами, которые переросли чемпионат Португалии и, встречая новых, кому этот путь только предстоит проделать.

Однако в предстоящем матче есть масса игроков, за которыми будет особенно интересно следить по той или иной причине, например:

Гонсалу Рамуш («Бенфика»). В текущем сезоне 21-летний форвард забил 10 голов и отдал 6 голевых передач за 16 матчей. Ранее им интересовалась «Бавария», и наверняка португалец скоро пойдет на повышение.

Юлиан Дракслер («Бенфика»). Экс-игрок «ПСЖ» и сборной Германии.

Жоау Мариу («Бенфика»). Центральный полузащитник, запомнившийся неплохими сезонами в «Интере» и одним ярким сезоном (в 2019/20) в составе «Локомотива».

Николас Отаменди («Бенфика»). Нестареющий 34-летний центральный защитник, ранее игравший за «Валенсию» и «Манчестер Сити», а с недавних пор капитан «орлов».

Михайло Ристич («Бенфика»). В виду более сильных конкурентов левый защитник вряд ли появится на поле, но упомянуть бывшего игрока «Краснодара» точно стоит.

Иван Маркано («Порту»). Уж кто-кто, а 35-летний испанец один из немногих, кто может посоперничать в опыте с Отаменди. Защитник провел длинную карьеру, поиграв за разные клубы, включая «Рому» и «Рубин».

Мехди Тареми («Порту»). Еще каких-то пять лет назад форвард играл в чемпионате Ирана, но за последние годы он превратился в настоящего монстра, на счету которого 58 голов и 42 голевые передачи в 109 матчах за «Порту».

источник: «Советский спорт»
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