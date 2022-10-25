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Матч «Зенит» - «Сочи» в цифрах. Семак побил рекорд «Спартака» 1993 года

Удивляет не только счёт.
Матч «Зенит» - «Сочи» в цифрах. Семак побил рекорд «Спартака» 1993 года
25 октября 2022 11:27
автор: Никита Шмытов
автор фото: ФК "Зенит"

22 октября «Спартак» одержал яркую победу со счётом 5:0, подарив не только кучу голов, но и содержательный футбол, который тяжело было переплюнуть. Однако это удалось сделать «Зениту» уже на следующий день, который закрыл дверь 14-го тура настолько громко, насколько это только возможно было сделать.

Формально встречались две лучшие команды прошлого сезона, но если «Зенит» остался при своих относительно, то «Сочи» растерял несколько важных игроков и главного тренера, из-за чего южане подходили к данному матчу только в статусе середняка турнирной таблицы. Победа действующего чемпиона страны прогнозировалась, но не настолько разгромная. Помимо счёта 7:0 на табло удивляют многие другие цифры и рекорды.

1. 41 голевой матч подряд

Матч с «Сочи» стал 41 подряд на домашней арене, в котором «Зенит» забил гол. Пал рекорд «Ротора», державшийся с сезона 1994/95.

«Зениту» осталось провести в 2022 году два домашних матча против «Ахмата» и «Спартака», так что есть все шансы продолжить серию.

2. Гол Барриоса

Вильмар Барриос - эталонный опорный полузащитник, который редко участвует в атаках, но сочинцам забил даже он. Это его первый забитый мяч за три года - в последний раз от его удара пострадал «Ростов» в 2019 году, который был разгромлен со счётом 6:1. Гол в ворота Сослана Джанаева стал для колумбийца всего третьим за российский клуб в 135 матчах.

3. Очередной разгром

«Зенит» за 14 туров ни разу не проиграл, лишь трижды сыграв вничью. Победа над «Сочи» стала 11-й, а также шестой с разгромным счётом. Ранее сине-бело-голубые крупно выиграли у следующих команд:

«Крылья Советов» (3:0);

«Локомотив» (5:0);

«Урал» (4:0);

«Оренбург» (8:0);

«Пари НН» (3:0).

4. Рекорд по забитым голам

Благодаря этой победе Сергей Семак с командой побил ещё один рекорд, стоявший аж с 1993 года. В том году «Спартак» забил 37 голов за 14 туров, а в сезоне 2022/23 «Зенит» за то же количество матчей забил уже 43 гола. Это на девять больше, чем в прошлом сезоне.

Для понимания уникальности ситуации можно вспомнить на сезон 2017/18, в котором чемпионский «Локомотив» забил всего 41 гол за весь чемпионат.

5. 24 октября - день «Зенита»

«Зенит» одержал знаменательную победу в понедельник, 24 октября, но ведь ровно год назад случилось почти тоже самое, только тогда «Спартак» сумел забить один мяч, но «Зенит» всё равно победил со счётом 7:1. В следующем году ждём повторения?

6. 7:0 - это впервые

«Зенит» по-всякому обыгрывал соперников, включая упомянутые 7:1 и 8:0, а ещё в истории были 6:0, 8:1 и другие непривычные для футбола счета, но 7:0 «Зенит» победил впервые в своей истории.

источник: «Советский спорт»
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