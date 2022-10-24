В России появился топовый бомбардир! Сычевому на гол требуется всего 75 минут

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР КРЫМА

Валерий Карпин на посту главного тренера сборной России уже запомнился тем, как претворяет в жизнь клише всех наставников «двери в сборную открыты для всех». Однако прогресс нападающего «Оренбурга» Дмитрия Сычевого оказался столь быстрым и неожиданным, что даже 53-летний специалист не успел на него отреагировать.

Оно и неудивительно. До нынешней осени о форварде широкая аудитория и даже большинство специалистов не имели ни малейшего понятия. Уроженец Симферополя и воспитанник местного футбола до 2020 года пылил за «Крымтеплицу» в крымской премьер-лиге – не самом, мягко говоря, сильном турнире, уступающем по уровню даже российской Первой лиге.

Здесь Сычевой отыграл четыре сезона и выиграл золото, но прорывным получился только заключительный сезон, по результатам которого он с 16 голами в 27 матчах выиграл бомбардирскую гонку. А до того даже и на поле появлялся не регулярно (25 игр за три предыдущих года), бегая в основном в студенческой лиге НСФЛ.

В октябре 2020-го Владимир отправился на повышение в «Иртыш». Тот сезон для омской команды получился не лучшим. Она изо всех сил боролась за сохранение прописки в Первой лиге, но не сдюжила. Одним из немногих, кто выделялся на общем фоне, оказался как раз Сычевой, записавший на свой счет 5+4 в 25 матчах. И его пригласили в команду, претендующую на возвращение в РПЛ.

ЧЕТВЕРТЫЙ НАПАДАЮЩИЙ В ОБОЙМЕ

Впрочем, было бы неправдой заявить о том, что форвард сразу оправдал ожидания Марцела Лички. В вязкой, силовой Первой лиге с ее безумной логистикой Сычевой не блистал. Поначалу выходил только на замены и запомнился тем, что получил красную карточку за споры с арбитром в матче с «Факелом», в котором… даже не выходил на поле. Единственным по-настоящему удачным отрезком для него стали 10 дней в ноябре 2021-го, когда он забил четыре мяча в ворота «Томи», «Велеса» и «Акрона». После чего вновь осел в запас и до конца сезона появился в основе считанное число раз.

То есть и в «Оренбурге» не подозревали, что у них в составе есть такой не ограненный алмаз, чему свидетельством тот факт, что в первых шести турах РПЛ он провел на поле всего 137 минут. Фаворитами у тренера были Дмитрий Воробьев и Брайан Мансилья (тут еще стоит добавить, что в клубе рассчитывали на Владимира Обухова, но ФИФА вдруг продлила его дисквалификацию). Тем не менее, Сычевому хватило отведенного времени на старте, чтобы ярко блеснуть хет-триком в ворота «Урала», оформленным после выхода на замену.

А по-настоящему его время пришло в конце августа, когда из-за дисквалификации Мансильи Личка выставил россиянина в матч в Черкизово. Оренбуржцы проиграли 1:5, зато тот единственный мяч забил Сычевой (открылся на острие под диагональ с фланга и со второй попытки переиграл Даниила Худякова), получивший возможность начать матч и с «Химками». И снова гол (подхватил мяч справа в районе центральной линии, дотащил его в штрафную и пробил под Ильей Лантратовым). Так нападающий закрепился в составе.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ХОДУ МАТЧА И СМЕНА ФАМИЛИИ

Ну, а 1 октября он, наверное, никогда не забудет, ведь после гола «Сочи» он отправился к углу поля, где с букетом и кольцом, рискуя удалением (уже имел предупреждение) сделал предложение своей девушке. И она его с удовольствием приняла, отчего форвард буквально воспарил над защитниками РПЛ – гол «Ахмату» и по дублю в ворота «Динамо» и ЦСКА. В итоге за тур до окончания первого круга по количеству голов с ним может состязаться только Квинси Промес (по 11). Причем Сычевому на гол требуются… фантастические 75 минут.

И теперь он куражится во флеш-интервью с журналистами. После двух мячей в ворота Игоря Акинфеева он иронично согласился с Личкой, что не заслуживал звания игрока матча: «Я так понял, что у него планка такая. Если хет‑трик сделал бы, можно было бы лучшего давать». А на четвертом вопросе попросился в раздевалку: «Я побегу, потому что когда получаю лучшего игрока матча, никогда не успеваю на пиццу в раздевалке, все съедают». Сразу видно, адаптировался!

