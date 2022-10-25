Расслабиться или забронировать первое место? Предматчевые расклады поединка «РБ Лейпциг» - «Реал»

Последние результаты и турнирная таблица

«РБ Лейпциг» после увольнения Доменико Тедеско превратился в совсем другую команду, которая после небольшой встряски и адаптации выдала семиматчевую беспроигрышную серию, благодаря чему клуб подобрался к зоне еврокубков, от которой сильно отстал ранее.

В Лиге чемпионов «быки» тоже взлетели на вторую позицию, но спасибо нужно сказать календарю, ведь в последних матчах команда играла против явного аутсайдера группы «Селтика», выиграв у них по сумме двух матчей со счётом 5:1. Перед пятым туром «РБ Лейпциг» на четыре очка отстает от «Реала», и всего на одно опережает «Шахтер».

«Реал» в 12-й раз в истории обеспечил место в плей-офф за два тура до окончания группового этапа, из-за чего оставшиеся матчи остались лишь формальностью, но есть один нюанс. Пока что, «сливочные» обеспечили себе только второе место, а чтобы создать более приятный сценарий жеребьевки плей-офф, им нужно занимать первую строчку, которая будет гарантирована, если они не проиграют в ближайшей встрече.

Ориентировочные составы

Главная потеря «Лейпцига» - травма главного вратаря и лидера Петера Гулачи, из-за чего в последних матчах ворота вынужден защищать Янис Бласвих, который до этого сезона играл только в чемпионате Нидерландов. Также не сможет помочь немецкому коллективу Конрад Лаймер, но его отсутствие почти никак не скажется, так как он не является основным игроком.

Но проблемы «Лейпцига» не сравнятся с потерями «Реала», у которого точно не появятся Карим Бензема, Лука Модрич, Дани Себальос и Федерико Вальверде. Предположительно, у всех перечисленных игроков микроповреждения, но не исключено, что просто Карло Анчелотти дал возможность передохнуть лидерам команды, которые провели несколько тяжелых матчей за короткое время. И если Модрича можно ещё заменить в центре поля одним из талантливых французских футболистов, то в атаке, судя по всему, вновь придётся рассчитывать на Эдена Азара.

Статистика и факты

«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд. Последнее поражение датировано маем, когда мадридцы проиграли в дерби «Атлетико» (0:1).

Форвард «РБ» Андре Силва - лучший бомбардир команды, на счету которого 2 гола и 2 голевые передачи за 4 матча ЛЧ. Если же брать его общую статистику в Лиге чемпионов, то он забивает каждые 96 минут.

«Реал» не проигрывает 13 матчей подряд против команд из Германии.

Всего в истории «РБ Лейпциг» провёл 16 домашних поединков, в которых немцы всего дважды не позволили забить сопернику, а в других 12 матчах команды обменивались голами.

«Реал» не проигрывает 8 матчей подряд на групповой стадии ЛЧ.