Алексей Сафонов: А ведь «Сочи» - вице-чемпион. Уважающие себя футболисты не должны так проигрывать

- Начнем с последнего – жуткий разгром на «Газпром Арене» действующего вице-чемпиона страны.

- Уважающие себя футболисты не должны так проигрывать. Тем более, как вы правильно заметили, они представляют серебряного призера чемпионата.

Футболисты «Сочи» теперь опять дадут повод для разговоров, что клуб является филиалом «Зенита».

Счет матча напомнил хоккей с мячом. Когда в чемпионате мира появляется новая сборная – допустим, США, Россия или Швеция ее громят и 7:0, и 11:0.

- Теперь пройдемся по ключевым матчам тура. «Динамо» уверенно обыграло «Локомотив» - 3:1. Что скажете?

- «Локомотив» минуте на 40-й просто встал. Мне кажется, команда физически не готова. И Семин это подчеркивал. Тренеров поменяли, а пока ничего в «Локомотиве» не меняется.

«Динамо» выглядело гораздо лучше и совершенно спокойно и заслуженно победило.

- «Оренбург» - ЦСКА, боевая ничья - 2:2.

- «Оренбург» продолжает удивлять, эти веселые латиноамериканцы в центре очень креативные. Это тот случай, когда угадали с приглашением футболистов. Латиносы делают разницу. Сычевой продолжает забивать. Хорошего нападающего нашли в первой лиге. У ЦСКА Чалов раззабивался, тоже не может не радовать.

- Про пенальти в ворота ЦСКА были споры. Был пенальти, на ваш взгляд?

- На усмотрение судьи. Судил питерский арбитр Безбородов. Есть поговорка: «Зенит» не может – судья поможет. В Питере много «талантливых» судей.

- «Спартак» - «Химки» - 5:0. «Химки» окончательно посыпались?

- Такое впечатление, что «Химки» доигрывают чемпионат. Да, моменты были, не зря Селихов признан лучшим игроком матча. Но ведь ничего не реализовали. «Спартак», по сути, играл на половину вторым составом, выпустил совсем молодых ребят. Они хорошо себя показали. В общем, все по делу, «Спартак» заслуженно победил.