25 разгромов за 14 туров. РПЛ стремительно превращается во дворовый футбол

И? Кому-то это нравится? ВСЕ ЭТИ 7:0 и 8:0… ну, кроме «болел» питерского клуба.

Кто-то считает, что 16 команд - норма для футбола такого качества?

Да, вам не показалось: в РПЛ, действительно, уже 25 разгромов. Это в два раза больше, чем в 14 первых турах прошлого сезона.

Как иронизирует телеграм-канал «Кошелек», монструозность «Зенита» не знает границ. Еще ни разу в истории чемпионатов России к 14-му туру никакая команда не забивала 43 мяча.

Чтобы вы понимали всю мощь петербуржцев: они заколотили больше, чем «Локомотив», «Химки» и «Торпедо» вместе взятые.

«Зенит» просто на другом уровне: сразу две игры нынешнего сезона вошли в топ-10 самых крупных разгромов в истории чемпионатов России. Уничтожение «Оренбурга» занимает четвертое место в этом рейтинге, а разнос «Сочи» делит пятое место с шестью другими встречами.

Однако на этом фоне кажется, что уровень РПЛ заметно упал. Не только «Зенит» громит всех подряд: сразу 22% игр (почти каждая четвертая) в нынешнем сезоне завершились разгромами. Крупных побед перевесом в 3+ мяча за 14 туров вышло 25.

Для сравнения: в прошлом году в 14 первых турах сезона разгромов было всего 13. То есть, их количество за один год увеличилось почти в два раза. И ладно бы все эти игры завершились с разницей в три мяча. Но нет, сразу четыре игры закончились с перевесом в 5+ голов. Год назад такую плохую игру мог позволить себе только «Спартак», да и то лишь разок в Петербурге (1:7).