Армия Федотова опять упустила победу. ЦСКА, дважды ведя в счете, довольствовался ничьей

Дисквалифицированный за словесную стычку в дерби со «Спартаком» главный тренер ЦСКА прибыл в Оренбург и смотрел игру в ложе из-за стекла, вооружившись мобильным телефоном. Разве это бан? Бан – это когда делегат матча сажает провинившегося тренера рядом с собой и не позволяет ему пользоваться средствами связи во время матча. Так было с известным хоккейным тренером Андреем Разиным в плей-офф Высшей лиги лет семь назад.

Стартовый состав армейцев не удивил. На синтетическое поле якобы последнего поколения вышли Карраскаль и Медина, Акинфеев и Набабкин. Но уже на 4-й минуте последний из них получил повреждение в столкновении с соперником в своей штрафной и еще до перерыва покинул поле. Выпустить Мухина на непрофильной для него позиции, как в кубковом матче с «Торпедо» (0:1), означало бы заложить мину замедленного действия. Поэтому Набабкина заменил Обляков, игравший против торпедовцев с капитанской повязкой (в первом тайме), он облюбовал правую бровку, а в оборону опустился универсал Зайнутдинов.

Хозяева прибрали мяч к ногам, но отличились только единожды. На 18-й минуте популярный форвард Сычевой сравнял счет, быстрее всех среагировав на навес в площадь ворот с угла штрафной. Этот гол стал для него десятым в сезоне.

А десятью минутами раннее «десятку» выбил Чалов, завершив эффектную комбинацию с участием Зделара, Медины и Гайича. Лучшему бомбардиру гостей способствовал боснийский защитник Гойкович, напарив с укрощением мяча после прострела с правого фланга. Но армеец пробил мимо вратаря хитро - рабоной.

Не успели хозяева восстановить равновесие и отпраздновать гол, как опять пропустили. Мяч в свои ворота после прострела Карраскаля, перехитрившего на замахе оборонца Малых, срезал бедолага Гойкович.

Отдав мяч, москвичи в избытке создавали острые моменты. Карраскаль и дважды Чалов обязаны были забивать и снимать вопрос о победителе, но хозяев выручил вратарь Кеняйкин. Колумбиец, как в лучших своих матчах, творил, обводил, отдавал. Очень продуктивно включился в работу Обляков. Однако счет до перерыва не изменился.

А минуте на десятой второй половины вдруг выяснилось, что серб Гайич вышел из раздевалки не в своей футболке с №22, а в майке… Гайча – аргентинского форварда с №21. Пришлось уйти за бровку и переодеться.

«Оренбург» в кубковом матче с «Динамо» доказал, что умеет переламывать даже не такие игры. На 61-й минуте после навеса углового Зделар приобнял габаритного Гойковича, босниец повалился на газон. А смотрящий в комнате VAR Москалёв пригласил к монитору рефери Безбородова. Вряд ли мимолетное касание стало причиной падения, но судья назначил пенальти. Сычевой забил пижонски. Подпрыгнув козликом перед уларом. Напрасно армейцы во главе с Акинфеевым апеллировали, только желтую карточку увидели.

Вскоре Федотов по сотовому заменил легионеров – Карраскаля и Медину. Вышли заслуживший похвалу за кубковый матч с «Торпедо» Ушаков и Ермаков.

Свежие игроки внесли живинку в атакующие действия. И если бы Обляков с прострела Гайича пробил с центра штрафной не во вратаря, а чуть в сторону от него, то армейцы наверняка отпраздновали бы победу. Но исполнительское мастерство подвело бывшего капитана молодежной сборной. Потом он бил другой ногой – правой, но вообще не в ту степь.

Вышедший с лавки Заболотный не только не помог своей команде, но и едва второй пенальти в ворота Акинфеева не организовал, на последних секундах врезавшись головой в соперника.

СТАТИСТИКА

«Оренбург» - ЦСКА – 2:2 (1:2). Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). VAR: Москалев (Воронеж).

Голы: 0:1 Чалов (8), 1:1 Сычевой (17), 1:2 Гойкович (20, автогол), 2:2 Сычевой (64, пен.).

«Оренбург»: Кеняйкин; Малых, Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин (Воробьев, 73), Вера, Флорентин (Ковалёв, 86), Мансилья, Сычевой.

ЦСКА: Акинфеев; Набабкин (Обляков, 27), Мойзес, Виллиан Роша, Зайнутдинов, Медина, Карраскаль (Ермаков, 74), Гайич, Зделар, Мендес (Яковлев, 86), Чалов (Заболотный, 85).

Предупреждения: Гойкович – Зделар, Гайич, Мойзес.