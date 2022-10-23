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Трагедия Варана, гибкий Поттер и еще три вывода по следам матча «Челси» - «Манчестер Юнайтед»

Центральным событием 13-го тура чемпионата Англии стал матч между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Впрочем, он стал не совсем таким, каким его представляли.
Трагедия Варана, гибкий Поттер и еще три вывода по следам матча «Челси» - «Манчестер Юнайтед»
23 октября 2022 19:08
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК «Челси»

1. Матч не оправдал ожиданий

От матчей топ-клубов всегда ждешь классного футбола с большим количеством моментов, но, увы, часто они превращаются в вязкую и топорную игру в центре поля, откуда мяч редко доставляется до штрафной. К сожалению, эта встреча как раз стала такой.

Счет 1:1 - это справедливый результат, который логичен как с точки зрения наполнения игры, так и сточки зрения заряженности обоих коллективов.

Даже карта созданных моментов показывает, что большинство ударов приходились из-за штрафной площади, а команды едва-едва наиграли на два забитых гола.

2. Ожидаемый результат

Если опираться на статистику предыдущих результатов матчей «Челси» и «Юнайтед», то можно сказать, что счет 1:1 был вполне ожидаем. За 25 последних матчей ничья - самый часто встречаемый результат (11 раз). Более того, данные соперники и так были рекордсменами Премьер-лиги по ничьим, а благодаря последнему матчу, ещё прочнее укрепили лидерство. Всего же это их пятая ничья подряд, а счет 1:1 теперь насчитывает серию из трех матчей.

3. Смелость Поттера

«Первые 30 минут я думал, что «Манчестер Юнайтед» был лучше и заставил нас попотеть. Нам нужно было добавить еще одного игрока в полузащиту, так как они строили атаки из центра и загоняли нас в оборону. С этого момента, я думаю, мы хорошо справлялись с игрой. Судя по игре, я должен сказать, что ничья - логичный результат. Мы не сделали достаточно, чтобы выиграть игру. С точки зрения старания, это было фантастически, и я очень горжусь своими парнями», - сказал главный тренер «Челси» Грэм Поттер после матча.

Тактическая замена в первом тайме - огромная редкость, но Грэм Поттер пошел на смелое решение, перевернув ход игры. «МЮ» и правда придавил хозяев поля в первые 30 минут, из-за чего Поттеру пришлось увеличивать насыщенность центра поля с помощью выхода Матео Ковачича вместо Марка Кукурелья.

«Челси» с выходом хорвата мгновенно трансформировал игровую схему в 4-4-2, что придало уверенность в защите и дало хоть какие-то успешные подходы в атаке.

Поттер возглавил команду только месяц назад, но уже сделал её невероятно тактически гибкой.

4. Травма Варана

Ничья для «МЮ» - нормальный результат, учитывая все проблемы, которые существуют в клубе, но у нее есть горький осадок. Рафаэль Варан получил травму во втором тайме после падения в результате неудачного отбора у Обамеянга. Врачи «дьяволов» долго трудились над плачущим французским защитником, что уже намекало на степень травмы, но все же, Варан смог на своих двоих покинуть поле.

По предварительной информации у Варана проблема с коленом, из-за которой он, вероятнее всего, пропустит ближайший ЧМ-22. Это шанс для Харри Магуайра, но огромный удар для защиты «МЮ» на ближайшие месяцы, если самые худшие прогнозы касательно Варана подтвердятся.

5. Адаптация Каземиро

В первых матчах за «МЮ» Каземиро слабо был похож на себя образца игрока «Реала», но в последнее время бразилец показал, за какого игрока клуб отвалил огромное количество средств.

В прошлом матче с «Тоттенхэмом» Каземиро забетонировал опорную зону, а в матче с «Челси» не только повторил это, но и забил невероятный гол на 94-й минуте. Каземиро становится в Манчестере «своим» - и это очень важно для команды.

источник: «Советский спорт»
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