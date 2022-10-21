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«Динамо» проверит «Локо» на прочность. «Дерби неудачников» обещает быть непредсказуемым

В субботу на «РЖД Арене» железнодорожники примут бело-голубых в матче 14-го тура РПЛ (19:00).
«Динамо» проверит «Локо» на прочность. «Дерби неудачников» обещает быть непредсказуемым
21 октября 2022 18:33
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Динамо» (Москва)

Проваливший старт сезона «Локомотив» после смены тренера одержал две победы подряд – в чемпионате над «Торпедо» и в Кубке России над «Химками» с одинаковым счетом 1:0. Однако не стоит обольщаться первыми успехами железнодорожников под руководством бывшего тренера «Казанки» Андрея Федорова, который работает с приставкой «и.о.». Автозаводцы и химчане сегодня главные аутсайдеры РПЛ. Настоящая проверка будет у новой тренерской команды и всего «Локо» в игре с «Динамо».

Бело-голубые также не могут занести себе в актив последний месяц. Если бы не натужная домашняя победа над «Оренбургом» (3:2) в последнем туре и успех в кубковом матче с «Ростовом» (3:1), впору было бы ставить вопрос об отставке Славиши Йокановича. Пока у него не получается поставить команде солидную игру, серб никак не определится со стартовым составом, тасуя сочетания, а лидеры клуба Смолов и Захарян далеки от хорошей формы.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Выигрыш у оренбуржцев во многом дело случая. С таким же успехом могли увезти три очка из Москвы гости, которые в той встрече смотрелись как минимум не хуже. Что до Кубка, то Валерий Карпин не стал выпускать с первых минут всех своих лидеров, так что показательной победа бело-голубых над ростовчанами также не является.

Получается, что оба соперника подходят к дерби в не лучшем состоянии, с непонятными перспективами, тяжело предугадать, кто из них выстрелит. Вероятно, именно по этой причине эксперты осторожничают и дают примерно равные шансы на успех. Так, букмекерская компания Tennisi.bet выставляет коэффициент на победу «Локомотива» 2.64, а их землякам – 2.60. Логично предположить, что если силы команд примерно равны, то вполне можно рискнуть и поставить на ничью за 3.52.

Источник фото: ФК «Локомотив»

На что еще надо обратить внимание – это на игру железнодорожников в защите. Как уже сказано выше, два матча на ноль с аутсайдерами – не показатель. «Торпедо» с «Химками» не создавали больших угроз обороне красно-зеленых, не того уровня коллективы. «Локо» пропустил в 13 матчах чемпионата 26 мячей – ровно два за игру. Больше только у «Оренбурга» (31), да и то из-за провального матча в Питере (0:8). Велика вероятность, что хозяева в субботнем дерби не оставят свои ворота на замке. В то же время «Динамо» в трех последних встречах играет результативно – семь голов с учетом гостевой ничьи с ЦСКА (1:1).

«Динамо» забьет» идет с не самым крутым коэффициентом 1.26, но ставка должна сыграть. Привлекает также «Динамо» выиграет в одном из таймов» за 1.77. Ну и «Локомотив» забьет и не выиграет (2.25) тоже можно рассмотреть – тем, кто не верит в скорое возрождение железнодорожников. Поводов для этого пока нет. Да и статистика говорит не в пользу красно-зеленых – дома у бело-голубых они не выигрывали с октября 2017-го (3:0). После этого были три ничьих и поражение.

Источник фото: ФК «Динамо» (Москва)

Что до мотивации, то она высока у обоих тренеров. Йокановичу надо доказывать, что способен вывести клуб из кризиса (текущим восьмым местом боссы клуба крайне недовольны), Федорову – что достоин занять должность главного без всяких приставок. Молва сватает в Черкизово нынешнего наставника «Пари НН» Михаила Галактионова. Но скорее всего Федорову дадут шанс проявить себя. В этом плане предстоящее дерби должно быть определяющим. Пока же команда в зоне риска – на 13-м месте с 12 очками.

По этой же причине - важности результата для обоих соперников – вполне вероятно, что соперники могут закрыться. Однако в защите проблемы есть у тех и у других. «Динамо» после прихода новых легионеров так и не наладило игру в центре обороны. В этом плане обращает внимание ставка тотал матча меньше 3 за 1.61 и обе забьют за 1.57.

В целом игра обещает быть непредсказуемой, настоящий рай для любителей прогнозов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Локомотив»: Гилерме, Тикнизян, Кузьмичев, Ненахов, Баринов, Куликов, Карпукас, Магкеев, Камано, Педриньо, Изидор.

Не сыграют: Фассон, Жемалетдинов, Игнатьев (все травмированы)

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Даса, Паршивлюк, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Захарян, Макаров, Нгамалё, Смолов.

Не сыграют: Норманн, Гагнидзе (оба - травмированы)

источник: «Советский спорт»
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