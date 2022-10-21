Роналду еще покажет

В ближайшее время нападающий будет поддерживать свою физическую форму с игроками не старше 21 года. Такое решение принял главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после очередного срыва португальца. Напомним, что в игре 12-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» Роналду почти весь матч провел на скамейке запасных. Под конец встречи нервы Криша сдали окончательно и, отказавшись выходить на замену ради каких-то нескольких минут, он гордо проследовал в подтрибунку. «Красные дьяволы» успешно разобрались с соперником и без Роналду, оформив два мяча, но после демарша именитого португальца, настроение у всех несколько испортилось.

Как и предполагал голландский наставник «МЮ» перед своим приходом в клуб, с легендарным нападающим ему будет непросто найти общий язык. И дело тут вовсе не в личной неприязни, на чем поначалу его пытался поймать Роналду. Просто Эрик тен Хаг - это тренер про коллективные действия , но не про индивидуальность. Пусть даже и с приставкой «супер». Только прессинг, только безукоризненное командное взаимодействие. И эти установки не вписываются в игровой стиль Криштиану.

На поле португалец привык к «театру одного актера». Безусловно, его опыт и талант давали ему право на многое, что никогда бы не позволили другому игроку. Но время всегда берет свое. Невозможно постоянно быть в топе, Криш и так уже несколько раз обманул природу - пять «Золотых мячей» тому доказательство. Все-таки даже самые прогрессивные диеты, самый строгий режим и самые дорогие криосауны не сделают тебя таким же быстрым и результативным как, скажем, пять лет назад. Пока человечество бессильно против старения. Так что, видимо, единственное, что еще может сделать Роналду, чтобы остаться в строю - это поработать со своей ментальностью. Ключ к его накопившимся проблемам именно там. Он, наверняка, и сам это понимает. Другой вопрос, что осознать это - только полдела. Решить проблему - вот самая сложная часть пути. И не все способны ее осилить. Даже самые гениальные. Недаром психолог, у которого Роналду недавно консультировался, по слухам, поставил португальской звезде диагноз - депрессия.

Впереди у «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура АПЛ игра с «Челси». В заявку на этот матч Роналду уже точно не попадет. Пока нападающий успокоится тренировками с молодежкой и штрафом - нервный срыв португальца обошелся ему в 820 тысяч евро. Теперь Криштиану надо крепко задуматься о дальнейшей линии поведения. Не зря в летнее трансферное окно никто так и не оторвал его с руками, хотя Роналду и был готов пойти на серьезное снижение по зарплате. Например, ради «Атлетико Мадрид». Но, Симеоне, который, возможно, будет и пожёстче тен Хага, не соблазнился такой звездой в своем составе. Как и наставник «красных дьяволов», он прекрасно понимал, что проблем от такого приобретения будет на выходе больше, чем бонусов. После регулярных выходок Криштиану в «Манчестер Юнайтед» теперь это понимают все.

Многие после последнего матча Роналду подписали ему приговор - мол время португальца безвозвратно ушло. Но такие игроки, как он и Месси - штучный товар.

Так что Криштиану еще вполне способен всех удивить. Прыгнуть выше головы. Главное - побыстрее с ней разобраться. Деньги для него уже давно не стимул - не каждый футбольный пенсионер смог бы отказать клубу, пусть и из Саудовской Аравии, предлагающему 240 миллионов евро в год. А значит, планы у него совсем другие, нежели чем гламурно отбывать номер - в стиле нашего Кокорина, например. Да, возможно, история Криштиану в «Манчестер Юнайтед» и завершена. Но легендарному нападающему всегда было не занимать креатива. А значит, мы еще о нем услышим и увидим. И там, где совсем не ожидаем.