Джеррарда уволили из «Астон Виллы». Что послужило причиной?

В 2018 году Стивен Джеррард принял предложение «Рейнджерс», начав первую самостоятельную работу в тренерской карьере. За три года он достиг больших успехов, а дальше, как и предполагалось, ушел на повышение в родную АПЛ, куда его пригласила «Астон Вилла». В новом клубе продержался не так долго - меньше года. 20 октября руководство официально объявило о прощании со Стивеном Джеррардом. Что этому послужило, и что будет дальше?

ПОЧЕМУ УВОЛИЛИ?

В прошлом сезоне, не работав с самого начала, Джеррард привел «Астон Виллу» к 14-му месту, а в текущем году руководство ожидало увидеть куда более сильно выступление, учитывая миллионные вливания в команду. Но вместо этого бирмингемский клуб выдал худший старт в АПЛ, который можно сравнить с сезоном-2015/16, когда «Астон Вилла» набрала всего четыре очка за 11 туров. В сезоне-2022/23 под руководством Стивена команда заработала на пять очков больше, но важен контекст.

Семь лет назад от «львов» мало кто ждал лучшего результата, но сейчас, имея в составе кучу звезд и Джеррарда, который прервал девятилетнюю гегемонию «Селтика» в Шотландии, 17-е место при двух победах - это не то, что соответствует предсезонным прогнозам.

ПОЧЕМУ ДЖЕРРАРД ПРОВАЛИЛСЯ?

Руководство «Астон Виллы» в летнее межсезонье полностью доверилось английскому тренеру, дав ему потратить более 70 млн евро на новичков, но Стиви не повезло. Ключевые игроки получили травмы, в том числе:

Диего Карлос, за которого заплатили 31 млн евро, и который должен был стать главным действующим лицом в центре защиты.

Люка Динь, который был невероятно важным элементом в структуре Стивена не только на фланге защиты, но и в атаке при продвижении мяча и позиционной игре.

Бубакар Камара, который тоже подписывался как один из важнейших игроков в центр поля, который бы сумел связывать защиту и атаку.

Фактически, из ключевых игроков у Джеррарда в здоровом состоянии остался только Коутиньо, да и тот не оправдывал ожидания в пребывающем в кризисе коллективе - ноль результативных действий за 11 матчей.

Однако главную потерю Джерард испытал даже не в ком-то из травмированных игроков, а в тренерском штабе. «Вилла» не сумела сохранить летом Майкла Биля, который не мог отказаться от предложения «КПР», с которым они теперь возглавляют Чемпионшип. Стивен утратил важнейшего тактического помощника, потерю которого не смог восполнить.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ?

Стивену Джеррарду стоит восстановиться от тяжелого года и только потом рассматривать достойные предложения, если таковые будут. Вряд ли в ближайшем будущем кто-то поверит в легенду «Ливерпуля» из клубов АПЛ, поэтому Стивену вновь придется сделать шаг назад, чтобы уже затем вернуться в лучшую лигу мира.

А «Астон Вилла» уже принялась искать преемника, которого угадать почти невозможно. В числе возможных претендентов называются многие: Рафаэль Бенитес, Майкл Биль (тот самый помощник Джеррарда), Маурисио Почеттино, Унай Эмери, Томас Тухель, Шон Дайч, Томас Франк.