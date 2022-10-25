Дмитрий Селюк: Федотов? Если моя бабушка возглавит ЦСКА, команда ниже четвертого места не опустится

- Начнем со вчерашнего разгрома в Питере. Что это было?

- «Спартак» выиграл 5:0 у «Химок», эта победа мотивировала «Зенит» - им захотелось таким образом ответить «Спартаку», и они с этим ответом справились с запасом.

Ясно, что «Зенит» станет чемпионом с большим отрывом. И, если поставить во главе «Зенита» моего дедушку, команда ниже первого места не опустится, и все равно станет чемпионом.

В «Сочи», видимо, идет перестройка команды после второго места. Видимо, нужно поменять некоторых футболистов. Зимой в клубе сделают работу над ошибками. Но очевидно, что защиту и опорную зону надо менять.

- «Локомотив» опять безнадежно проиграл, на этот раз «Динамо»…

- «Локомотив», с присущим ему нынче постоянством, играл плохо, и «Динамо» просто раскатало «Локо». Рад за «Динамо», этот тот клуб, который работает над своим развитием. Победа совершенно заслуженная.

Федя Смолов, наконец, забил сотый гол с пенальти. Я так и думал, что, если назначат пенальти, будет бить Смолов. Надеюсь, это Фомин дал ему пробить, а не Федя забрал мяч у Фомина.

Хочу пару слов сказать про матч «Ахмат» - «Торпедо». «Ахмат» выиграл, заслуженно, и я рад, что победный гол забил мой футболист - Конате. Он провел очень хороший матч. Но на «Матч ТВ» есть странный эксперт – Мор. Как он смотрел матч? Сказал, что лучшим стал Шелия. Да, он выручил пару раз, но команда выиграла, а лучшим очевидно был Конате. У него 44 единоборства, человек забил единственный гол. Там пишут в титрах Мор - двукратный чемпион России. Кто из него сделал эксперта? Он сыграл, кажется, всего несколько матчей за «Спартак».

- Хорошо, с этим разобрались. «Спартак» громит «Химки».

- «Спартак» продолжает играть на кураже, и тут ему «Химки» попались под горячую руку. Пока они и «Торпедо» два явных кандидата на вылет. Но я уверен, что Талалаев в «Торпедо» постарается выправить ситуацию в зимней паузе.

- «Оренбург» продолжает приятно удивлять.

- Надо отдать должное, молодцы, дали бой ЦСКА. ЦСКА что-то начал валиться. И когда все кричат, что Федотов – это какой-то монстр, великий тренер. Я так на это скажу: даже если моя бабушка будет тренировать ЦСКА, команда ниже четвертого места не опустится. Там приличный состав, хорошие футболисты.