А еще он запомнился душевной футболкой «Папа, мама, я вас люблю» и надписью Писарский на спине (фамилия отчима). «У меня отчим с детства, сейчас думаю насчет того, чтобы поменять фамилию, потому что он меня с мамой воспитал. Считаю его родным папой. Когда увидите эту фамилию на сайте? Как только будет возможность это сделать. Я и сейчас могу это сделать, но хочу, чтобы все было официально», - говорил он в интервью «СЭ».

СПАСИБО АТАКУЮЩЕЙ ФИЛОСОФИИ ЛИЧКИ

Огромную роль в голевых подвигах форварда в РПЛ играет тренерская философия Лички, возглавляющего «Оренбург» с 2020 года. Он искренне полагает, что болельщики заскучают, если играть от обороны, поэтому даже против топов его команда бежит вперед с горящими глазами. В результате в 14 матчах РПЛ с ее участием было забито 57 мячей, то есть в среднем 4,1 (!) за матч.

Оренбуржцы не стесняются разгромных поражений вроде 0:8 от «Зенита» или 1:5 от «Локомотива», зато набираясь опыта борьбы на высоком уровне и оттачивая сыгранность в линиях. В пяти последних турах они одержали три победы при одной ничьей и ни разу (!) не забивали меньше двух мячей. А ведь в соперниках у них были «Сочи» (4:1), «Ахмат» (2:1) и ЦСКА (2:2), то есть команды, претендующие на место в верхней половине таблицы.

При этом «Оренбург» не играет во владение, а старается доставлять мяч в штрафную максимально быстро за счет динамики в переходных фазах. «Всегда говорю футболистам, что после перехода владения надо сразу идти на чужую половину поля. Если есть возможность провести быструю атаку – иди. Если соперник успел организоваться и вернуться в оборону, нужно быстро катать мяч и играть в тики-таку, выжидая пространство между линиями, чтобы вертикально атаковать ворота», – говорил тренер в интервью «Спорт день за днем».

А еще он полностью доверяет игрокам: «Мой принцип: игроки сами должны решать ситуации на футбольном поле. На тренировках мы можем дать 2-3 варианта, но решение за игроками. Если они будут действовать только по схеме, то будут как роботы. Футболисты должны брать ответственность на себя: например, могут обыграть оппонента один в один или сыграть через «стеночку», чтобы преподнести сюрприз сопернику. Конечно, могут быть ошибки, но на ошибках можно учиться».

Сычевой в этой модели выполняет очень интересную работу, потому что не зависает на острие, как условный Роберт Левандовски, которому партнеры сами создадут момент, а выполняет роль «ложной девятки». Опускается за мячом в глубину, помогает разыгрывать комбинации перед штрафной и успевает забегать за спины защитникам. В результате у него за игру в среднем 3,4 удара (в топ-6 РПЛ) и 1,3 передачи под удар.

Так благодаря атакующему менталитету чешского наставника «Оренбург» становится главной командой-открытием сезона РПЛ, а Сычевой – игроком-открытием.

ТЕПЕРЬ ВАЖНО НЕ СТАТЬ ВТОРЫМ АГАЛАРОВЫМ

Теперь все гадают, где зимой продолжит карьеру так ярко блеснувший футболист. С одной стороны, он демонстрирует поразительную эффективность. С другой, забивает неоправданно много. По статистике understat, он насобирал моментов на 6,21 гола, а забил 11 (то есть на 4,79 больше, чем «заслужил»). А еще у всех перед глазами пример Гамида Агаларова, настрелявшего в прошлом сезоне 19 мячей в 29 матчах РПЛ, но крепко осевшего нынче в запасе «Ахмата».

Впрочем, Агаларов в силу возраста еще может себе такое позволить, а вот 26-летнему Сычевому обязательно надо играть. На мой взгляд, такую возможность ему могли бы дать в «Сочи» – сильной команде, которой явно недостает стабильного снайпера. Лука Джорджевич в нынешней форме заметно уступает Сычевому по всем параметрам. К тому же южане играют как раз в тот футбол (динамика, вертикальность, поиск пространства), в котором Сычевой сейчас демонстрирует свои навыки. Другой вариант – «Ахмат», также испытывающий проблемы с нападающими.

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