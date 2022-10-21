Роналду отстранен от состава «МЮ». Что случилось?

Что случилось?

Чтобы полностью понять историю, нужно вернуться в лето 2022 года, когда Криштиану Роналду всеми своими выходками показывал, что больше не хочет играть за «Манчестер Юнайтед», так как клуб не попал в Лигу чемпионов. И все же, потенциального покупателя найти не удалось, из-за чего он остался в команде.

Отсутствие на сборах, скомканная подготовка и принципы нового тренера Эрика тен Хага привели Криштиану Роналду в тупик, в который португалец никогда не заходил за всю многолетнюю карьеру. Тен Хаг с самого начала видел Роналду исключительно игроком запаса и, в один момент даже показалось, что сам Криштиану принял эту роль, но ощущение было обманчиво.

Первый тревожный звоночек прозвенел еще на старте сезона, когда Роналду, не дождавшись окончания матча, покинул скамейку и ушел в раздевалку. Тогда главный тренер публично осудил поступок звезды, но стороны сумели уладить конфликт. Однако ситуация повторилась 19 октября, когда Роналду практически продублировал прошлую истерику, уйдя от команды незадолго до окончания матча, хотя его партнеры выигрывали у «Тоттенхэма» со счетом 2:0. На этот раз Роналду не застали даже в раздевалке, так как он покинул стадион за несколько минут до финального свистка.

Реакция сторон

И если первая выходка Роналду «прокатила», то во второй раз тен Хаг церемониться не стал. «Манчестер Юнайтед» за несколько дней до встречи с «Челси» объявил, что португалец откреплен от заявки и не может принять участие в матче.

Более того, по неподтвержденной информации английских источников, Роналду даже отстранен от тренировок с основным составом. Видимо, таким образом главный тренер показал, что раз Роналду «кинул» товарищей по команде и ушел с матча, то и тренироваться он может отдельно от всех.

В личной социальной сети CR7 отреагировал на случившееся:

«Я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам, как я всегда и поступал на протяжении всей своей карьеры. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, каким был последние 20 лет, играя в элитный футбол, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений.

Я начинал очень молодым, примеры старших и самых опытных игроков всегда были очень важны для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи, которая росла во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берет верх над нами.

Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих партнеров по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению – это не выход. Это никогда не было выходом. Это «Манчестер Юнайтед», и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе» – написал Роналду.

Что будет дальше?

Чтобы ни говорил Роналду, не покидает ощущение, что он продолжает чересчур сильно зацикливаться на своих рекордах и достижениях. Одно дело расстроиться и уйти до конца матча в случае проигрыша, и совсем другое - когда твоя команда выигрывает 2:0. Это показательный момент, который в очередной раз подтверждает, что Роналду ставит себя выше, чем команду.

Много лет назад, тогда еще главный тренер «Юнайтед» Алекс Фергюсон сказал следующее:

«Ни один игрок не имеет права ставить себя выше тренера!»

Сейчас это выражение как никогда актуально для «дьяволов». Тен Хаг - молодец. Прогресс за последнее время показывает, что тренер полностью освоился в клубе, он имеет четкое представление об игре и будущем, а Роналду, как и предполагалось ранее, стал обычным высокооплачиваемым балластом, которого нужно поскорее сбросить.